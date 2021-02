Warnemünder Jugend erläuft Geld für die Unimedizin

Warnemünde

Im Rahmen eines Spendenlaufs hat die Fußballerjugend vom SV Warnemünde e.V. Geld für die Kinder- und Jugendabteilung der Rostocker Uniklinik gesammelt. Innerhalb von drei Wochen haben Spieler der C-Jugend insgesamt 1511 Euro erlaufen. Die krumme Summe wurde von der Ostsee Sparkasse Rostock schließlich auf 2000 Euro aufgerundet.

„Es ist großartig, dass sich die Nachwuchssportler für unsere jungen Patienten engangieren und, dass sie in dieser herausfordernden Zeit an diejenigen denken, die ihre Unterstützung benötigen“, bedankt sich Klinikdirektor Prof. Dr. Jan Däbritz. Von dem Betrag wolle man unter anderem Spielsachen für die Station beschaffen.

Die Haken in die Hand genommen

Übergeben wurde die Spende vom Capitain der C-Jugend, Muaz Hillal, und Trainer Alexander Bode. „Wir freuen uns, den Kindern und Jugendlichen, die im Krankenhaus und nicht zu Hause sein können, etwas Gutes tun zu dürfen.“ Der gesamte C-Jugendbereich als auch Eltern der Spieler und Vorstandsmitglieder haben an der Aktion teilgenommen. Für jeden gelaufenen Kilometer der Jugendlichen gingen 0,50 Euro, von den Erwachsenen ein Euro in den Spendentopf. Gemessen wurden die Kilometer per GPS-Tracker.

„Das war schon eine sehr stabile Eigenleistung unserer Schützlinge. Sie haben die Haken in die Hand genommen. Für uns gab es dadurch einen Synergie-Effekt – einerseits wurde etwas Gutes getan und andererseits haben sich die Jugendlichen fit gehalten“, sagt Mike Frahm, Vorstand beim SV Warnemünde.

Die Kinder- und Jugendklinik bietet für eine medizinische Grund-, Regel- und Maximalversorgung insgesamt 38 Planbetten auf drei Stationen. Neben den Schwerpunktbereichen Kinder-Gastroenterologie, Neuropädiatrie und Pädiatrische Onkologie/Hämatologie ist die Abteilung der Unimedizin in vielen weiteren Bereichen der Kinder- und Jugendmedizin spezialisiert.

Von Moritz Naumann