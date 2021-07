Warnemünde

Bestimmte Angelegenheiten lassen sich seit Donnerstag im Ostseebad auf komfortablere Art und Weise als bisher erledigen: Die Stadtverwaltung hat zwei neue Toilettenanlagen in Betrieb genommen, am Leuchtturm und am Strandaufgang Nummer 3. Nach mehr als 20 Jahren boten die alten Einrichtungen ihren Benutzern nicht mehr die allergrößte Freude.

„Es hat ein bisschen gerochen“, sagt Norma Kralisch und verzieht das Gesicht. Die Berliner Schaustellerin ist mit ihrem Flammkuchenwagen regelmäßig bei der Warnemünder Woche vertreten. Jetzt ist sie wieder da, ein paar wenige Meter von Aufgang 3 entfernt, freut sich auf in jeder Hinsicht angenehmere Aufenthalte.

Drei Toiletten in WC-Häuschen – einer barrierefrei

Drei Sitzplätze bieten die neuen Häuschen, einer davon barrierefrei. Es gibt Waschbecken und Gebläse zum Händetrocknen. Ein vierter, reiner Stehplatz für Männer, den es vorher gab, verschwand. Dafür wurde alles ein bisschen größer. Bis auf den Preis, der blieb bei 50 Cent. „Es ist nicht so, dass wir damit Geld verdienen würden“, sagt Axel Pohl vom Amt für Umweltschutz. Der Betrieb sei nicht billig.

Bis zu 5000 Gäste nehmen in der Hauptsaison im Monat auf jeder Anlage Platz, von denen es gut 15 Stück in Warnemünde gibt. Ganz Rostock kommt auf etwa 40. Geputzt wird in der Saison zweimal täglich, die Stadt hat einen Servicevertrag mit der Stadtreinigung Rostock abgeschlossen.

250 000 Euro pro Anlage

Die neuen Häuschen bestehen aus Stahlbeton und wurden von einer auf solche Anlagen spezialisierten Firma im nordrhein-westfälischen Siegerland hergestellt. Ein riesiger Kran setzte die 30 Tonnen schweren Sanitär-Einheiten auf ihre Fundamente. Die Neuen versprechen geringe Störanfälligkeit. Dank einer speziellen Beschichtung der Fassadenplatten sollen sich Graffiti ohne viel Aufwand wieder entfernen lassen. Der Gesamtpreis je Anlage beträgt 250 000 Euro.

Der Neubau erfüllt strenge Naturschutzauflagen. Umweltschutzverbände, die an der Baugenehmigung beteiligt waren, würden es am liebsten sehen, wenn dieser sensible Strandbereich leer bliebe, heißt es bei der Stadt. An den Rückseiten sind Nistkästen für Vögel angebracht. Die Dächer werden begrünt, was von unten aus nicht zu sehen ist. Zimmermann David Möller pflanzte am Donnerstag Moossetzlinge auf den neuen Toilettenhäuschen an, mit bestem Blick auf Strand und Ostsee in rund drei Meter Höhe. Die anderen WC-Anlagen in Warnemünde sollen in den kommenden Jahren ebenfalls erneuert werden.

