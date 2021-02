Warnemünde

Das Kleingeld kann künftig auch bei Kirchengängen in Warnemünde zu Hause bleiben. Denn der Klingelbeutel in der Warnemünder Kirche hat ein Upgrade bekommen. Anstatt das Portemonnaie nach dem Gottesdienst aus der Tasche zu kramen, können die Besucher nun einfach zum Smartphone greifen. Seit Ende Januar gibt es in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde im Ostseebad eine digitale Spendensäule – bisher einmalig in Mecklenburg-Vorpommern mit diesem Gerät.

Direkt neben der Eingangstür zur Kirche hat die Metallsäule ihren Platz eingenommen – ein leuchtender Bildschirm auf der einen, eine hölzerne Orgelpfeife für Spenden für die Kirchenmusik auf der anderen Seite der Tür. Das digitale Gerät mache neugierig, hat Kantor Sven Werner beobachtet. Viele wollen ausprobieren, wie man mit Karte oder Handy spenden kann.

Die Spendenbereitschaft der Warnemünder mache sich schon nach wenigen Tagen bemerkbar. „Nach 13 Tagen wurde das Terminal 15-mal genutzt, knapp 200 Euro kamen in dem Zeitraum zusammen“, freut sich der Kantor. Gespannt sei er auf die Reaktionen der Touristen im Sommer, sagt er. „Erst dann zeigt sich so richtig, ob die Spendensäule gut genutzt wird.“

Kontaktlos spenden ist nicht schwer

Das Gute an dem neuen Gerät in der Warnemünder Kirche: Es ist einfach zu bedienen, sagt Gerd Bollmann vom Verein der Freunde und Förderer der Evangelisch-Lutherischen Kirche zu Warnemünde und spendet sogleich selbst einen kleinen Betrag an die Kirchengemeinde.

Drehen, drücken, freuen, lautet das Prinzip. An einem Rädchen stellt man die Höhe der Spende ein – zwischen einem und 999 Euro ist jeder Eurobetrag möglich. Anschließend drückt man auf das Rädchen. Danach EC- oder Kreditkarte hineinstecken oder vor den Bildschirm halten, alternativ das Smartphone oder die Smartwatch, und schon ist die Spende getätigt.

„Seit einem Jahr ist die Bereitschaft der Leute gestiegen, bargeld- und kontaktlos zu bezahlen“, sagt Kantor Sven Werner. Touristen aus den USA oder aus Skandinavien hätten aber auch schon vorher immer mal wieder gefragt, ob sie mit Kreditkarte spenden könnten. „Das hat uns natürlich zum Nachdenken angeregt.“ Der Kantor aus Warnemünde hofft, dass die Spendenbereitschaft der Menschen durch das Terminal zunehme, nicht nur durch die Besucher des Ortes.

„Die Spende über die Säule ist auf dem Kontoauszug vermerkt. Sie kann also steuerlich geltend gemacht werden“, nennt Sven Werner einen weiteren Vorteil. Er hat bemerkt: Auch ältere Leute aus Warnemünde sind bereit, das Terminal zu nutzen. Für die Kirchengemeinde gibt es durch die Digitalisierung der Spenden weniger Verwaltungsaufwand und damit verbunden geringere Kosten. „Außerdem hoffen wir, weniger Fremdwährungen in den Spendenkisten zu finden“, sagt Werner.

Säule ist Gewinn aus einem Wettbewerb

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass in Warnemünde nun eine digitale Spendensäule steht? „Die haben wir bei einem Wettbewerb der Evangelischen Bank gewonnen“, verrät Sven Werner. Insgesamt sechs dieser Säulen wurden verlost und in letzter Minute haben Pastor Harry Moritz und er die Bewerbung dafür losgeschickt. Und hatten Glück.

„Vielen Dank für Ihre Spende“, steht auf dem Bildschirm nach dem kontaktlosen Bezahlen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Spendensäule im Wert von 6500 Euro zog ein. Ausschlaggebende Kriterien seien das aktive Gemeindeleben durch ehrenamtliche Helfer sowie die zentrale Lage der Kirche gewesen, sagte Hendrik Simon, der Direktor für Liquiditätsmanagement/E-Business der Evangelischen Bank eG, bei der Preisverleihung. „Die Warnemünder Kirche ist das geistliche und kulturelle Zentrum des Ortes.“

Das Aus für die klassischen Kollekten und die Spendenkiste ist trotz der Digitalisierung in der Kirche noch in weiter Ferne, betont Sven Werner. „Ich habe zwar manchmal das Gefühl, dass die Spendenkisten oder die hölzerne Orgelpfeife willkommene Orte sind, das Kleingeldfach des Portemonnaies zu leeren“, schmunzelt Werner. Hin und wieder würden sich darin nämlich viele kleine Centstücke sammeln. „Aber auch dieses Geld ist herzlich willkommen und hilft uns weiter.“ Er vermutet, dass es eine Weile dauern werde, bis die Säule vollumfänglich angenommen wird.

