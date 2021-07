Warnemünde

46 Jahre lang nahmen die Warnemünder in seinem Studio Platz: Der Warnemünder Fotograf Wolfhard Eschenburg arbeitete von 1953 bis 1998 in dem Atelier, in einem Eckhaus in der Alexandrinenstraße, das es heute nicht mehr gibt. Am Sonntag starb Eschenburg mit 93 Jahren, das Ostseebad trauert.

Ingeborg Regenthal vom Warnemünder Heimatverein erinnert sich noch, wie ganze Generationen von Kindern vor der Kamera still sitzen mussten, damit das Foto gelingt. Ein Besuch im Studio von Fotografenmeister Eschenburg gehörte dazu wie Einschulung, Jugendweihe oder Konfirmation. Und auf den sorgfältig inszenierten Schwarz-Weiß-Fotos hielten die Kinder alle den gleichen Teddy in der Hand, sagt Ingeborg Regenthal.

20 000 Fotos im Nachlass

Nach seinem Rückzug aus dem Tagesgeschäft widmete sich Wolfhard Eschenburg ab 1998 dem Nachlass seines Vaters Karl Eschenburg (1900–1947). Der älteste von drei Söhnen sortierte die rund 20 000 Bilder fassende Sammlung des berühmten Mecklenburger Fotografen, fertigte neue Abzüge an und gab Bildbände mit Bildern seines Vaters im Hinstorff-Verlag heraus. 2006 übergab er die Sammlung, die auch Bilder von ihm enthält, an das Archiv der Universität Rostock, die heute die Bildrechte besitzt. Bereits drei Jahre zuvor hatte das Schweriner Freiluftmuseum Mueß 600 Glasdiapositive von Karl Eschenburg aus dem Konvolut übernommen.

Straßenbahn Quelle: Wolfhard Eschenburg/Universitätsarchiv Rostock

„Mit der Handwerksfotografie verdiente ich mir das Geld, das ich für das tägliche Leben brauchte. Mit der Architekturfotografie habe ich das getan, was mir Freude bereitet“, sagte Eschenburg 2010 im OZ-Interview. Wolfhard Eschenburgs Bilder wurde in der DDR-Zeiten in vielen Bildbänden über Warnemünde und die Ostsee veröffentlicht. Später erschienen Bücher, die sowohl Fotos von ihm als auch von seinem Vater enthalten. „Er ist nie ohne Idee losgegangen, sondern hat immer das festgehalten, was ihm am Herzen lag“, sagt Ingeborg Regenthal.

Uneitel und warmherzig

Thomas Gallien, Lektor beim Hinstorff-Verlag, erinnert sich gern an die Zusammenarbeit mit Wolfhard Eschenburg. „Es ging immer darum, dass dabei ein gutes Buch herauskommt“, sagt Gallien. Jede Form von Eitelkeit sei dem warmherzigen Warnemünder fremd gewesen.

Blick von oben auf den Rostocker Holbeinplatz im Jahr 1963. Heute zählt die Kreuzung zu den am stärksten befahrensten der Hansestadt. Quelle: Wolfhard Eschenburg/Universitätsarchiv Rostock

Am vergangenen Sonntag ist Wolfhard Eschenburg nach längerer Krankheit zu Hause verstorben, gut zwei Wochen nach seinem 93. Geburtstag. Seine Frau Helga, mit der er mehr als sechs Jahrzehnte verheiratet war, starb bereits 2018. Die Trauerfeier findet am Freitag um 14 Uhr in der Warnemünder Kirche statt. Pastor Harry Moritz rechnet damit, dass es voll wird.

Von Gerald Kleine Wördemann