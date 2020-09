Warnemünde

Zuletzt gab es 2011 ein Hochwasser, das es sogar bis ins Zentrum von Warnemünde geschafft hat. Stadt und Land arbeiten bereits daran, die letzte Lücke, durch die Warnemünde von Hochwasser und Sturmflut bedroht ist, zu schließen: den Laakkanal im Diedrichshäger Moor. Ein leistungsstärkeres Schöpfwerk soll Starkregenereignisse bis zu einem hundertjährigen Wiederkehrsintervall von Kanal und Moor in die Unterwarnow abführen.

Über Risiken und Folgen der Eingriffe in das dortige Ökosystem hat die OSTSEE-ZEITUNG mit Ralph Emmerich, Vorstand des Naturschutzbundes Mittleres Mecklenburg, gesprochen.

Herr Emmerich, wie bewerten Sie die derzeitige Situation im Diedrichshäger Moor und wie ergeht es der dortigen Tier- und Pflanzenwelt?

Im heutigen Diedrichshäger Moor erinnert fast nichts mehr an seinen ursprünglichen Zustand. Zwar sind noch große Mengen Torf im Moor konserviert, aber diese unterliegen einer kontinuierlichen Zersetzung aufgrund der anhaltenden Entwässerung. Auch die Tier- und Pflanzenwelt hat sich sehr gewandelt. Die für dieses ehemalige Küstenüberflutungsmoor typischen Arten sind großflächig verschwunden. Nur in winzigen Restflächen mit konstant nassen Röhrichten (Anm. der Redaktion: Biotop im Flachwasser- und Uferrandbereich) kommen noch einige seltene und gefährdete Insektenarten vor, und wir hoffen, dass sich diese Vorkommen in die Zukunft retten können.

In den zurückliegenden Jahren wurden aufwendige Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung durchgeführt. Werden sich die Bedingungen im Moor zukünftig verbessern?

Wir denken, dass dieses nicht eintrifft, im Gegenteil. Deshalb stand der Nabu den Ökokonto-Maßnahmen der Rostock Port GmbH von Anfang an kritisch gegenüber und hat vor einer Durchführung gewarnt. Die Planer sind von falschen Grundannahmen zur Entstehung des Moores ausgegangen. Sie postulierten, dass man das Moor abbaggern müsse, damit es sich regenerieren kann. Auf diese Weise wurden bereits Unmengen von Klimagasen freigesetzt. Die Torfzersetzung im Moor hält weiter an, und so wird es ohne Anpassungsmaßnahmen auch in Zukunft sein.

Heute sehen wir in Teilen des Diedrichshäger Moores große Wasserflächen. Hat sich die Wassersituation im Moor nicht deutlich verbessert?

Das Wasser war dort auch vorher, nur eben innerhalb des Moorkörpers. Normalerweise hebt man zur Regenerierung eines Moorkörpers die Wasserstände an. Im Zuge der sogenannten Aufwertungsmaßnahme wurde stattdessen die Mooroberfläche zum Grundwasser hin abgegraben, welches aufgrund der Entwässerung 0,8 Meter unterhalb des Meeresspiegels liegt. Deshalb betrachten wir diese Maßnahme als einen Schildbürgerstreich.

Warum wird das Moor weiterhin so tiefgründig entwässert?

Dies hat seine Ursache in der Ortsentwässerung Warnemünde. Weite Teile am südlichen Ortsrand wurden in das Moor hineingebaut. Dies verursacht einen kontinuierlichen Entwässerungsaufwand. Bei der Planung zur sogenannten Aufwertung des Diedrichshäger Moores ging man davon aus, dass sich hieran nichts ändern dürfe. Der Nabu hatte deshalb ein Konzept vorgeschlagen, bei dem die Wasserstände in den zentralen Teilen des Moores von der Ortsentwässerung Warnemünde vollständig abgekoppelt werden. Dies hat man abgelehnt und stattdessen eine vielfach teurere und klimaschädliche Variante gewählt. Unabhängig davon halten wir die tiefgründige Entwässerung auch am Ortsrand von Warnemünde weiterhin für problematisch.

Was meinen Sie damit?

Warnemünde gründet auf einer Küstennehrung. Der Boden besteht praktisch aus Strandsand, der teilweise von Torfen und Mudden durchsetzt ist. Bei Entwässerung schrumpfen diese organogenen Böden. Dadurch kann es zu Sackungen kommen, was sich auf die Baugrundstabilität auswirken dürfte. Dies wurde bei den Planungen im Moor und zur Binnenentwässerung von Warnemünde bisher nicht betrachtet. Wir glauben, dass die organogenen Böden unterhalb von Warnemünde dauerhaft wassergesättigt sein müssen, um Baugrundstabilität langfristig zu gewährleisten. Das würde aber deutlich höhere Wasserstände am südlichen Ortsrand erfordern.

Wie steht der Nabu zu den geplanten Maßnahmen zur Binnenentwässerung von Warnemünde und dem Schöpfwerksneubau am Laakkanal?

Wir fordern, dass alle diese langfristig angelegten Vorhaben zusammen mit dem Diedrichshäger Moor und seinem Entwicklungspotenzial in einem Zusammenhang betrachtet werden. Es handelt sich schließlich um ein und dasselbe hydrologische System. Bislang fanden die Planungen in Einzelprojekten voneinander getrennt statt. Für das Moor und die Klimawirkungen der Hansestadt hatte dies bereits erhebliche negative Folgen. Deshalb möchten wir erwirken, dass zum Beispiel auch beim Schöpfwerksneubau geprüft wird, wie hier positive Wirkungen für Moor und Klima erreicht werden können.

Von Moritz Naumann