Warnemünde

Die Golfanlage in Warnemünde wappnet sich für den Winter und Manager Andreas Wilmer plant dafür neue und innovative Formate. Neben einem Nachtgolf- soll es auch ein Biogolf-Event geben. Außerdem hat das kürzlich für einen sechsstelligen Betrag sanierte Restaurant „Cut and Chill“ neue Höhepunkte zu bieten.

„Der Golfsport ist mit zahlreichen Vorurteilen belastet. Es ist nicht mehr nur ein Sport der Elite. Wir sind offen für alle“, sagt Andreas Wilmer. Denn die 2008 eröffnete Anlage biete heute mehr denn je einen Anlaufpunkt für Menschen aller Berufsgruppen und Herkunft. „Man braucht keine Vorkenntnisse, um sich hier mal am Schläger zu versuchen. Unsere Kurzplätze bieten ideale Bedingungen und sind für jeden öffentlich zugänglich.“

Anlage mit internationalem Renommee

Die Anlage habe sich seit der Gründung stetig verbessert und genießt sogar internationales Renommee. Das in diesem Jahr ausgetragene „Global junior Golf“-Turnier habe dies mal wieder unter Beweis gestellt. „Dort haben 130 Teilnehmer – darunter die besten Junioren Europas – um Punkte für die großen Turniere gespielt. Das ist eine wahre Auszeichnung für unsere Anlage“, sagt Wilmer stolz. Auch die internationalen Meisterschaften für Golfer mit Handicap wurden in diesem Jahr in Warnemünde ausgetragen.

Die Anlage und ihre Umgebung biete beste Bedingungen für Profis, Hobby- und Anfängergolfer. Mit den Hotels in der Umgebung, dem eigenen Restaurant und den Apartments, die zur Anlage gehören, biete man alles, was das Golferherz begehrt. „Golfer reisen viel und gerne, auch mit dem Wohnmobil. Wir planen derzeit auch den Ausbau von sechs Wohnmobil-Stellplätzen direkt vor unserem Haus. Dort wird es auch einen Stromanschluss geben“, sagt Wilmer.

Golfbälle als Fischfutter

Doch erstmal steht der Winter vor der Tür. Und um in der Nebensaison sowohl den Urlaubern und Einheimischen etwas Besonderes zu bieten, plant Wilmer gleich zwei außergewöhnliche Events. Noch vor Weihnachten soll ökologisch gegolft werden. „Wir haben etwa 1000 biologisch abbaubare Bälle geordert. Diese enthalten Fischfutter und lösen sich in kurzer Zeit im Wasser auf.“ Das Ziel ist dann nicht das herkömmliche Loch, sondern der Teich auf dem Platz. „Die Spieler stehen am Rand und versuchen den Ball dann möglichst zielgenau im Wasser zu versenken“, sagt Wilmer.

Der ehemalige Unternehmer der Ernst Brinkmann KG rechnet mit etwa 50 Teilnehmern. „Auch Nichtgolfer sind herzlich willkommen.“ Einen konkreten Termin könne er noch nicht nennen, aber zumindest die 1000 Bälle seien bereits eingetroffen. Hingegen für das geplante Nachtgolf-Event fehlen die entsprechenden Bälle, die durch ein spezielles Leuchtmittel auch im Dunkeln zu sehen sind, noch.

Mit Feuertonnen und Fackeln

„Die kommen dann aus Asien und ich hoffe, wir können im Januar das Event veranstalten“, sagt Wilmer. Die Bahnen auf dem Kurzplatz sollen dann mit Feuertonnen und Fackeln für das entsprechende Flair sorgen. Natürlich werde es auch entsprechende Verpflegung wie Glühwein und eine Bratwurst vom nagelneuen Grill geben. Dieser steht übrigens auf der neuerdings überdachten und windgeschützten Terrasse des Restaurants „Cut and Chill“.

Patrick Schumann ist der Pächter des Restaurants. Seit dem Umbau gibt es auch einen Reifeschrank, in dem in Butter eingelegtes Roastbeef lagert. Quelle: Moritz Naumann

Dieses wurde in diesem Jahr gründlich saniert. „Wir haben das Restaurant komplett entkernt“, sagt Wilmer. Neben einer neuen Ausstattung, Dekoration und dem Bau einer Zigarren-Lounge wurde auch ein eigener Reifeschrank für buttergereifte Steaks angeschafft. Das sechsstellige Investment freut besonders Patrick Schumann, der seit August 2020 Pächter des Restaurants ist. „Dadurch bekommen wir unsere Rinderfilets noch intensiver und nussiger im Geschmack“, sagt er.

Kunst auf dem Teller

Mittlerweile sei er in seiner neuen Wirkungsstätte gut angekommen. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten mit dem aus Österreich engagierten Koch Christian Marcinek, der nach vier Wochen Warnemünde die Schürze hingeworfen und dem Restaurant zahlreiche Vorwürfe gemacht hatte, habe man nun ein Team, dass die Warnemünder Gaumen langfristig verwöhnen wolle. Küchenchef ist nun Enrico Münker aus Bad Hersfeld.

V.l.: Michael Schumann und Restaurantleiter Nicholas Van der Veer freuen sich über den teuren Umbau. Quelle: Moritz Naumann

Er bringe Kunst auf den Teller, sagt Schumann, der über Instagram und ebay Kleinanzeigen auf den 32-Jährigen aufmerksam geworden ist. Gemeinsam mit dem holländischen Restaurantleiter Nicholas Van der Veer, der weltweit Erfahrungen gesammelt hat, wolle man eine breite Palette an Speisen bieten. „Von einfachen Pommes über Burger bis zum 1,5-Kilogramm-Lobster haben wir für jeden Gaumen und jeden Geldbeutel etwas“, sagt Schumann. Eine gute Möglichkeit, die Neuerungen im „Cut and Chill“ auf die Probe zu stellen, biete das Martinsgans-Essen am Freitag ab 17 Uhr.

Von Moritz Naumann