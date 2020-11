Warnemünde

Bereits seit März sammelt Alexander Holschke in Warnemünde die Mundschutz-Masken, die Urlauber und auch Anwohner verloren haben auf. „Es schien mir schade drum, sie wurden sicherlich nicht mit Absicht weggeworfen.“ Im Gros seien es Masken, für die die Leute entweder viel Zeit zum Nähen verwendet oder die sie zumindest für Geld erworben haben.

Ab Samstagmorgen um 10 Uhr soll die Plastik „Nördliches Firmament“ von Inge Jastram und Susanne Rast für das Wochenende mit den Sammlerstücken verkleidet werden. „Ich habe bei den Künstlern der Plastik auch persönlich nach Erlaubnis gefragt“, sagt Holschke.

Was sein Anliegen ist? „Ich bin kein Propagandist. Ich will einfach nur das Zeitgeschehen präsentieren und den Menschen eine Freude machen.“ Der Name der Aktion könnte passender nicht sein: „ Maskenball“.

Gedenken an Jürgen von der Wense

50 Menschen mit 50 Gesichtern und Schicksalen umrahmen sinnbildlich die Erdkugel. „Ich will damit auch Hans Jürgen von der Wense gedenken, der ab 1920 in Warnemünde gelebt hat und meiner Meinung nach ganz schön in Vergessenheit geraten ist.“ Wense war ein deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Künstler, der sich dem Studium der Meteorologie, Astronomie und Astrologie verschrieben hatte.

„Der Bezug zum Weltenkosmos hat mir gefallen, auch in dem Sinn, dass die Masken nun verbunden und vernetzt sind. So wie alles andere auch.“

Holschke hat die Arbeit auch in einem Video verarbeitet, in dem die Kamera sich um die verkleidete Plastik dreht – eine Dokumentation des Zeitgeschehens. Der Clip ist mit einer flotten Polka vertont. „Tanzen ist Gehen, Drehen und Schaukeln. Nichts steht wirklich fest. Und die Welt dreht sich immer weiter.“

Kunstaktion im TV

Sein Plan sieht vor, den Clip neben der verkleideten Plastik auf einem Fernseher zeigen zu können und auch eine Tafel mit der Erklärung seines Anliegens zu präsentieren. „Aber ich weiß noch gar nicht, wo ich den Strom dafür herbekommen soll. Aber darum kümmere ich mich noch“, sagt Holschke. Angemeldet ist diese kreative Aktion nicht. „Ich mache ja nichts kaputt und möchte nur kurzzeitig etwas präsentieren.“

Von Moritz Naumann