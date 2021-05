Warnemünde

Am Freitag dürfen die Hotels und Pensionen in Warnemünde wieder Gäste beherbergen. Nach einer langen Durststrecke und immer wieder enttäuschter Hoffnungen, sorgt dies nun für Bewegung im Ostseebad. Während vor allem die kleineren Einrichtungen das Angebot direkt annehmen, brauchen die Größeren mehr Zeit. Angesichts vieler vor Kurzem stornierter Buchungen habe die Kehrtwende außerdem eine schlechte Außenwirkung.

„Es ist ein Desaster“, sagt Frank Martens, Hoteldirektor vom Warnemünder Hof und Vorsitzender des Tourismusvereins Rostock & Warnemünde. „Kurz vor Pfingsten haben wir noch alle Buchungen bis 14. Juni absagen müssen. Dadurch sind uns Einnahmen von 200 000 Euro entgangen.“ Er kritisiert die plötzliche Kehrtwende der Landesregierung auch hinsichtlich der Außenwirkung. „Erst wollten wir niemanden und dann macht man wieder eine Rolle rückwärts. Das ist unprofessionell.“

Stammgäste an Schleswig-Holstein verloren

Vieler seiner Stammgäste hätten mittlerweile umgebucht und sich für einen Urlaub in Schleswig-Holstein entschieden. Wie er nun die Öffnung für den Warnemünder Hof plant? „Wir sind in den Gesprächen mit den Zulieferern und prüfen aktuell, wie wir wann und was ermöglichen können.“ Er wird sein Hotel vermutlich erst zum nächsten Wochenende wieder für die Beherbergung von Gästen öffnen können.

Etwas anders sieht das beim Hotel Wilhelmshöhe aus. „Wir hatten in letzter Zeit schon einige Geschäftsreisende zu Gast und uns voll auf die Öffnung der Außengastronomie konzentriert“, sagt Hotelmanagerin Katharina Soyk. Dieser Vorlauf sei von Vorteil. Darüber hinaus verfüge das Hotel über 21 Zimmer und sei daher schneller reaktivierbar als die größeren Häuser in Rostocks Norden.

Der Tourismus-Neustart Am Freitag dürfen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder Gäste aus MV beherbergen. Eine Woche später dürfen auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder anreisen. Darüber hinaus werden auch Kinder- und Jugendtourismus oder Aufenthalte in Schullandheimen wieder möglich sein. Das Einreiseverbot für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wird aufgehoben. Ebenfalls erlaubt ist der Strandkorbverleih, die Bootsvermietung, Fahrgastschifffahrt und Busreisen. Ab 11. Juni soll auch der Tagestourismus wieder ermöglicht werden. Ab 14. Juni sollen in einem weiteren Schritt hoteleigene Schwimmbäder und Saunen, Spaß- und Hallenbäder, Innenbereiche von Freizeitparks und andere Indoor-Einrichtungen wieder öffnen. Voraussetzungen bleiben Negativtests.

„Lieber schneller als perfekt“

Die Herausforderungen sieht sie vor allem bei den Lieferanten und Wäschereien. „Die müssen schließlich erst mal wieder richtig hochgefahren werden.“ Es werde nicht alles so sein, wie zu einem natürlichen Saisonstart, aber „wir öffnen lieber schneller als perfekt.“ Mit Kreativität und „ein wenig Zauberei“ werde der Neustart schon gelingen.

Bei ihrem Bruder Alexander Soyk, Betreiber des Hotels und Restaurants Ostseeland in Diedrichshagen, werde der Neustart hingegen etwas abrupter geschehen. Denn bislang war der Betrieb geschlossen. „Mir bleibt ja nichts anderes übrig.“ Seine Hoffnung ist, dass man ab Freitag zumindest ein paar Gäste gewinnen kann.

23.11.2020, Diedrichshagen, Reportage Lockdown im Hotel Ostseeland. Im Bild Inhaber Alexander Soyk Quelle: Frank Söllner

Keine Buchungswelle erwartet

„Das Problem ist, dass wir bis 14. Juni die meisten Gäste vergrault haben. Bis dahin haben wir nur ein geringes Potenzial an Reisenden, da die Schule ja auch noch läuft.“ Ähnlich wie Frank Martens sieht er ein Problem in der Außenwirkung. „Wir haben viele Gäste verunsichert.“ Er rechnet erst ab dem nächsten Wochenende mit steigenden Gästezahlen.

Das Hotel Hübner werde seine Tore ebenfalls am Freitag für Einheimische wieder öffnen. „Wir bauen darauf auf, dass wir bereits Geschäftsreisende beherbergt und das Restaurant wieder geöffnet haben.“ Aus dem letzten Jahr weiß er aber, dass die Öffnung für MV-Bürger nur bedingt Erfolg verspricht. „Wir werden erst ab 14. Juli wieder voll ausgebucht sein.“

Dock Inn profitiert von Geschäftskunden

Christoph Kramer, Geschäftsführer des Container-Hostels Dock Inn, ist der Meinung: „Wir öffnen lieber kurzfristig als gar nicht.“ Demnach findet er, dass eine schnelle Reaktion auf das aktuelle Infektionsgeschehen der richtige Weg sei. Auch das Dock Inn hatte seine 188 Betten zwischenzeitlich Geschäftsreisenden zur Verfügung gestellt und lief daher bereits im Minimalbetrieb. Dennoch ist auch ihm klar: „Der Umschwung wird nicht dafür sorgen, dass wir in der nächsten Woche bereits überbucht sind.“

Christoph Krause will die Möglichkeit nutzen und das Warnemünder Container-Hotel Dock Inn direkt wieder öffnen. Quelle: Dock Inn

Dass er nun in aller Schnelle seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen müsse, sei kein Problem. „Wir haben sofort reagiert, als wir die Signale gehört haben. Die Mitarbeiter freuen sich, dass es nun endlich wieder losgehen kann.“ Er sieht vor allem eine Problematik für Häuser, die gänzlich geschlossen hatten. „Denn wenn man alles von null wieder hochfahren muss, wird es schwer.“

Große Hotels halten an Plänen fest

Das bestätigt die Yachthafenresidenz Hohe Düne. „Eine so schnelle Öffnung ist für uns nicht umzusetzen“, sagt Sylvia Friederitz, verantwortlich für Reservierungen. Die Einrichtung werde an ihren Plänen festhalten und erst am 14. Juni wieder Gäste begrüßen. Die große Schwierigkeit sei auch hier, mit den zahlreichen Partnern in Windeseile wieder in den Betrieb zu gehen. „Die Wäschereien, Brauereien und Lieferanten – es müssen alle ihre Produktion ja erstmal wieder hochfahren“, sagt sie.

Die Yachthafenresidenz Hohe Düne bietet knappe 350 Zimmer. Ein Hotel wieder in den Betrieb zu nehmen, bedeutet einen hohen Aufwand. Quelle: Pierre Uwe Steinhorst

Gleiches werde vermutlich auch für das Hotel Neptun gelten. Auf eine entsprechende OZ-Anfrage hat das Haus nicht geantwortet, doch auf der Website ist auch nach der Entscheidung der Landesregierung als Stichtag weiterhin der 14. Juni angegeben – also das Datum, zu dem ursprünglich alle Bundesbürger wieder Urlaub an MVs Ostseeküste zugelassen werden sollten.

Strandresort plant für erstes Juniwochenende

Das Strandresort Markgrafenheide wählt hingegen den Mittelweg. „Wir bereiten uns ja schon die ganze Zeit auf die Wiedereröffnung vor“, sagt Anne Schlücker, Ressortleiterin. Aktuell wolle man zunächst prüfen, wie und wann man sämtliche Bedingungen für eine Wiedereröffnung erfüllen kann.

„Wir zielen mit unserer Wiedereröffnung auf den 4. Juni ab“, sagt Schlücker. Ob sie bereits Auswirkungen der Meldung über den Tourismusneustart vernimmt? „Es kommt seit Dienstag Dynamik rein.“ Wie die derzeitige Stimmung in der Belegschaft ist? „Man spürt ein großes Aufatmen bei unseren Mitarbeitern. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass es endlich wieder losgehen kann.“

Von Moritz Naumann