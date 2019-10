Wasserwacht zieht Bilanz zum Saisonende

Rostock

Die Bojen wurden eingeholt und auch die Flaggen an den Rettungstürmen wehen nicht mehr. Für die Wasserwacht ist die Saison damit zu Ende gegangen. Von Mai bis September überwachten über 200 Rettungsschwimmer den Badebetrieb auf zwölf Türmen in Warnemünde und Markgrafenheide. Egal ob aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, oder Thüringen – Ehrenamtler aus ganz Deutschland haben die Teams an der Ostseeküste unterstützt und für mehr Sicherheit an den Stränden gesorgt. Insgesamt waren sie 25 500 Stunden im Einsatz – knapp 2 500 mehr als noch 2018, wie Julia Junge, Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Rostock, berichtet.

Mehr Einsätze, mehr Verletzungen und weniger Badetote

Obwohl die Retter verglichen mit dem Vorjahr deutlich öfter gefordert waren und elf Rettungen aus dem Wasser vornehmen mussten, sei die „Saison relativ ruhig und entspannt gewesen“, resümiert Wachleiter Lukas Knaup. Bei den 336 Erste-Hilfe-Leistungen handelte es sich überwiegend um kleinere Wunden, die schnell am Turm oder an Ort und Stelle versorgt werden konnten. „Die Abläufe bei solchen Verletzungen sind routiniert und in der Regel unproblematisch“, meint Knaup. Die meisten Behandlungen betrafen dabei chirurgische Verletzungen, Kreislaufprobleme, Kontakte mit Feuerquallen und Insektenstiche oder Sportverletzungen. Lediglich bei 32 Einsätzen musste der Rettungsdienst dazu gerufen werden.

Einen Badetoten habe es in Warnemünde ebenfalls ergeben, wie Junge bestätigt: „Unsere Rettungsschwimmer waren hier aber lediglich an der Suchaktion beteiligt, weil der Mann zuvor als vermisst gemeldet wurde.“ 2018 habe es insgesamt drei Badetote gegeben. „Die durchgeführten Reanimationen waren hier leider nicht erfolgreich.“

Viele Nachwuchs-Rettungsschwimmer im Einsatz

Unterstützung bekamen die Retter in Warnemünde und Markgrafenheide diesmal größtenteils aus anderen Bundesländern. „Wir freuen uns, dass so viele Leute von außerhalb im Dienst waren. Einige kennen wir bereits seit vielen Jahren“, so Junge. Vor allem die Anzahl der unter 18-Jährigen sei in diesem Jahr stark gestiegen. „Unsere Nachwuchs-Rettungsschwimmer haben in diesem Jahr besonders viele Einsatzstunden absolviert“, betont Wasserwacht-Koordinator Manuel Brumme. „Es ist schön zu wissen, dass wir uns auf unsere Jugend verlassen können.“ Neben der Besetzung der Türme sicherten sie auch einige Großereignisse, darunter die Warnemünder Woche und die Hanse Sail, ab.

Sensibilisierung der Gäste

Die Rettungsschwimmer sichern nicht nur den Badebetrieb ab, sondern agieren gemeinsam mit der Tourismuszentrale bei der Sensibilisierung von Urlaubern und Strandgästen. So wurde als wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit die Veranstaltungsreihe „Rette sich - wer’s kann“ zur Aufklärung über die Baderegeln fortgesetzt und erstmalig die Strandschultage, Projekttage für Schulklassen zu den Themen Umwelt, Bewegung und Sicherheit am Strand, durchgeführt. „Auch 2019 konnten wir stets auf den Einsatz der Rettungsschwimmer der DRK Wasserwacht zählen“, hebt Matthias Fromm, Tourismusdirektor von Rostock und Warnemünde hervor.

Wettkampfvorbereitungen und Wartungen im Winter

Damit die Rettungsschwimmer auch zukünftig einsatzbereit sind, halten sich die Ehrenamtler während der Wintermonate mit Trainingseinheiten in der Neptunschwimmhalle, mit regelmäßigen Aus- und Fortbildungen in Erster Hilfe und mit Wettkampfvorbereitungen fit. „Nach der Saison ist schließlich vor der Saison. Wir befinden uns derzeit mitten in den Vorbereitungen für das nächste Jahr“, bestätigt Lukas Knaup. Am 18. Oktober startet ein neuer Kurs für zukünftige Retter. „Wir hoffen, dass der ein oder andere uns anschließend erhalten bleibt und uns am Strand unterstützen wird“, sagt Knaup.

Kleine Reparaturen, Wartungs- und Optimierungsarbeiten an den Geräten und Fahrzeugen werden nach und nach ebenfalls vorgenommen. „Wir schauen während der Saison immer, was für das nächste Mal besser gemacht werden könnte“, sagt Knaup. „Mit dieser Saison sind wir aber sehr zufrieden. Wir hatten wieder viel Spaß bei der Arbeit.“

