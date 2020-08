Warnemünde

Am Freitag findet bereits das vierte und damit vorletzte Mal die Veranstaltungsreihe „Warnemünder Freitag“ statt. In diesem Rahmen spielen am Abend die „Five Men on the Rocks“ ihr erstes Konzert in Rostock nach dem Corona-Lockdown.

„Ich mache jetzt seit 44 Jahren Musik, aber eine so lange Bühnenabstinenz wie während der Corona-Pandemie habe ich noch nicht erlebt. Das grenzt ja an ein Berufsverbot“, sagt Thomas Lehner, Bassist der Band. Umso mehr freut er sich auf den Auftritt im Warnemünder Kurhausgarten. Dabei ist es wohl nicht nur die erste, sondern auch die letzte Chance, die „Five Men“ mit ihren Rockklassikern von AC/DC bis Led Zeppelin in Rostock zu hören. „Denn es ist ja nicht absehbar, dass wir im Winter wie gewohnt unsere Konzerte in Clubs spielen können.“

Anzeige

500 statt 4000 Zuschauern

Die Setlist für den Freitag stehe bereits, nun hofft die fünfköpfige Truppe nur noch auf Unterstützung von Petrus. „Selbst wenn es schlechtes Wetter gibt, wir haben in Kühlungsborn auch schon mal bei Starkregen vor 500 Leuten open air gespielt“, sagt der Bassist. Auch an die Bretter der Kurhausgarten-Bühne hat die Band Erinnerungen.

Weitere OZ+ Artikel

„Im Rahmen des 800. Geburtstages der Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben wir dort vor fast 4000 Leuten gespielt.“ Am kommenden Freitag wird es jedoch eine andere, eine corona-konforme Erfahrung. Denn zugelassen werden lediglich 500 Zuschauer, die das Konzert sitzend verfolgen müssen. „Das wird ein merkwürdiger Anblick. Schließlich sind wir es gewohnt, dass die Menschen rumrocken und toben“, sagt Lehner. Zudem biete die Bühne mit ihrer Kuppel eine akustische Herausforderung.

Steigende Beliebtheit von „ Warnemünde in Concert“

Dennoch: Nach so langer Zeit ohne Konzerte gehe jede Auftrittsmöglichkeit „runter wie Öl“. Im Schweriner Schlossinnenhof hatte die Leidenszeit der Rostocker Band im Juli bereits einmal Durchschnaufpause. Unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) waren „Five Men on the Rocks“ Gast bei den Schweriner Schloss-Konzerten. Eine besondere Erfahrung: „Die Musik ist unser Lebenselixier und auf der Bühne zu stehen, bedeutet für uns Adrenalin pur“, sagt Lehner.

Die Veranstaltungsreihe „ Warnemünde in Concert“ erfreut sich laut der Rostocker Tourismuszentrale übrigens großer Beliebtheit. Seit dem Start am 7. August, als etwa 250 Zuschauer der Karat-Coverband „Seelenschiffe“ lauschten, habe man stetig mehr Zuschauer begrüßen dürfen. Bei der Bruce Springsteen Tribute Show der Max Zeug Band in der vergangenen Woche waren es demnach, trotz schlechten Wetters, über 400 Zuschauer. Die „Five Men“ hoffen, dass der Trend Bestand hat. Beginn ist 19.30 Uhr.

Letzte Ausgabe am 4. September

Am 4. September findet dann die letzte Ausgabe des Warnemünder Freitags statt. Dort steht übrigens auch wieder Thomas Lehner auf der Bühne – dieses Mal aber mit „Biest of Bourbon“, mit denen er rockige Soulklassiker auf die Bühne bringt. Tickets erhält man bei der Tourist-Information Rostock und Warnemünde, auf mvticket.de und an der Abendkasse. Eine Karte kostet zehn Euro. Die Einnahmen werden unter den Künstlern und Veranstaltern geteilt.

Von Moritz Naumann