Ob am Alten Strom oder in der Mühlenstraße: Warnemündes Meilen werden wieder voller. Dabei tummeln sich die Urlauber und Besucher vor allem im Außenbereich. Die aufwendig auf die Pandemiebestimmungen ausgelegten Innenräume der Restaurants sind derzeit jedoch noch leer. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört. Es wird deutlich: Es gibt einen Wettstreit um Personal und neue Geschäfte am Alten Strom.

„Viele haben sich über Jahre gesundgewirtschaftet, aber dem Personal nicht genug Wertschätzung entgegengebracht. Dabei brauchst du die Leute und sie brauchen dich“, sagt Marc Körting vom Familienbetrieb des K25- Restaurants in der Warnemünder Mühlenstraße. Anders als bei der gastronomischen Konkurrenz habe man hier das Personal in der für die Branche existenziell bedrohlichen Corona-Zeit halten können.

Viele sind in Einzelhandel gewechselt

Wie? „Wir haben das Kurzarbeitergeld im Winter aufgestockt“, sagt Körting. Darüber hinaus verfüge man über die Atmosphäre eines Familienbetriebes. Man sei für die Mitarbeiter da. „Da wir das Haus in der Mühlenstraße besitzen, müssen wir glücklicherweise keine Miete zahlen.“ Mitarbeiterin Katrin Knoll arbeitet seit 15 Jahren für das K25 und habe nie einen Gedanken daran verschwendet, das Unternehmen oder die Branche zu verlassen.

V. l.: Kathrin Knoll arbeitet seit 15 Jahren im K25 bei Marc Körting im Familienbetrieb. Sie hat, anders als viele aus ihrem Freundeskreis, nicht daran gedacht, die Branche zu verlassen. Quelle: Moritz Naumann

„Aber in meinem Freundeskreis sieht das schon anders aus. Viele sind in den Einzelhandel gewechselt und haben etwa bei Penny angefangen und sind da auch geblieben. Dort haben sie konstante Arbeitszeiten“, sagt Knoll. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müsse sich etwas ändern, ist die 43-Jährige überzeugt.

Steigende Reservierungszahlen

Es ist Mittagszeit. Im K25 befindet sich nicht ein Gast. Der Außenbereich ist jedoch gut besucht. „Die meisten wollen sich nicht extra testen lassen, um drinnen Platz zu nehmen“, sagt Körting. Gleiches kann man beim Restaurant „Am Strom“ beobachten. „Am Abend ist es hier voller, weil einige unserer getesteten Hotelgäste dann den Innenbereich nutzen“, sagt Christoph Pox, betrieblicher Leiter. Normalerweise hatte man die Terrasse für Laufkundschaft freigehalten. Doch davon musste sich das Restaurant nun verabschieden.

„Wir merken aber einen ständigen Anstieg der Online-Reservierungen“, sagt Pox. Diejenigen, die sich Spargel, Zanderfilet oder den Schwedenbecher schmecken lassen wollen, wollen aber draußen sitzen. „Das liegt natürlich einerseits am guten Wetter, aber auch an der Hürde mit den Tests“, sagt Pox. Das Restaurant hatte eine ganze Reihe an Tests geordert und bietet auch für spontane Restaurantgäste einen Test an.

Neuer Pächter für „Zwanzig12“

Wie es um die Personalsituation bestellt ist? „Wir haben einige Stellen frei und suchen. Doch das ist nicht so einfach“, sagt Pox. Denn es herrsche Wettbewerb. Einige Mitarbeiter seien im Zuge der Corona-Krise abgesprungen. „Eine Kollegin, 45 Jahre alt, war sieben Jahre im Unternehmen und wollte etwas Ruhigeres haben. Das kann ich schon verstehen“, sagt er. Mit offiziellen Ausschreibungen komme man nicht weit. Was zählt, seien Kontakte und bessere Bedingungen als im Rest der Branche. „Wir zahlen mittlerweile sämtliche Zuschläge. So haben unsere Mitarbeiter 200 bis 300 Euro mehr am Ende des Monats. Wir müssen etwas bieten.“

Dort wo sich bis letztes Jahr noch das „Zwanzig12“ Warnemünde befunden hat, ist derzeit Leerstand. Neue Betreiber sollen sich aber bereits gefunden haben. Quelle: Moritz Naumann

Pox wolle sich nicht vorstellen, wie es ist, im Moment ein Restaurant komplett neu aufzubauen. „Denn es gibt ja so gut wie kein Personal.“ Vor dieser Herausforderung werden die neuen Pächter des ehemaligen Warnemünder „Zwanzig12“ stehen, das im Zuge der Adcada-Pleite und laut Gerüchten im Ostseebad wegen einer zu hohen Pacht am Alten Strom schließen musste. Zukünftig werde es hier wohl ein asiatisches Restaurant geben. Hinweise darauf gibt es am Postkasten des Gebäudes. „Zuii´s Restaurant, Hanseatic crossover gastronomy GmbH“ ist dort zu lesen.

Mehr entlassen als gehalten

Der direkte Nachbar der Einrichtung ist das Restaurant und Hotel „Hr. Ober“. Betreiber ist Jörg Wiedemann, der in den letzten Tagen und Wochen beobachtet hat, wie ein Paar die Innenräume saniert. „Aber sie haben noch keinen Koch“, weiß er zu berichten. Wiedemann ist bereits seit 13 Jahren am Standort und beobachtet die aktuelle Entwicklung mit Sorge. Warum es derzeit so eine große Personalproblematik gibt? „Der Knackpunkt ist, dass viele Unternehmer mehr Personal entlassen haben, als es zu halten. Keiner ahnte, dass die Regierung das Kurzarbeitergeld so lange aufrechterhält.“

Jörg Wiedemann ist Leiter des Hotels und Restaurants Hr. Ober und auch von der Seekiste zur Krim. Die Testpflicht sei laut dem Unternehmer aktuell die größte Bremse für die Gastronomie. Quelle: Moritz Naumann

Er selber würde einen guten Koch auch noch gut unterbringen können, ist aber froh, dass er sein Stammpersonal von 24 Angestellten für das Hotel und zwei Restaurants halten konnte. Was in der Branche passieren müsse? „Es fängt schon mit der Ausbildung an. Die ist noch wie 1968“, sagt Wiedemann. Man dürfe die Auszubildenden nicht ausbeuten, man müsse finanzielle Anreize für gute Leistungen bieten, ein ehrlicher und offener Austausch sei wichtig.

Neuer Betrieb im ehemaligen McDonald’s

Außerdem müsse die Gleichschaltung aufhören. „Derjenige, der viel leistet, muss auch mehr verdienen“, ist er überzeugt. Es brauche eine Art Stufenprogramm. Er selber rekrutiere neues Personal kaum noch über offizielle Ausschreibungen, „sondern über das Elternhaus meines Personals oder durch Beziehungen innerhalb der Branche.“

Lange Jahre war auch McDonald’s am Alten Strom vertreten. Doch schon im letzten Jahr hatte die Fast-Food-Kette nicht mehr geöffnet. Ab August eröffnet hier fröhlich FrozenYogurt eine neue Filiale. Quelle: Moritz Naumann

Übrigens: Neben dem ehemaligen Zwanzig12 gibt es nur noch wenige Leerstellen entlang des Alten Stroms. Doch für eine sehr zentrale wurde auch bereits ein neuer Betrieb gefunden. Im ehemaligen McDonald’s, der bereits im letzten Jahr schon nicht mehr geöffnet hatte, wird ab 1. August eine weitere Filiale von „fröhlich FrozenYogurt“ eröffnen.

