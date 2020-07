Warnemünde

Durch die Corona-Pandemie mussten zahlreiche Kulturveranstaltungen in und um Warnemünde abgesagt werden. Am schwersten wiegt wohl die Absage der Warnemünder Woche. Jedoch bieten sich den Touristen und Anwohnern langsam wieder einige Möglichkeiten, um den Durst nach Kultur zu stillen.

So lädt bereits am Samstag, dem 11. Juli, die Warnemünder Kirche um 19 Uhr zu einem Konzert mit Saxofon und Orgel ein. Mitreißende Rhythmen treffen hier auf hymnische Melodien. Mittelalter und Tango begegnen sich im Hier und Jetzt. Zu Gast sind Volker Jaekel (Orgel und Portativ – mittelalterliche tragbare Orgel) und Gert Anklam (Saxofone und Sheng – chinesische Mundorgel).

Anzeige

Orchestrale Klanglandschaften und Chansons von Edith Piaf

Es erklingen ungewöhnliche Bearbeitungen alter Choräle, eigene Kompositionen beeinflusst durch die Zusammenarbeit mit Musikern anderer Kulturen, orchestrale Klanglandschaften auf der Orgel, Tangos und mitreißende Improvisationen. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Am 16. und am 17. Juli wird es in der Kleinen Komödie zwei Gastspiele geben. Dabei werden Jacqueline Boulanger, Robert Nerssessov, Michael Bahlk und Sebastian Sarfert „Chansons für die Ewigkeit“, Lieder von Edith Piaf, präsentieren. Die Künstler und Künstlerinnen werden dabei entlang amüsanter, bewegender Anekdoten durch das chaotische Leben der großen Chansonette musizieren.

Jacqueline Boulanger und der Armenier Robert Nerssessov begeben sich damit zu ihren Wurzeln. Besucher dürfen eine musikalisch ausdrucksstarke Liaison erwarten, die durch die Rostocker Kontrabassisten Michael Bahlk und Sebastian Sarfert bereichert wird. Der Ticketverkauf erfolgt über eine Warteliste beim Volkstheater (Tel. 0381 519 1400).

Akustische Darbietung der amerikanischen Musikgeschichte

Am Sonntag dem 19. Juli, öffnet auch der Kurhausgarten seine Pforten für ein Konzert. Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde hat das Akustik-Duo Stefan von P & Friends eingeladen. Dahinter verbirgt sich Stefan Preuhs aus Berlin, der an diesem Abend mit der Sängerin Jasmina Romei Lieder aus den 50ern, 60ern, 70ern und auch einige moderne Songs aus den Genres Country, Blues, Pop, Jazz und Folk präsentiert.

Primär wendet sich das Duo dabei bekannten Stücken aus der amerikanischen Musiklandschaft zu, so zum Beispiel Ring of Fire, Sweet Home Alabama, I wanna dance with somebody oder auch These Boots are made for walking. Der Eintritt ist kostenfrei.

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann