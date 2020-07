Warnemünde

Seit knapp zwei Monaten rollen wieder Züge über die Gleise des Warnemünder Bahnhofes. Zuvor sind in 16 Jahren die hier ankommenden Rostocker und Besucher auf dem Weg ins Seebad-Zentrum an den in Lok-Optik gestalteten Buden vorbeigekommen, an denen es Souvenirs, Hüte, Getränke und Essen zu kaufen gab. Im Moment befindet sich dort jedoch nichts. Der bisherige Betreiber der Verkaufsstände, die Backfisch Junior Handels GmbH, sorgt sich um die Zukunft. Denn noch ist unklar, wie die Bahn das Gelände künftig nutzen möchte und ob das Unternehmen abermals den Zuschlag erhält.

„Wir hatten im Oktober 2019 einen ersten Entwurf eingereicht“, sagt die Prokuristin der Backfisch Junior Handels GmbH, Sabine Rössler. Zu diesem Zeitpunkt habe man noch damit gerechnet, dass man nach der Fertigstellung der Bauarbeiten auch die Buden wieder aufstellen könne. Demnach sollten, passend zur Umgebung, wieder Verkaufsstände in Lok-Optik entstehen. Im Februar 2020 dann der Rückschlag: Denn laut Rössler wolle die Bahn hier künftig keinen „Budenzauber“ mehr anbieten. Das Lok-Konzept wurde abgelehnt.

Seecontainer statt Lok-Buden

„Plötzlich war von Seecontainern die Rede. Diese seien in Berlin gerade der Hype.“ Das Unternehmen lässt ein neues Konzept erarbeiten, in dem die bisherigen Lok-Buden beschnitten werden. Statt wie bisher mehrerer Verkaufsstände sollen nur noch zwei aufgestellt werden. Souvenir- und Hutverkauf soll es fortan nicht mehr geben, nur noch Essen und Getränke. Das Konzept sieht außerdem vor, dass die Buden künftig einen Blick vom Weg zwischen Bahnhof und Strombrücke auf das historische Bahnhofsgebäude zulassen.

„Vor vierzehn Tagen haben wir das bei der Bahn eingereicht“, sagt Rössler. Am Dienstag gab es dann erst die Rückmeldung. „Wir sollen ein Mietangebot machen.“ In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen die Fläche 12 Monate angemietet, aber nur sieben Monate genutzt. Neben der Saison habe sich der Betrieb einfach nicht gelohnt.

Neue Buden ab April 2021?

Die Backfisch Junior Handels GmbH betreibt noch zwei Verkaufskutter am Alten Strom. Wie groß der Anteil der Bahnhofsstände am Gesamtgeschäft war? „Uns fehlen etwa die Hälfte der Einnahmen. Nicht nur Corona setzt uns zu. Wir haben 16 Jahre lang dort unseren Platz gehabt. Das tut weh“, sagt die Prokuristin. Im Moment stehen die bekannten Buden auf dem Firmengelände in Bentwisch.

Alternativen für die Aufstellung der Verkaufsstände – sollte man die Fläche nicht noch mal anmieten dürfen – habe das Unternehmen noch nicht. „Wir hoffen noch auf den Zuschlag.“ Frühestens im April 2021 könne man wieder verkaufsbereit sein. Denn im Angesicht der Corona-Krise sei man nicht in der Lage, über den Winter die Stellplatzmiete zu zahlen.

Ortsbeirat will Ideen sammeln

Werner Fischer, Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde, wünscht sich hingegen eine Alternative. „Wir wollen nicht, dass diese Buden wieder aufgestellt werden.“ Er hat bereits die Ausschüsse und Beiratsmitglieder aufgefordert, sich Gedanken über die zukünftige Nutzung zu machen. Diese sollen im Rahmen der Ortsbeiratssitzung am 14. Juli diskutiert werden. Anschließend wolle man einen Brief aufsetzen und diesen an die Bahn senden.

Bereits im Zuge des Bahnhofsumbaus wurde über die Pläne zur Nutzung des Platzes diskutiert. „Ich stelle mir dort einen Erlebnisbereich vor, der die Aufenthaltsqualität sowohl für Einwohner als auch für Gäste aufwertet“, sagte Fischer ehemals.

Bahn hält sich bedeckt

Und auch vonseiten der Stadt äußerte man den Wunsch nach einem neuen Konzept. „An welcher Stelle wieder Imbisse aufgebaut werden, muss diskutiert werden. Keinesfalls an ehemaligen Standorten“, betonte Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Er unterschied darüber hinaus eine vorübergehende und eine endgültige Nutzung, da diese auch von den Plänen zur Erschließung der Mittelmole abhänge.

Die Bahn hält sich bezüglich der Planungen bedeckt. „Zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes Warnemünde laufen weiterhin die Gespräche. Näheres zu Ergebnissen und dem Zeitplan können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagt ein Bahnsprecher auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Die geplanten Gespräche, die diesbezüglich zwischen Bahn und Stadt im März stattfinden sollten, mussten verschoben werden.

Geschichte des Warnemünder Bahnhofes Im Jahr 1886 eröffnete die Deutsch-Nordische-Loyd eine Bahnverbindung nach Warnemünde, um den Warenverkehr zwischen Berlin und Dänemark zu vereinfachen. Ende des 19. Jahrhunderts verlor der Alte Strom seine Bedeutung als Zufahrt nach Rostock und so wurde zwischen Neuem und Altem Strom ab 1900 ein neuer Bahnhof an der heutigen Stelle gebaut – samt der Drehbrücke zum Ortskern und einem neuen Seekanal. 1903 ging der neue Bahnhof in Betrieb, der bis 1959 fast ausschließlich dem Berufsverkehr diente. Erst seit 1974 wird die Personenzug-Verbindung nach Rostock als S-Bahn bezeichnet. 1992 wurde der Personenbahnhof saniert. Die derzeitigen Umbauten haben sich lange hingezogen. Geplant waren sie eigentlich für 2012. Ab Mai 2020 soll der Bahnhof in Anbindung an den Passagierkai und die dort landenden Kreuzfahrtschiffe einen neuen touristischen Höhepunkt des Seebades darstellen.

Von Moritz Naumann