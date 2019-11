Warnemünder Grundschule „Heinrich Heine“ feiert Richtfest für Neubau

Rostock

„Neue Schule, neues Glück“ – Für die Schüler der Warnemünder Grundschule „ Heinrich Heine“ gibt es allen Grund zur Freude. Denn: am Dienstagnachmittag wurde das Richtfest für den Neubau der Bildungsstätte gefeiert. Für die Kinder bedeutet das, dass ab dem neuen Schuljahr nach den Sommerferien 2020 die provisorischen Container-Klassen am Sportpark verlassen und endlich wieder auf ihrem geliebten Campus in der Heinrich-Heine-Straße einziehen können.

„Und der wird schöner, als ihr ihn in Erinnerung habt“, verspricht Bauherrin Sigrid Hecht. Die Schule, die 1881 im Ostseebad Warnemünde als „Bismarck-Schule“ errichtet wurde, wird aktuell umfassend durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung im Auftrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock denkmalgerecht modernisiert und um einen Neubau erweitert. Schlechte Akustik und marode Fenster gehören somit der Vergangenheit an.

Fit für das 21. Jahrhundert

„Hier konnte man früher die Geschichte quasi riechen“, merkt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. In ihm wecke das Haus ganz besondere Erinnerung, wie er in seiner Rede zum Richtfest mitteilt. Seine eigene Tochter habe hier gelernt. „Daher weiß ich, dass die Schule mit Herz geführt wird.“ Nun sei es an der Zeit, dass das traditionsreiche Warnemünder Schulgebäude fit für das 21. Jahrhundert gemacht werde.

Dabei spiele nicht nur die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Das gesamte Gebäude muss brandschutztechnisch und energetisch ertüchtigt werden, heißt es vonseiten des KOE. Im Zuge des Projektes wurden die hofseitigen Gebäude zurückgebaut und als vorzeitige Maßnahme wurde eine neue Gasumformerstation installiert.

Rostock investiert wieder in Schulen

Nachdem in Rostock jahrelang Schulen geschlossen wurden, sei es umso schöner, dass die Stadt nun immer mehr in Bildungseinrichtungen investiert und diese saniert, meint Hecht. „Investitionen in die Bildung, sind Investitionen in unsere Zukunft“, so die KOE-Chefin. „Es ist schön zu sehen, dass die Hansestadt wächst und wir neu bauen können. Für uns ist das ein guter Grund zum Feiern.“

In Feierlaune ist auch Schulleiterin Judith Plaumann. Sie kann es kaum glauben, dass der Rohbau nun endlich abgeschlossen ist und die zweite Phase – der Innenausbau – beginnt. „Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das Gebäude heute betreten habe“, sagt sie. Gemeinsam mit einigen Schülern und Lehrern hat sie sich genau umgeschaut und die Fortschritte begutachtet. Auch wenn das Projekt viel Zeit in Anspruch nimmt, weiß sie, dass sich das Warten lohnt. „Man sieht schon jetzt, wie toll es später aussehen wird. Vor allem für die Kinder war es schön, dass sie heute einen ersten Blick in ihre zukünftige Schule werfen konnten.“

Unterstützung aus dem Europäischen Fonds

Insgesamt 7,9 Millionen Euro wurden in das Bauvorhaben investiert. Unterstützung erhält die Stadt mit 5,1 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Die Erweiterung des Standortes ermöglicht die künftige Doppelnutzung der Gebäude als Schule und Hort. Die zusätzlich integrierte Aula soll außerdem für Stadtteilveranstaltungen erlebbar werden. Dank eines neuen integrierten Aufzuges sind dann alle Etagen auch barrierefrei zugänglich. „Damit ist das Gebäude nicht nur für die Kinder nutzbar. Es ist eine Schule für alle“, betont Madsen.

Von Susanne Gidzinski