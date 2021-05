Rostock

Mit gerade einmal neun Grad Wassertemperatur ist die Ostsee vor Warnemünde für Mitte Mai noch ziemlich kalt. Die Rettungsschwimmer der Wasserwacht haben dennoch die ersten Türme schon besetzt und seit Himmelfahrt Strand und Wasser im Blick. Über die gesamte Saison werden bis September rund 180 ehrenamtliche Rettungsschwimmer in den Ostseebädern Warnemünde und Markgrafenheide im Einsatz sein.

Auch oberhalb der Wasseroberfläche hatte das Wetter zu Himmelfahrt nicht gerade für einen sonnigen Start in die Saison gesorgt. Auf dem Wachturm 3 – dem Hauptturm der Wasserwacht in Warnemünde direkt vor dem Neptun-Holtel – war die Stimmung trotzdem gut. „Wir wollen endlich loslegen und freuen uns auf die Saison“, sagt Lukas Knaup. Er ist Einsatzkoordinator für den Wasserrettungsdienst der Wasserwacht in Rostock. Auch der Turm 1 in der Nähe der Mole wird an diesem Tag schon besetzt.

Wer auf einem Rettungsturm sitzt, muss fit sein

Der Haupturm ist gut ausgestattet – mehrere Rettungsbretter und ein Quad gehören auch dazu. Letzteres ist wichtig, um bei größeren Einsätzen schnell vor Ort sein zu können. Der Turm ist während der Saison immer mit drei bis vier Leuten besetzt, die anderen Türme immer mit zwei. Sieben Türme sind es auf der westlichen Seite der Warnow in Warnemünde, sechs weitere stehen auf der östlichen Seite in Markgrafenheide.

„Wer auf einem Rettungsturm sitzt, muss natürlich fit sein“, betont Wasserwachtkoordinator Manuel Brumme. „Da wir bereits länger nicht wie gewohnt in der Neptunschwimmhalle trainieren können, sind regelmäßige Frischlufteinheiten schon lange ein Muss. Ab jetzt auch immer wieder Dienstsport im Wasser.“

Training bei neun Grad Wassertemperatur

Wie das geht, zeigt Gina Bretsch. Bei elf Grad Lufttemperatur und neun Grad Wassertemperatur trainiert sie mit der Rettungsboje. Zimperlich ist sie nicht. Ohne zu zucken, geht sie ins Wasser – nicht ohne einige Blicke von dick angezogenen Strandspaziergängern auf sich zu ziehen. „Ich bin das gewohnt“, sagt sie lässig, als sie wieder aus der Ostsee steigt. Das kalte Wasser mache ihr nichts aus.

180 Rettungsschwimmer im Einsatz Vom 13. Mai bis 19. September werden erneut rund 180 ehrenamtliche Helfer an den bis zu zwölf Rettungstürmen aktiv sein – jeweils von 9 bis 18 Uhr. Neben Rettungsschwimmern aus Rostock bekommt das Team der Wasserwacht wie jedes Jahr Unterstützung aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Berlin und Bayern. Die meisten Einsätze spielen sich zwar an Land ab – die Retter versorgen Sportverletzungen, Insektenstiche oder Kreislaufbeschwerden. Ein- bis zweimal im Monat durchschnittlich müssen die Teams von den Türmen aber auch ins Wasser, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten.

Im Herbst und Winter standen neben der körperlichen Fitness die Überprüfung des medizinischen Equipments sowie die Einweisung und Wartung der Rettungsmittel ganz oben auf der Prioritätenliste. Neben zwei Rettungsbooten, Quads und den Rettungscoptern stehen auch „Rescue Water Crafts“ zur Verfügung.

„Diese haben eine neue, noch robustere Oberfläche für den Einsatz erhalten“, so Brumme. Damit sei die DRK Wasserwacht Rostock bestens für den Stranddienst gerüstet. Das Quad haben auch Judith Hager und Fiete Freytag gleich am ersten Tag der Saison getestet. Die beiden Rostocker sind wie Gina Bretsch seit mehreren Jahren dabei, kennen das Team gut.

180 ehrenamtliche Rettungsschwimmer im Einsatz

„Wir freuen uns, die bewährte Zusammenarbeit mit der DRK Wasserwacht auch in diesem Jahr fortzusetzen. Dabei ist insbesondere das Engagement der 180 ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer hervorzuheben, die ihrer verantwortungsvollen Aufgabe täglich an den Stränden Warnemündes und Markgrafenheides nachkommen,“ betont Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm zum Saisonstart.

Auch in Bezug auf die Arbeitsabläufe der Wasserwacht sei Corona nach wie vor ein prägendes Thema. Zum Saisonstart werden sehr wahrscheinlich viele Rettungsschwimmer bereits ihre erste Impfung erhalten haben, da sie als Wasserrettungsdienst der ersten Priorisierungsgruppe angehören, heißt es vom DRK Rostock. Zudem besteht für die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich zwei Mal die Woche vor Dienstbeginn einem POC-Antigentest zu unterziehen.

Nach wie vor gilt für den täglichen Umgang am Strand und die Gesundheit aller ein Abstand von mindestens 1,5 Metern sowie das Tragen eines Mundschutzes. Gespräche und Hilfestellungen finden vorwiegend im Freien statt. Sanitätsdienstliche Einsätze werden wie gewohnt in den Sanitätsräumen durchgeführt.

„2020 haben wir beim gemeinsamen Umgang am Strand mit unseren Badegästen fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Daher hoffen wir auch in diesem Jahr, dass alle an einem Strang ziehen. Letztlich möchte doch jeder das Beste aus einem Strandtag machen: Strandbesucher freuen sich auf einen schönen, entspannten und sicheren Tag und wir wollen gewohnt engagiert und professionell unseren Einsatz absolvieren können“, unterstreicht Manuel Brumme. Die Kontrolle der Corona-Regeln gehöre dabei übrigens nicht zum Aufgabenbereich der Rettungsschwimmer.

Von Michaela Krohn