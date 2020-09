Warnemünde

Schon mit elf Jahren merkt Jana Eichhorst, dass das Malen nicht nur ein Hobby ist. Zu gut ist ihre Auffassungsgabe, zu stark ihr Gedächtnis, aus dem sie Gesehenes auf Papier bringt. „Ich bin damals mit einem Block und Stiften unter dem Arm rausgelaufen, um in der Natur zu malen. Eine Nachbarin hat mich dann gefragt, wo ich hin will. Ich habe gesagt: Ich werde Künstlerin“, sagt Eichhorst und lacht. Ihr liebstes Motiv? Warnemünde. In den sozialen Medien gehen ihre Pop-Art-Werke unter dem Namen „Kunst del mar“ um die ganze Welt.

„Ich bin in Lichtenhagen aufgewachsen und lebe heute noch dort. Daher hatte ich immer schon die Nähe zum Meer und zum schönen Warnemünde. Die Liebe zur Heimat wächst mit dem Alter“: So erklärt Jana Eichhorst ihre Affinität zum Rostocker Ostseebad – und warum ihre Pop-Art-Bilder immer wieder das Molenfeuer, den Leuchtturm oder auch den Teepott in unterschiedlichsten Perspektiven und Farben zeigen.

Zwei Männer fördern das Talent

Der Kindertraum, einmal als Künstlerin zu arbeiten und auch als solche erkannt zu werden, hat sich jedoch erst spät erfüllt. Denn statt Buntstiften, Acrylfarbe, Pinsel, Tusche und Bleistift dominiert erst der Versuch eines Archäologie-Studiums und später die Ausbildung und Arbeit als Bürokauffrau ihr Leben.

Es war ihr Mann Olaf, der das Talent und die Begeisterung der heute 46-Jährigen vor knapp zehn Jahren entdeckte und anschließend förderte. Eine Begegnung mit dem durch den Aida-Kussmund bekannten Maler Feliks Büttner sorgte dann für die zusätzliche Inspiration, wirklich wieder selber zum Malwerkzeug zu greifen. „Ich habe ihm zum 73. Geburtstag eine Karte gemalt. Danach ging es dann richtig los“, sagt Eichhorst.

Ihre Galerie: Die sozialen Netzwerke

Es seien Illustrationen in Pop-Art und Comic-Stilistiken, die ihre Bilder dominieren. Über 200 Werke sind seit 2013 entstanden. Ihre Galerie? „Die sozialen Netzwerke“, sagt Eichhorst. Auf Facebook und Instagram folgen ihr bereits Hunderte von Menschen. „Es ist eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren.“

Künstlerin und Aida-Fan Jana Eichhorst zeigt der Ostsee-Zeitung ihre Lieblingswerke rund um das Rostocker Ostseebad.

Eines ihrer beliebtesten Werke ist eine Zusammensetzung aus dem Molenfeuer, Teepott, Werftkränen und einem Kreuzfahrtschiff. „Es fing alles an mit dem Molenfeuer. Aber ich war unzufrieden und habe es wieder in die Schublade gepackt. Nach einem Jahr habe ich es wieder herausgeholt und die anderen Wahrzeichen einfach drumherum gemalt.“

Liebe zur Kreuzfahrt

Kaum im Netz veröffentlicht, gab es unheimlich viele Reaktionen. „Jemand wollte sich das Bild sogar gerne tätowieren lassen“, sagt Eichhorst immer noch etwas ungläubig. Ob dies geschehen ist, wisse sie nicht, jedoch sei es eine schöne Anerkennung gewesen. Während der Corona-Zeit postet sie fast täglich neue Bilder auf Facebook und Instagram. „Ich habe mir eine berufliche Auszeit genommen und die Chance genutzt, mein Profil ein wenig zu pushen.“

Neben Warnemünde steht vor allem eines im Fokus ihrer Werke: Kreuzfahrtschiffe. Genauer: Aida. Die 65 Quadratmeter-Wohnung der Eichhorsts lässt keinen Zweifel an der Leidenschaft des Ehepaares. Poster, Schiffsmodelle, Postkarten, Kuscheltiere: Ein Großteil ihrer Einrichtung ist dominiert von dem blauen A, dem roten I, dem gelben D und dem grünen A.

Kunst del mar im Netz Auf ostsee-zeitung.de können Leser Eichhorsts Lieblings-Warnemündemotive in einer Bildergalerie sehen. Auf Facebook und Instagram sind ihre Werke unter dem Namen „Kunst del mar“ zu entdecken. Die Rostockerin nimmt auch Auftragsarbeiten an. Unter der Email-Adresse kunstdelmar@web.de kann man mit ihr in Kontakt treten.

Auf gepackten Koffern in den Lockdown

„Man kann uns schon als Fans bezeichnen“, sagt Eichhorst und lacht. Seit 2011 ist das Ehepaar bereits 25 Mal mit den Kussmund-Kreuzfahrtschiffen über die Meere der Welt geschippert. In einigen Jahren sind die beiden sogar vier Mal unterwegs gewesen. „Eigentlich war Corona mal ganz gut, um von der Kreuzfahrerei Abstand zu bekommen“, sagt Olaf Eichhorst. Denn am 13. März, dem Tag, an dem sich der Lockdown in Deutschland abzeichnete, saß das Ehepaar bereits auf gepackten Koffern, um mit einem der Schiffe rund um die Kanaren zu fahren.

Stattdessen bereisten beide das Inland und Jana Eichhorst hatte ausreichend Zeit, sich um neue Bilder zu kümmern. Neben den fröhlich-bunten Motiven rund um das Ostseebad und Aida illustriert sie aber auch Themen, die sie persönlich bewegen: Da geht es um Umweltschutz und die Flüchtlingskrise. Auch diese Werke kann man auf den „Kunst del mar“-Profilen entdecken.

Von Moritz Naumann