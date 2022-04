Warnemünder Angler bangen um Vereinsgelände auf ehemaliger Deponie

Rostock

Aufatmen beim Warnemünder Anglerverein: Noch im Oktober wurden auf dem Vereinsgelände auf der ehemaligen Deponie im Weidenweg im Ostseebad erhöhte Methanwerte gemessen – seitdem durften aufgrund der Brand- und Explosionsgefahr wochenlang keine Arbeiten durchgeführt werden, bei denen Feuer entsteht oder sich Funken bilden, auch geraucht werden durfte nicht.

„Für uns war das praktisch ein Arbeitsverbot“, betont der stellvertretende Vereinsvorsitzende, Jörg Hoppe. Das Gelände wird unter anderem als Winterlager der Boote genutzt. „Im Winter werden Wartungsarbeiten durchgeführt und da kann man nie ausschließen, dass da mal ein Funke fliegt.“

Das 11,3 Hektar große Areal wurde von 1961 bis 1976 als Hausmülldeponie bewirtschaftet. Zusätzlich wurden auch Gewerbe- und Industrieabfälle sowie nach 1976 größere Mengen Bauschutt und Bodenaushub abgelagert. Insbesondere die Gehalte an Deponiegas Methan veranlassten das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock als zuständige Bodenschutzbehörde im Dezember 2000, von der Hansestadt Rostock Maßnahmen zur Sicherung und Rekultivierung dieser Altablagerung zu fordern. 2004 haben die Sanierungsarbeiten auf der letzten größeren ehemaligen Deponie im Rostocker Stadtgebiet im Warnemünder Weidenweg begonnen.

Verein seit 2013 Mieter

Seit 2013 mietet der Warnemünder Anglerverein die Fläche. Dass es nun zu Problemen kam, war eine negative Überraschung. „Es wurde immer versichert, dass da gar nichts passieren kann“, so Hoppe.

Durch die Gasfenster wird Methangas nach draußen geführt. Die werde waren Ende 2021 zu hoch. Quelle: Katharina Ahlers

Sven Schmeil, Abteilungsleiter Wasser und Boden im Amt für Umweltschutz der Hansestadt Rostock, erklärt die Gründe: Der Deponiekörper sei gefüllt mit verschiedenem organischen Material. Abhängig davon, wie sich das Material mineralisiert, entstehe mal mehr, mal weniger Methangas. „Dieses Gas wird gezielt durch sogenannte Gasfenster rausgeführt“, sagt er. „Wir führen einmal jährlich Messungen an acht Kontrollpunkten an den beiden Gasfenstern durch. Im Oktober hat es an einem Punkt erhöhte Werte gegeben.“ Gewarnt werden mussten daraufhin zudem die Tourismuszentrale, die auf dem Gelände ihren Bauhof unterhält, sowie der ansässige Garagenverein.

Regelmäßigere Messungen

Damit die Methanfracht nicht zu hoch sei, werden Biofilter eingesetzt. „Da sitzen Mikroorganismen dran, die das Gas veratmen“, so Schmeil. Das funktioniere bei einem guten Feuchtegrad am besten. „Daher haben wir die Filter aktiv befeuchtet.“ Schnell konnten die Werte wieder gesenkt werden. Nun sollen regelmäßiger Kontrollmessungen stattfinden – vor allem an warmen und trockenen Tagen.

Jörg Hoppe ist froh, dass das Gelände nun wieder uneingeschränkt nutzbar ist. Jedoch sagt er: „Das akute Problem wurde behoben. Das chronische nicht.“ Denn die 230 Mitglieder beklagen, dass auf dem Gelände jegliche Infrastruktur fehlt, ein richtiges Vereinsleben kaum möglich ist. So gebe es weder Anschlüsse für Trink- noch für Abwasseranschlüsse, Strom erhalten die Angler vom benachbarten Garagenverein. Auch die sandige und abschüssige Zufahrt zum Gelände sei vor allem bei Regenwetter gefährlich. „Wir würden ja Geld in die Hand nehmen. Aber dafür bräuchten wir eine Perspektive. Wir wissen nicht, wie lange wir hier Mieter sein können.“

Hoffen auf Perspektive

So könne seitens des Liegenschaftsamts eine dauerhafte Perspektive nicht in Aussicht gestellt werden. Der Bereich der Deponie sei ein Handlungsschwerpunkt im Konzept der in Fertigstellung befindlichen Fortschreibung für das Strukturkonzept Warnemünde. Im ursprünglichen Bebauungsplan war für die Fläche unter anderem der Wegfall der Garagen sowie ein Caravan-Stellplatz vorgesehen.

Jörg Hoppe beschreibt die Situation so: „Abgeschoben auf die Mülldeponie und nicht einmal dort sicher?“, sagt er. „Wir hoffen auf eine langfristige Perspektive.

Von Katharina Ahlers