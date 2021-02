Warnemünde

Die Vorbereitungen zum Bau der neuen Kita Strandmuschel haben begonnen. Damit kann die derzeitige Einrichtung der Volkssolidarität in der Parkstraße 1 perspektivisch bereits im Jahr 2022 abgelöst werden. Doch bis dahin müssen sich die Beteiligten diversen Herausforderungen stellen – so wird das Gebäude auf moorigen Untergrund gebaut. Das sorgt nicht nur für einen höheren Planungsaufwand bei den verantwortlichen Architekten, sondern auch bei den Erziehern.

Seit über fünf Jahren ist Kathleen Lührs Bereichsleiterin für Krippen, Kindertagesstätten und Horteinrichtungen beim Rostocker Kreisverband der Volkssolidarität. „Und die Planungen für diesen Neubau in Warnemünde gehen bereits ins zehnte Jahr“, sagt Lührs und lacht. Warum es so lange gedauert hat? „Die Standortsuche war in Warnemünde unheimlich schwer. Seit knapp drei Jahren ist die Fläche in direkter Nähe zum Technologiepark bereits in Planung.“

Anzeige

Villa in Parkstraße war 60 Jahre im Dienst

Zwar sei der Standort nicht sonderlich zentral, doch mit der Nähe zu den dortigen Arbeitgebern ergebe sich die Möglichkeit zu einer lukrativen Kooperation. „Dennoch möchten wir klarstellen, dass unsere Plätze für alle Warnemünder und die hier arbeitende Bevölkerung offen sind“, sagt Lührs.

Die Villa in der Parkstraße hat nun seit knapp 60 Jahren als Kindertageseinrichtung gedient, konnte den aktuellen Anforderungen aber schon lange nicht mehr gerecht werden. „Der Brandschutz war nicht mehr zu gewährleisten. Das ganze Treppenhaus ist aus Holz“, sagt Lührs. Darüber hinaus sei der Grundriss zu verwinkelt, die Bäder zu klein, es fehlt an Fluchtwegen.

Vier Millionen für Neubau

„Eine Sanierung des Bestandes gemäß den gesetzlichen Anforderungen hat sich als nicht wirtschaftlich herausgestellt“, stellt Janine Bode vom Eigenbetrieb für Kommunale Objektbewirtschaftung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, der als Bauherr agiert, fest. Insgesamt werden etwa vier Millionen Euro in den Neubau investiert.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit wolle man dem aktuellen Bedarf gerecht werden. Derzeit gebe es für einen Platz in der Kita Strandmuschel eine lange Warteliste. „Wir haben in der Regel 100 Anfragen, aber es verabschieden sich jedes Jahr nur 15 bis 20 Kinder aus unserer Einrichtung“, sagt Lührs.

200 Plätze für die Einrichtung?

Statt wie aktuell 90 Kinder, die sowohl in der Parkstraße als auch in der Schillerstraße – im dortigen Pflegeheim der Volkssolidarität werden 16 Kinder aus der ehemaligen Kita Wiesenzwerge in separaten Räumen untergebracht – können in der neuen Strandmuschel insgesamt 168 Kinder in Krippe und Kita betreut werden. Außerdem: „Der Hortbedarf ist groß in Warnemünde. Aktuell gibt es auch Überlegungen, Hortgruppen zu gründen, mit denen die Heinrich-Heine-Schule entlastet werden kann“, sagt Lührs. Damit könnte die Zahl der betreuten Kinder auf 200 anwachsen.

Die Planungen: Der Neubau wird eingeschossig und damit komplett barrierefrei. In einem Kinderrestaurant soll der Nachwuchs lernen, sich selbst gesundes Essen zuzubereiten. Der U-förmige Bau mit seinen offenen Terrassen soll jederzeit ermöglichen, die Angebote der Erzieher spontan auch nach draußen zu verlegen. „Außerdem wird es eine Sauna geben“, sagt Kathleen Lührs.

Offene Terrassen sollen den Erziehern je nach Wetterlage ermöglichen, Aktionen in Windeseile sowohl drinnen als auch draußen durchzuführen. Quelle: Moritz Naumann

Sauna, Gartenwirtschaft und Strandnähe

Auch die Nähe zur Kleingartenanlage „Am Moor“ wolle man sich zu Nutze machen. „Vielleicht können wir in Abstimmung mit den Betreibern ja einen Garten von Grundschülern bewirtschaften lassen“, sagt Lührs. Auch die typischen Strandausflüge soll es wieder geben, „auch wenn wir mit dem neuen Standort ein ganzes Stück vom Meer weggerückt sind“, sagt die Bereichsleiterin der Volkssolidarität.

Doch bevor es so weit ist, muss das Gebäude erstmal gebaut werden. Und dies sei an dem geplanten Standort eine größere Herausforderung, als es den Augenschein macht. „Wir müssen das moorige Gelände erst mit Kies ausfüllen, bevor die schweren Gerätschaften dort die Pfähle reinrammen können“, sagt Michael Larsen, verantwortlicher Architekt der Firma B3. Zu oft habe er bereits gesehen, wie Bagger und andere Baufahrzeuge an moorigen Standorten versunken sind.

Belüftungskonzept gegen Einbrecher und Mücken

Es ist nämlich geplant, das Gebäude auf 153 Pfählen zu bauen. „Wir hoffen, dass wir mit zehn Metern Länge hinkommen“, sagt Larsen. In dieser Tiefe hofft man, auf tragfähigen Lehmgrund zu treffen. Wegen des Hochwasserschutzes sei es wichtig, das Gelände grundsätzlich etwas anzuheben – laut Larsen um etwa 80 Zentimeter.

Was man aktuell auch bedenken muss: ein durchdachtes Belüftungskonzept. Die Architekten hätten in diesem Zuge eine einbruchsichere Fensterlösung geplant, mit der das Haus in der Nacht heruntergekühlt werden kann. Auch am Tag könne man die Fenster dann öffnen, um einerseits den Belüftungsanforderungen einer Pandemie gerecht zu werden und andererseits Insekten wie Mücken aus dem Inneren des Gebäudes fernzuhalten. „Denn das könnte aufgrund der Nähe zum Moor ja durchaus ein wichtiger Faktor sein“, sagt Lührs. Aktuell ist geplant, die Einrichtung Ende 2022 in Betrieb zu nehmen.

Von Moritz Naumann