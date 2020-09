Gastronomie - Von Kitzbühel an die Ostsee: Österreicher kocht jetzt im Restaurant am Golfplatz in Warnemünde

Seit Mitte August hat Patrick Schumann das Restaurant am Golfplatz in Warnemünde gepachtet. Trotz Corona-Beschränkungen läuft es super an. Der Hauptgrund für den Erfolg: ein Import aus Österreich.