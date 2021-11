Warnemünde

Sie sind eines der Warnemünder Markenzeichen und gleichzeitig Mittelpunkt eines Jahrzehnte andauernden Konfliktes: die Warnemünder Veranden. Für die ehemals auf städtischem Grund errichteten Hausvorbauten versuchte die Stadt bereits mehrfach, Pachtzahlungen nach aktuellen Bodenrichtwerten zu erhalten.

Doch viele der Hausbesitzer wehrten sich – so sehr, dass sich sogar der Bundesgerichtshof (BGH) mit dem Streit befassen musste. Jahrelang herrschte Ruhe in diesem Streit. Doch nun erhalten die Warnemünder nach und nach wieder Briefe. Sie sollen zahlen – nun auch für ihre Tüschen. Damit sind die schmalen Gänge zwischen den Häusern gemeint.

Helmut Bach ist Anwohner in der Warnemünder Alexandrinenstraße und man kann ihn wohl als Experten in der Verandathematik bezeichnen. Als die Diskussionen um Pachtkosten für die knapp 300 Warnemünder Veranden kurz nach der Jahrtausendwende startete, gründete er eine Bürgerinitiative. „Ich bin damals 257 Häuser mit Veranden abgelaufen und wollte, dass die Einwohner mit einer Stimme sprechen“, sagt er.

Die erste Post

Über die Jahre sammelten sich ganze elf Ordner bei dem Warnemünder zu der Thematik. Er wandte sich an die unterschiedlichsten Stellen – vom Rostocker Liegenschaftsamt über Landesministerien bis hin zur Bundeskanzlerin. „Sie hat mir auch geantwortet, wollte mein Anliegen an eine Stelle weiterleiten, die uns helfen könne“, sagt Bach.

Letztendlich wurde der Streit über mehrere Instanzen gerichtlich ausgefochten. Neben dem Landgericht befasste sich sogar der Bundesgerichtshof mit den Warnemünder Veranden. Dieser hat den Streit 2016 aber an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Seither hatten die Warnemünder Verandabesitzer Ruhe. „Es ist das erste Mal, dass wir nun Post bekommen“, sagt Bach.

Unstrittige Zahlung?

In dem Einschreiben wird Familie Bach aufgefordert, eine sogenannte Überbaurente für das 17 Quadratmeter große Verandagrundstück und eine Nutzungsentschädigung für die 1,5 Quadratmeter große Tüsche zu zahlen.

V. l.: Andreas Bach und sein Vater Helmut stehen in der hauseigenen Tüsche, für die die Stadt nun viel Geld fordert. Der Sohn hatte die aktuelle Problematik im Rahmen des Warnemünder Ortsbeirates angesprochen. Quelle: Moritz Naumann

Anders als für die ehemals geforderte Pacht werde bei der Überbaurente nicht der aktuelle, sondern der Bodenrichtwert zum Zeitpunkt des Überbaus erhoben. „Das ist unstrittig“, sagt Bach. Auf die Zahlung einer Überbaurente hatte 2016 der Bundesgerichtshof bereits hingewiesen. Demnach müsse der denkmalgeschützte Überbau, der gerechtfertigt sei, wenn der Bauherr diesen nicht grob fahrlässig errichtet hat, gegen eine Zahlung einer Geldrente hingenommen werden.

Konfliktpunkt: Tüschen

„Eine solche Rente ist in aller Regel deutlich geringer als eine Pacht oder eine Nutzungsentschädigung“, hieß es damals in einer Presseerklärung des BGH. Im aktuellen Schreiben an die Bachs wird ein Preis von 214 Euro pro Quadratmeter veranschlagt, der jährlich fällig wird. Die Veranda ist 17 Quadratmeter groß.

Warnemünder Veranden und Tüschen Die Warnemünder Veranden wurden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts unter Duldung der Hansestadt Rostock als Vorbauten zur Unterbringung von Urlaubsgästen von den Hauseigentümern errichtet. Mittlerweile stehen diese unter Denkmalschutz und gelten als architektonisches Markenzeichen des Ostseebades. Da die nun geforderte Überbaurente sich nach der zeitlichen Errichtung der Veranda richtet, können die Preise zwischen zwei (wenn die Veranda etwa rund um 1900 errichtet wurde) und 1800 Euro (im Falle eines Neubaus oder einer Erneuerung) liegen. Als Tüschen bezeichnet man die schmalen Gänge zwischen den Warnemünder Häusern. Oft sind diese lediglich 70 Zentimeter breit und dienen als Zuwegung zu Hof und Garten. Früher haben die Bewohner der Häuser hier ihr Vieh wie Schweine, Ziegen oder Kühe auf oder von dem Hof bringen können.

Diesen Betrag sei Bach bereit zu zahlen, aber dennoch stört ihn etwas: Die Berechnungsgrundlage für die typischen Warnemünder Tüschen – also den schmalen Gang zwischen seinem und dem Haus des Nachbarn. Zur Einordnung: Da die Tüschen in der Vergangenheit immer wieder das Ziel von Wildpinklern gewesen sind, hatten Bachs – wie viele weitere Warnemünder – den Zugang zu ihrem Hof mit einer Pforte zugebaut.

Stadt ruft Baulandpreise auf

Dabei haben sie aber knapp 1,5 Quadratmeter städtischer Fläche für die Öffentlichkeit unzugänglich gemacht. Und dafür fordert die Stadt nun Geld von der Familie – und zwar anders als bei den Veranden nach aktuellem Bodenrichtwert. Dieser wird mit 1300 Euro pro Quadratmeter angegeben, jährlich zu zahlen. Tendenz für die nächsten Jahre: steigend.

„Nun sollen wir für diese kleine Fläche, die die Stadt in keiner Weise nutzen kann, im Vergleich zur Veranda den fünffachen Quadratmeterpreis bezahlen. Das finden wir nicht in Ordnung“, sagt Helmut Bach. Gleicher Meinung ist der Warnemünder Detlef Thomanek, der 2017 den Vorsitz über die Bürgerinitiative von Bach übernommen hatte. „Denn die Stadt ruft für die Tüsche, die eigentlich Verkehrsfläche ist, Baulandpreise auf“, sagt er.

Ungerechte Bereicherung der Hausbesitzer?

Der Unterschied ist gravierend. Während für eine Verkehrsfläche bis zu 200 Euro pro Quadratmeter zu zahlen wären, sind es für Bauland in Warnemünde nach aktuellen Gutachten bis zu 1800 Euro. „Ich kann jeden Anwohner verstehen, der dies für kein gutes Handeln der Verwaltung hält“, sagt Thomanek. Und auch Helmut Bach ist verwundert: „Wieso soll das Bauland sein? Was soll ich mit dieser Fläche anfangen?“

Doch die Stadt beharrt auf ihren Standpunkt: „Für die Nutzung der Tüschenfläche ist eine Nutzungsentschädigung zu zahlen.“ Grundlage sei die gefestigte Rechtsprechung Rostocker Gerichte, nach der sich die Hauseigentümer ungerechtfertigt an städtischer Fläche bereichert hätten und dies durch Zahlung von Wertersatz ausgleichen müssten.

Neue gerichtliche Auseinandersetzung?

Laut Thomanek hätten sich bereits einige Warnemünder entschieden, daher ihre Pforten so weit zurückzubauen, dass sich diese auch auf ihrem Grund und Boden befindet. Für Bachs komme dies vorerst nicht infrage. „Jeder muss sich nun entscheiden, ob er das Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung und den daraus entstehenden Kosten eingehen will oder ob man zahlt“, sagt Thomanek.

Nach Angaben der Stadt wurden von den ehemals knapp 200 Verandaflächen, wegen denen man Forderungen erhoben hatte, mehr als die Hälfte abschließend geregelt, etwa durch Verkauf der Fläche an die Hausbesitzer. „Ziel der Hansestadt ist es, bis Jahresende alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer anzuschreiben“, heißt es aus der Rostocker Pressestelle. Die Bürgerinitiative habe in den letzten Jahren geruht. „Aber sobald die vierte Welle überstanden ist, werden wir uns auch wieder zusammensetzen“, kündigt Detlef Thomanek an.

Von Moritz Naumann