Warnemünde

Bereits zum zehnten Mal verwandelt sich der Warnemünder Strand an diesem Wochenende in eine große Beach-Polo-Arena. Von Freitag bis Sonntag kämpfen insgesamt acht gesponserte Teams und knapp 50 argentinische Polopferde um den Turniersieg im Ladies und im Gentlemen’s Cup. Die Ostsee-Zeitung hat mit Veranstalter Matthias Ludwig gesprochen und hinter die Kulissen der diesjährigen Veranstaltung geschaut.

Immer wieder klingelt das Telefon von Michael Ludwig, während er durch das Stallzelt läuft, um die 56 Boxen mit den entsprechenden Teamnamen zu bekleben. „Wir haben knapp 50 Pferde und brauchen sechs bis acht Rollen Heu“, sagt er in den Hörer. Ludwig ist bereits seit Montag damit beschäftigt, die Fläche zwischen Strandaufgang eins und zwei mit seinem Team für das anstehende Turnier vorzubereiten. „Viele der Firmen helfen mir hier ehrenamtlich“, sagt Ludwig.

Wie ein Schachspiel

Er selbst sei die ganze Zeit vor Ort und packe überall mit an. „Ich trage Fundamente durch die Gegend, klebe Teamaufsteller und koordiniere alle notwendigen Arbeiten. So kommen wir schneller voran.“ Dem früheren TV-Regisseur gefällt, was er tut, vergleicht die Organisation des Events mit einem Schachspiel. „Man muss Strategien und Systeme entwickeln, Figuren an ihren rechten Platz setzen“, sagt er und lacht. Er sei ein Ein-Mann-Unternehmen, bei dem alle Drähte zusammenlaufen.

Matthias Ludwig veranstaltet bereits zum zehnten Mal das Beach-Polo-Turnier am Strand von Warnemünde. Beim Aufbau der Pferdeboxen legt der Unternehmer auch selbst Hand an. Quelle: Moritz Naumann

2010 hat er erstmals ein Turnier am Warnemünder Strand veranstaltet – zuvor eines in Sellin auf Rügen. „Da war der Güstrower Juwelier Thomas Grabbe Sponsor. Er sagte mir, er würde Hauptsponsor werden, wenn ich das Turnier nach Warnemünde bringe.“ Ludwigs Interesse ist geweckt und er besucht das Rostocker Ostseebad. Schnell überzeugen ihn die Bedingungen und er macht sich sogar direkt sesshaft, bewirbt sich um ein Ladengeschäft in der Seestraße, erhält den Zuschlag und gründet das Seebago. Später kommt noch der L8 Store in Strandnähe hinzu.

99 Prozent Handschlaggeschäfte

Von Jahr zu Jahr wächst außerdem sein Beach Polo Masters, das er vor allem durch die Unterstützung der Rostocker Tourismuszentrale auf die Beine stellen kann. „Mit viel internationalem Flair und sportlicher Action hat sich das Event im Veranstaltungskalender etabliert. Einheimische und Urlauber dürfen sich damit auf ein zusätzliches Highlight und beste Unterhaltung vor der einmaligen Kulisse von Warnemünde freuen“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Außerdem kann Ludwig auf sein über Jahrzehnte aufgebautes Netzwerk vertrauen. Denn Beach-Polo lebt vor allem durch die Unterstützung der zahlreichen Sponsoren. So werden die acht Teams sowohl von lokalen Firmen wie dem Warnemünder Hof, Transgourmet oder Arge-Haus als auch Firmen aus dem ganzen Bundesland wie Berlin-Med, Folietec oder DWB gestellt. „Ich habe großes Vertrauen zu meinen Partnern. 99 Prozent meiner Geschäfte sind Handschlaggeschäfte“, sagt Ludwig.

Programm beim Beach Polo Masters Das diesjährige Iceguerilla Beach Polo World Masters by Polar Twist beginnt am Freitag um 13 Uhr. Die Spiele enden um 18 Uhr. Zur L8 Players Night wird ab 20 Uhr Daniel Alvarez erwartet, der mit einer einzigartigen Musikshow das Publikum begeistern möchte. Am Samstag finden die Spiele von 12 Uhr bis 18 Uhr statt. Die ab 20 Uhr stattfindende Iceguerilla Night mit dem Motto Maskenball wird von dem Berliner Electro-Pop-Duo Zig Zag feat. Party Tune begleitet. Am Sonntag beginnen die Spiele ab 12 Uhr. Die Siegerehrung wird ab 16 Uhr erwartet. Moderiert wird das Event von Victoria Herrmann und Jan-Erik Franck.

Geschäfte im VIP Zelt

Viel verdienen lässt sich mit den bloßen Event in diesem Jahr nicht. Der Zugang zum Spielfeld ist für alle Besucher kostenfrei. Das VIP-Zelt, für das normalerweise separat Tickets verkauft werden, ist coronabedingt den Sponsoren, deren Gästen und den Spielern vorbehalten. „Dort gibt es dann natürlich die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Geschäfte zu machen“, sagt Ludwig.

Das Warnemünder Turnier – in diesem Jahr mit dem Titel „Iceguerilla Beach Polo World Masters by Polar Twist“ – ist zwar kein offizielles Wertungsevent, sei aber international beachtet und nachgefragt. „Spieler aus der ganzen Welt wollen gerne daran teilnehmen“, sagt Ludwig. In diesem Jahr erstmals dabei ist etwa die amerikanische Profi-Polo-Spielerin Heidi Silvey. Außerdem werden auch die Titelverteidiger aus 2020, Joe Reinhardt und sein Sohn Ken Kawamoto, wieder an den Start gehen.

Wertvolle Pferde

Die knapp 50 Pferde kommen aus ganz Deutschland an den Warnemünder Strand – „aus Berlin, Düsseldorf oder auch München“, sagt Ludwig. Warum es so viele sind? „Ein Spiel besteht aus vier sogenannten Chukkas, die jeweils fünf Minuten dauern. Zu jedem Chukka wechselt der Spieler das Ross, um es zu schonen.“ Es sei halt deutlich anstrengender, im Strandsand als auf einem Rasenfeld zu laufen. Außerdem seien die Polopferde unheimlich wertvoll. „Die Tiere, die an unserem Turnier teilnehmen kosten zwischen 25 000 und 250 000 Euro. Denen geht es besser als vielen Menschen“, sagt Ludwig.

Auch wenn die Veranstaltung coronabedingt in ihrer Organisation in diesem Jahr etwas stressiger gewesen sei, ist der Organisator voller Vorfreude und wunschlos glücklich. Wobei: „Ich würde mir wünschen, dass der Schirmherr der Veranstaltung, Landwirtschaftsminister Till Backhaus, am Sonntag den Siegerpokal überreicht“, sagt Ludwig, der auch immer wieder betont, wie viel er dem Ostseebad Warnemünde zu verdanken habe.

Versteigerung für Brunnen auf dem Kirchenplatz

Darum wolle er auch etwas zurückgeben. So wird im Rahmen des Events ein Pop-Art-Bild der Polospielerin Sarah Schretzmair versteigert. „Der Erlös wird dem Brunnenprojekt des Rotary-Clubs um Alexander Prechtel zugutekommen“, sagt Ludwig.

Von Moritz Naumann