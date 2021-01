Warnemünde

Dass sich im Bestand des Heimatmuseums für Historiker und Warnemünde-Fans wahre Schätze befinden, ist kein Geheimnis. Museumsleiter Christoph Wegner konnte sich im Lockdown gerade wieder einmal davon überzeugen. Denn im Rahmen der Bestandspflege stößt er auf Fotoaufnahmen, die Warnemünde in einem ganz besonderen Gewand zeigen – unter einer dicken Schicht Eis.

Regelmäßig erhält Christoph Wegner historische Gegenstände, Fotoaufnahmen oder auch Dokumente, die einen Bezug zum Rostocker Ostseebad haben und von denen die Menschen denken, dass sie für das Heimatmuseum relevant sein könnten. „Zuletzt erhielt ich etwa einen Anruf aus Bayern. Die Person hat familiäre Wurzeln in Warnemünde und ist im eigenen Bestand auf einen Pachtvertrag des ehemaligen Bahnhofrestaurants aus den 1920er Jahren gestoßen“, sagt Wegner.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Perspektiven mit Seltenheitswert

Wenn der Lockdown vorüber ist, wolle die Person die Dokumente persönlich vorbeibringen. Man freue sich, wenn Menschen im Zuge des Lockdowns spannende historische Dinge finden, die man dem Museum überlassen wolle. Einzig an Textilien habe man bereits einen reichen Fundus und kaum noch Kapazitäten, um etwas unterzubringen – „außer es handelt sich um eine Unterhose des berühmten Warnemünder Seemans Stephan Jantzen“, sagt Wegner und lacht.

Ein besonderes Fundstück sei für Wegner eine Reihe an Fotografien, auf die der Museumsleiter im Rahmen seiner Bestandspflegearbeiten im aktuellen Lockdown gestoßen ist. „Es hatte gerade das erste Mal in diesem Winter ein paar richtige Flocken in Warnemünde gegeben und dann sehe ich die Fotografien aus dem Februar 1929“, sagt Wegner.

Zur Galerie Der Rostocker Arzt Max Dugge hat im Februar 1929 Aufnahmen vom Eiswinter 1929 angefertigt, auf die das Heimatmuseum im Rahmen von Bestandspflegearbeiten gestoßen ist.

Solche Perspektiven hätten heute Seltenheitswert, denn die Bilder zeigen Warnemünde unter einer dicken Schicht Eis. Schollen türmen sich am Strand, die Ostsee ist zugefroren, Geländer und Holzbauten sind nur noch beschwerlich als solche erkennbar. „Spannend ist vor allem die Perspektive auf die Stege der alten Badeanstalten, die es bis 1945 auf Höhe des Neptun-Hotels gegeben hat“, sagt Wegner.

Aufnahmen eines Rostocker Arztes

Doch woher kommen die Aufnahmen? „Wir haben sie im Rahmen einer Schenkung im Jahre 2015 erhalten“, sagt der Museumsleiter. Urheber war der ehemalige Rostocker Arzt Max Dugge. „Auf der Rückseite der Fotografien war das Datum vermerkt – Februar 1929.“ Dugge ist bis in die 1930er Jahre als Arzt in Rostock tätig gewesen und anschließend nach Oldenburg gezogen. Seine Tochter – noch heute in Oldenburg lebend – habe diese dem Heimatmuseum 2015 überlassen.

Auf Nachfrage beim Deutschen Wetterdienst (DWD) zu den Witterungsverhältnissen aus diesem Jahr heißt es: „Wir können nachvollziehen, dass es zwischen Februar und Ende März ungewöhnlich lange eine bis zu 40 Zentimeter dicke Schneedecke in der Region gegeben hat. Doch weil es in Rostock zu dieser Zeit keine Wetterstation gab, können wir keine verlässlichen Aussagen zur damaligen Temperaturentwicklung abgeben“, sagt Natascha Papenhausen, Diplom-Meteorologin.

Auch Wegner hat sein Archiv noch mal durchforstet. „Ich bin lediglich darauf gestoßen, dass es 1890, 1929, 1963 und 1979 Berichte über sehr starke Winterperioden gegeben hat.“

Das Warnemünder Heimatmuseum Bereits im letzten Jahr hatte das Heimatmuseum durch den ersten Lockdown und die Auswirkungen der Corona-Pandemie starke Einbußen in den Einnahmen zu verzeichnen. So seien 2020 im Vergleich zum Vorjahr 40 Prozent weniger Eintrittsgelder bei fast 50 Prozent weniger Besuchern registriert worden. Auch für dieses Jahr fürchtet man starke Einbußen. Daher freue man sich über Spenden, mit denen die Arbeit des Museumsvereins Warnemünde e.V. unterstützt wird. Spendenkonto: IBAN: DE62 1305 0000 0200 0237 13 | BIC: NOLADE21ROS

Portraits von Warnemünder Seeleuten aus dem 19. Jahrhundert

Wie es mit dem Heimatmuseum weitergeht? Aktuell sei man noch mit den Lehmbauarbeiten beschäftig, die jedoch im Februar beendet sein dürften. Außerdem plant man im hinteren Bereich des Museums noch die Verlegung einer Fußleistenheizung. „Außerdem versuchen wir weiter unseren Bestand zu pflegen, zu restaurieren, wo es geht“, sagt Wegner.

Besonders spannend könnte die Aufarbeitung alter Fotoaufnahmen auf Metallplatten sein. „Das sind Portraits von Warnemünder Seeleuten, die diese in den USA haben anfertigen lassen und mit nach Warnemünde gebracht haben.“ Diese seien bereits im 19. Jahrhundert entstanden.

Museumsleiter geht von Wiedereröffnung zu Ostern aus

Wann der Museumsleiter damit rechnet, dass wieder Gäste in das Museum kommen können? „Wenn wir ganz optimistisch sind, kann es ja vielleicht im März was werden. Aber wir sind auf alles gefasst. Dementsprechend ist Ostern vielleicht etwas realistischer.“ Bis dahin wolle man die nächsten Ausstellungen vorbereiten und der Öffentlichkeit digital vielleicht noch die ein oder andere historische Überraschung präsentieren.

Von Moritz Naumann