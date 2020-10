Rostock

Gerald Schwarzer ist wütend. „Aufgrund der Corona-Pandemie schließen wir das Jahr 2020 ohnehin mit Verlusten ab. Wir haben zusätzlich auch noch mit Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro Rückzahlungen an Gäste aufgrund unzumutbaren Baulärms zu kämpfen“, sagt der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Aparthotels Stephan Jantzen.

Grund für den aktuellen Ärger: Das Hotel grenzt unmittelbar an die Georginenstraße, in der seit Oktober 2019 umfangreiche Straßenbauarbeiten durchgeführt werden. „Im März – bei einem Vororttermin mit allen betroffenen Anwohnern, der Bauleitung der Firma ASA Bau und Vertretern des Bauamtes – wurde erklärt, dass mit Rücksicht auf alle Anwohner und Gäste die Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden und die lärmintensiven Arbeiten erst ab 8.30 Uhr begonnen werden.“ Daran sei sich während der gesamten Baumaßnahmen nicht gehalten worden, Beschwerden seien ins Leere gelaufen.

„Lange ist nichts passiert“

Schwarzer kritisiert, dass lange auf der Baustelle vor dem Haus nichts passiert sei. „Bis Mai fanden so gut wie keine Arbeiten statt“, sagt er. „Ich habe im April mal nachgefragt, da hieß es, die Baufirma kümmere sich erst mal um andere Baustellen.“ Schwarzer kritisiert, dass die Firma zu viele Aufträge annimmt. „Meine Befürchtung war, dass der Lärm dann beginnt, wenn wir Ende Mai wieder öffnen dürfen“, sagt er.

Im Juni hätten die Arbeiten dann Fahrt aufgenommen. Jeden Morgen hätten Gäste an der Rezeption gestanden und sich beschwert, seien abgereist und Entschädigungen gefordert. Der Geschäftsführer fürchtet neben dem finanziellen Verlust auch einen Imageschaden. „Gäste, die während der Sanierungsmaßnahmen in unserem Hotel ihren Erholungsurlaub genießen wollten, werden unser Haus wohl nicht mehr besuchen“, sagt er. „Die Bezahlung der Kurabgabe bei diesen Sanierungsmaßnahmen ist den Gästen schwer zu vermitteln.“

Hoffen auf Außenterrasse

Schadenersatzansprüche wird er nicht gelten machen können – das habe er bereits geprüft. „Wir verlangen von der Hansestadt Rostock, dass besser mit Touristen und Gewerbesteuerzahlern umgegangen wird im Zuge von Sanierungsmaßnahmen“, sagt der Geschäftsführer, der hofft, zumindest die Außenterrasse bald wieder öffnen zu können.“ Im März sei zugesagt worden, dass die Außenterrassen des Bistro-Café ‚täglich‘ und des Pup ‚Sealord‘ ab Mitte Juli nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen wieder aufgebaut und genutzt werden können. Eine Teilabnahme der fertiggestellten Abschnitte in der Georginenstraße hätte schon seit Mitte August erfolgen können.“

Im September habe die Stadt jedoch mitgeteilt, dass es nur eine gesamte Bauabnahme Mitte November geben wird. „Die wirtschaftlichen Schäden sind für unser Unternehmen nicht mehr aufzuholen und wir werden diesen Standort wohl aufgeben“, so Schwarzer.

Stadt: Sondernutzung kann derzeit nicht erteilt werden

Bezüglich des Lärms und der Arbeitszeiten der Baufirma möchte sich das zuständige Tiefbauamt nicht äußern. „Es wurde bereits Schriftverkehr durch die rechtliche Vertretung des Aparthotels gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgebaut“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa.

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Flächen entlang des Aparthotels Stephan Jantzen sei grundsätzlich ein Antrag auf Sondernutzung beim Amt für Mobilität zu stellen. „Nach Kenntnisstand des Tiefbauamtes wurde bisher jedoch lediglich eine Voranfrage zur künftig möglichen Nutzung durch den Verwalter der Immobilie gestellt“, so Kanaa. Eine solche Sondernutzung könne jedoch derzeit ohnehin nicht erteilt werden, da im Umfeld des Hotels noch punktuell Arbeiten an der Entwässerung erfolgen. „Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erfolgt voraussichtlich ab Ende Oktober die Errichtung eines Lastenaufzuges in einem Schachtbauwerk durch die Eigentümer des Hotels Germania. In der Folge entsteht Bedarf an Platz für die Fußgängerführung, Lagerung von Baustoffen und Arbeitsraum für Baugeräte“, sagt die Stadtsprecherin.

Bauarbeiten kommen gut voran

Grundsätzlich kämen die Bauarbeiten, die am 7. Oktober 2019 begannen, gut voran. „Der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin ist der 27. November 2020. Aus jetziger Sicht ist der Fertigstellungstermin nicht gefährdet“, sagt Kanaa.

Von Katharina Ahlers