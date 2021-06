Warnemünde

Es war eines der beliebtesten Fotomotive in den letzten Wochen: Das Hotel Neptun in Warnemünde ließ bis zu seiner Wiederöffnung am heutigen Freitag jeden Abend ein Lichtarrangement in Form eines Ankers leuchten.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Hotel die Lichter seiner Zimmer so anknipste, dass sich für Promenadengäste eine symbolische Form ergab. Neben dem Anker präsentierte es bereits einen Daumen-hoch, einen Smiley oder auch saisonale Bilder wie einen Tannenbaum in der Weihnachtszeit, die Zahlen „2021“ zum Jahreswechsel oder ein Herz im ersten Lockdown.

Bilderwechsel an der Fassade des Neptun Hotels Quelle: Peter Lehmann

Im Juli bereits viel ausgebucht

Erst Anfang Juni feierte das Hotel seinen 50. Geburtstag. Diesen mussten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jedoch ohne Gäste feiern. Stattdessen präsentierte das Hotel ein Video in seinen Social-Media-Kanälen, bei denen sich die Belegschaft am Warnemünder Strand in Form der Zahl 50 aufstellten.

Seit Freitag werden wieder Gäste im legendären Haus begrüßt. Anhand des Buchungsportals zeigt sich, dass im Juni noch freie Zimmer verfügbar sind. Erst im Juli sind bereits diverse Tage komplett ausgebucht.

Von Moritz Naumann