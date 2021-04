Warnemünde

Theresa Wierschin (19) ist glücklich: Wenn viele Segler zeitgleich ins Wasser wollen, sei die neue, breitere Slipanlage deutlich komfortabler, lobt die Seglerin. Und Karoline Rummel (22) freut sich, dass es keine gefährlichen Betonkanten mehr im Wasser gibt. Denn seit Dienstag können Segler in Warnemünde ihre Boote ganz offiziell und einfach auf der nagelneuen Slipanlage Mittelmole zu Wasser lassen und an Land holen. Mieter ist der Landessportbund, der auch den im Bau befindlichen Sportboothafen betreiben wird. Und dessen neue Landessportschule – nach Jahren zähen Ringens – jetzt Gestalt annehmen soll.

Die netto 400000 Euro teure Slipanlage samt Vorplatz, finanziert von der Hansestadt Rostock und dem Landessportbund, ist am Dienstag von den Bauherren abgenommen worden. Ergebnis: alles okay. „Wir sind zufrieden“, betont Michaela Raddatz, Koordinatorin in der Abteilung Hafenbau der Hansestadt Rostock. Und auch Jörn Etzold, Leiter der Landessportschule, lobt die breite, ebene Rampe, die weit ins Wasser reicht. Und den akkurat gepflasterten Vorplatz an der Nordkante der Mittelmole. Solche Bedingungen gebe es nicht überall, wo Boote ins Wasser müssen. „Manchmal hat man auch nur eine Wiese oder einen Acker zur Verfügung.“

Ideale Voraussetzungen in Warnemünde

Warnemünde jedoch habe jetzt ideale Voraussetzungen - auch im europäischen Vergleich, so Etzold. Bei Wettfahrten anlässlich der Warnemünder Woche zum Beispiel müssten hier manchmal bis zu 300 Boote gleichzeitig ins Wasser. Da habe eine breitere Slipanlage deutliche Vorteile, betont Segeltalent Wierschin. Und Landestrainer Roberto Güldenpennig freut sich, dass man nun auch mal „ein Boot an Land festbinden“ könne. Jedoch: Es fehle noch ein Wasseranschluss, um nach dem Törn das Salzwasser von den Booten zu spülen.

230 Liegeplätze geplant

Rings um die Slipanlage wird fleißig gebaut: Auf der Nordseite, Richtung Ostsee, werden Stege mit Planken versehen, Geländer angeschraubt. Hier nimmt der neue Sportboothafen Gestalt an. 230 Liegeplätze soll er einmal haben.

Baulärm auch auf der Landseite, in der alten Sportschule des Landessportbundes MV. Die 1961 errichtete Schule und das 1969 angebaute Bettenhaus sind leergezogen, in zwei Container auf dem Hof werden alte Schränke, Regale, Türen entsorgt. Das Gebäudeensemble hat seine besten Zeiten hinter sich. Hier wird alles vorbereitet für die Abrissbirne.

Abriss steht bevor

Denn: Die Zeit ist knapp. Obwohl noch keine Baugenehmigung für den Neubau vorliegt, soll in wenigen Wochen mit dem Abriss begonnen werden. Bis Sommer 2023 soll dann die neue Sportschule stehen – nur so klappt es mit den Fördermitteln. Ziel: professionelle Bedingungen für Tagungen, Seminare, Lehrgänge, Wettkämpfe von Sportvereinen zu schaffen. Auch der Nachwuchs des Segler-Verbandes MV und der Bundesstützpunkt Nachwuchs des Deutschen Segler-Verbandes sollen hier Platz finden.

Bau soll Regatta symbolisieren

Die neue Landessportschule soll aus drei Baukörpern bestehen: zwei jeweils viergeschossigen Hauptgebäuden an der Wasserkante im Norden, die durch einen gläsernen Riegel verbunden sind. Sie sollen – durch ihre versetzte Lage und ihre leicht zurückgezogenen Erdgeschosse – den Wettkampf zwischen zwei Segelbooten symbolisieren. Zudem soll eine Bootshalle im Süden des Areals entstehen.

Kombinierte Boots- und Sporthalle

Die Erdgeschosse der barrierefreien Hauptgebäude soll Büros, Räume für Segelschüler, eine Küche, Wirtschaftsräume beherbergen. In den ersten beiden Obergeschossen sollen Unterkünfte für mehr als 100 Gäste eingerichtet werden – einige davon für Sportler mit Handicap. Im dritten Obergeschoss sind Seminar- und Konferenzräume geplant. Die Dachterrasse soll bei Wettkämpfen von der Regattaleitung genutzt werden. Und im Erdgeschoss der südlich davon geplanten Halle „sollen Boote repariert und für Trainings- und Wettkampffahrten vorbereitet werden“, erklärt Schulleiter Etzold. Darüber ist eine Einfeld-Sporthalle geplant. Denn: Hier geht es nicht nur um den Segelsport – in der Landessportschule wurden auch schon Trainer, Übungsleiter, Schiedsrichter oder Juroren für Eishockey, Turnen und Schach geschult.

20 Millionen Baukosten

Das 20 Millionen Euro teure Ensemble soll 7500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche haben. Aber: dennoch nicht die Mittelmole komplett abriegeln. Mehr als 4600 Quadratmeter groß ist das Areal der Schule – zu den 4029 Quadratmetern, die der Landessportbund bereits besaß, wurden weitere knapp 600 Quadratmeter von der Wiro dazugekauft. Wichtig: Rings um die Schule entsteht eine öffentliche Promenade. So werden Gäste vom Bahnhof direkt zum Sportboothafen, zur Slipanlage und dann weiter bis zum Passagierkai im Osten gehen können. Die Wärmeversorgung läuft über Geothermie – in Verbindung mit Photovoltaik und Solarthermie. Auf dem Dach der Boots- und Sporthalle sind Photovoltaikanlagen geplant.

