Rostock

Ein knappes Jahr nach dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen nimmt Rostocks Stadtverwaltung Fahrt auf – vor allem beim Thema Verkehr. Noch in diesem Jahr lässt das Rathaus an vier Samstagen den kostenlosen Nahverkehr testen. Und auch was Warnemündes Verkehrsprobleme angeht, soll sich endlich etwas tun: Rostock will Autos aus dem Ortskern verbannen, Abgase und Staus minimieren. „Die Zeit ist reif für eine neue Mobilität!“, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne).

Erstes autofreies Ostseebad in MV: Wie Warnemünde den Verkehr verbannen will

Anzeige

Pläne gib es seit 2015

Der Plan, der bereits seit knapp fünf Jahren in den Schubladen der Umwelt- und Verkehrsplaner liegt: Der Ortskern zwischen dem Alten Strom im Osten, der Seestraße im Norden, der Richard-Wagner-Straße im Westen und der B 103 im Süden soll zur Anlieger-Zone erklärt werden. Anwohner dürfen weiterhin rein, wer einkaufen will ebenfalls. Auch der Lieferverkehr wird nicht ausgesperrt. „Und wenn Hotels in dem Bereich eigene Tiefgaragen oder Parkplätze anbieten, ist das auch gestattet“, sagt Matthäus.

Weitere OZ+ Artikel

Tagesgäste aber und auch jene, die ihr Auto während des Urlaubs an der Straße parken, sollen draußen bleiben. „Das Konzept haben wir schon 2015 geschrieben. Aber es durfte bisher nicht in die Bürgerschaft eingebracht werden“, so der Senator vielsagend.

Wiro soll Parkhäuser bauen

Unter dem neuen OB ist das nun anders: Claus Ruhe Madsen selbst soll an den Verhandlungen über das entscheidende Puzzle-Stück beteiligt gewesen sein: Die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro – oder besser gesagt: deren Parkhaus-Tochter PGR – soll drei neue Parkhäuser bauen. Auf der Mittelmole, direkt an der B 103 zwischen dem Autohaus und der Tankstelle sowie in Höhe der Jugendherberge. Hinter den Kulissen habe die Wiro schon Bereitschaft für die Bauten signalisiert, heißt es aus der Rathaus-Spitze.

Stimmen Sie ab: Sollten alle Ostseebäder in MV autofrei werden?

In den neuen Groß-Garagen sollen Tagesgäste parken dürfen. Dort sollen auch Übernachtungsgäste aus Pensionen und Ferienwohnungen ihre Autos abstellen. Ins Zentrum und an den Strand geht es dann mit Elektro-Bussen der Rostocker Straßenbahn AG. Die sollen bereits ab 2021 im Ostseebad zum Einsatz kommen, sagt Umweltsenator Matthäus. „Bisher ist es so, dass die Parkplätze auch in Strandnähe alle voll sind, die Busse aber größtenteils leer fahren.“ Das wolle Rostock ändern: Es gehe um Umwelt- und Klimaschutz, aber auch um mehr Lebensqualität für die Einwohner in Warnemünde.

Stadtautobahn wird umgebaut

Ein weiterer Baustein: Rostock will die Stadtautobahn umbauen. Sie soll nicht länger nur für Auto-Massen, sondern auch für „grüne“ Fortbewegungsmittel die schnellste Verbindung ins Ostseebad werden. „Wir planen, den Grünstreifen aufzugeben“, sagt Matthäus.

Kommentar zu Warnemünde will Autos aus Innenstadt verbannen: Wieso sollte es nicht gehen?

Der gewonnene Platz soll genutzt werden, um eine neue Busspur einzurichten: Aus der KTV und der Innenstadt sei Warnemünde mit der S-Bahn schnell zu erreichen. Mit neuen Buslinien soll es nun auch für Einwohner aus Lichtenhagen, Evershagen oder Lütten Klein attraktiver werden, das Auto stehen zu lassen, wenn sie an den Strand wollen. Und: Rostock will eine Fahrrad-Autobahn ans Meer bauen.

Kein Parken unter den Dünen

Bevor das Konzept umgesetzt wird, sollen Bürgerschaft, Ortsbeirat und nicht zuletzt auch die Bürger Warnemündes mitreden. „Wir wollen mit den Menschen die beste Lösung erarbeiten. Viele Fragen sind noch offen.“ Zum Beispiel, wie sich die „Auto-Freiheit“ auf den Handel auswirkt – oder ob es für Shopping-Besucher Ausnahmen geben soll.

Auch mit den Hotels und Pensionen will die Stadt sprechen. Sie sollen nicht die Leidtragenden des neuen Konzeptes werden. „Wir finden individuelle Lösungen“, verspricht Matthäus. Ein Konzept dürfte aber vom Tisch sein: Die Planer lehnen das geplante Parkhaus unter den Dünen deutlich ab. Das würde die Auto-Freiheit konterkarieren. „Allenfalls für Hotel-Parkplätze unter der Erde wäre das vorstellbar“, zitiert Matthäus aus der Studie der Stadt.

Von Andreas Meyer