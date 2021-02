Warnemünde

Ein Dieb ist am Mittwochabend auf frischer Tat in Warnemünde erwischt worden. Ein Kleingärtner-Paar sah den 20-Jährigen in einer Parzelle, in der er offensichtlich etwas ausgraben wollte, denn er hatte eine Gartenschaufel dabei. Das Paar hielt ihn fest und informierte die Beamten, wie die Polizei mitteilt.

Der 20-Jährige sei über den Zaun der Gartenanlage geklettert und habe in besagtem Kleingarten nach einem Bonsai-Setzling Ausschau halten wollen, berichtet die Polizei. Da er eine solche Pflanze aber nicht auffinden konnte, verließ er den Garten wieder. Daraufhin hielt ihn das Paar fest. Die Beamten nahmen im Anschluss eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs sowie versuchten Diebstahls auf.

Seit Januar 2021 verzeichnet die Rostocker Polizei eine Häufung von Diebstählen in einer Kleingartenanlage in Rostock Warnemünde. Ein Zusammenhang zwischen den zeitlich vorangegangenen Diebstählen seit Januar und dem 20-Jährigen ist aber derzeit nicht festzustellen.

Von OZ