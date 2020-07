Rostock

Mit dem Rollstuhl direkt bis an den Strand fahren? Im Ostseebad Warnemünde ist das möglich. Bereits zum zweiten Mal in Folge hat der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern den Wettbewerb „Barrierefreier Strandkorb“ gestartet und damit Orte, Regionen, Verbände und touristische Anbieter dazu aufgerufen integrative Konzepte vorzustellen, die einen Zugang zum Meer auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ermöglichen.

Wie schon im vergangenen Jahr konnte sich auch diesmal wieder die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde unter den Mitbewerbern durchsetzen. Der Preis: Die Nutzung eines barrierefreien Strandkorbes für die Saison 2020. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Dreisitzer erneut zu uns holen konnten und damit die Servicekette am Strand aufwerten können. Denn: Das Urlaubserlebnis hört nicht am Strandaufgang auf“, betont Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Uneingeschränktes Erlebnis für alle

Seit 2016 befasse sich die Tourismuszentrale mit den Anforderungen an einen barrierefreien Urlaub, um allen Besuchern ein möglichst uneingeschränktes Erlebnis zu bieten. Mit Matthias Treichel, Inhaber der gleichnamigen Strandoase, habe man sich einen Partner dazugeholt, der bereits seit vielen Jahren auf das Thema aufmerksam macht. Ob Wegführungen bis ans Wasser, behindertengerechte Toiletten oder ein Baderollstuhl – Barrierefreiheit steht bei ihm an der Tagesordnung.

Das weiß auch Sylvi Tauber zu schätzen. So oft sie kann, verbringt die 40-Jährige Zeit am Strand – am liebsten mit ihrem Assistenzhund Joe. Dass sie nun mit ihrem Rollstuhl direkt einen Strandkorb nutzen kann, freut sie sehr. „Das erleichtert vieles. Ich muss hier wirklich auf nichts mehr verzichten“, sagt die Rostockerin.

Mehr solcher Orte braucht das Land

Mehr solcher Angebote fordert Birgit Hesse, Präsidentin des Tourismusverbandes. „ Barrierefreiheit geht uns alle an. Das beginnt schon dann, wenn wir mit einem Kinderwagen unterwegs sind.“ Zwar gebe es in MV einige gute Beispiele für Orte, an denen Mobilitätseingeschränkte sich problemlos fortbewegen können, aber bei Weitem nicht genug.

Sylvi Tauber (40): „Das erleichtert Vieles. Ich muss hier wirklich auf nichts mehr verzichten." Quelle: Susanne Gidzinski

„Da ist noch Spielraum nach oben. Rund drei Millionen Menschen mit Behinderungen unternehmen jährlich eine Reise. Als beliebtes Urlaubsziel müssen wir da entsprechende Möglichkeiten bieten.“ Hesse hofft, dass sich auch andere Orte ein Beispiel an dem Projekt nehmen und ein entsprechendes Angebot schaffen.

Dreisitzer ist beliebt

Der geräumige Dreisitzer mit der Nummer 11 am Strand von Warnemünde kann ab sofort in der Strandoase Treichel gebucht werden. Das Angebot richte sich zwar primär an Rollstuhlfahrer, soll aber genauso Familien mit Kinderwagen und älteren Gästen mit Gehhilfe zu Gute kommen. Wer ihn in dieser Saison testen möchte, muss allerdings schnell sein. „Für 100 Tage ist er bereits vermietet“, berichtet Matthias Treichel. Ähnlich sehe es mit vielen anderen Körben aus. „In diesem Sommer ist die Nachfrage besonders groß. Die Buchungen haben sich im Vergleich zu letztem Jahr verdoppelt.“

Von Susanne Gidzinski