Warnemünder Leichtathletikanlage wird dieses Jahr noch instandgesetzt

Warnemünde

Die Leichtathleten des SV Warnemünde (SVW) können aufatmen. Nach Jahren zahlreicher Bemühungen um eine Ertüchtigung der Leichtathletikanlage an der Warnemünder Parkstraße bekommen sie nun Sicherheit. Das Amt für Sport, der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) und der SVW haben sich auf eine Akutinstandsetzung noch in diesem Jahr einigen können. Unklar bleibt aber weiter, wie das Regenwasser von der Anlage abgeführt werden soll.

Günter Metelmann, Abteilungsleiter Leichtathletik beim SV Warnemünde, ist erleichtert. „Man kann endlich optimistisch sein“, sagt er. Grund für diese Aussage sind die Beratungsgespräche mit dem Amt für Sport und dem KOE, die am 1. und am 5. Juli stattgefunden haben. „Wir warten nur noch auf das Protokoll“, sagt Metelmann.

50 000 Euro für Laufbahn

Gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG bestätigt Amtsleiter Lars Brandes jedoch bereits, dass man sich auf die noch in diesem Jahr angesetzte Teilbaumaßnahme verständigt habe. „Danach wird die Laufbahn im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark instandgesetzt. Der KOE erteilt hierzu kurzfristig den entsprechenden Auftrag“, sagt er. Die Kosten dafür würden sich auf 50 000 Euro belaufen. „Zielstellung ist es, die Laufbahn im dritten Quartal wieder nutzbar zu machen.“

Während des Vororttermins hat sich der KOE darüber hinaus ein Bild von der Örtlichkeit und eines potenziellen Standorts für die neue Weitsprunganlage machen können. Hierfür nehme der Eigenbetrieb der Hanse- und Universitätsstadt auch die Ausschreibung für die Instandsetzung vor. Die Fußballer vom SV Warnemünde dürfen sich darüber hinaus auch freuen. „Zur Ertüchtigung der Fußballanlage sollen die Trainer- und Ersatzspielerbänke erneuert werden“, sagt Brandes.

Wurzelwerk und Sanddorn statt einer vernünftigen Sprunggrube: Günter Metelmann beobachtet seit Jahren mit Sorge den Verfall des ehemaligen Leichtathletikstadions. Quelle: Moritz Naumann

Wohin mit dem Wasser?

Ungeklärt bleibt jedoch weiterhin, wie man das überschüssige Wasser von der Anlage entfernen will. Seit Monaten steht das Wasser bei starken Regenfällen auf der Laufbahn und zieht die ohnehin schon marode Anlage weiter in Mitleidenschaft. Doch auch die neuen Anlagenelemente werden das Regenwasser so schnell wohl nicht loswerden.

Denn eine Prüfung des Drainageschachtes habe laut Metelmann ergeben, dass dieser noch vollkommen intakt ist. Das Problem bestehe in den Renaturierungsmaßnahmen des Diedrichshäger Moores. In diesem Zuge wurde der Wasserspiegel angehoben. Das Wasser vom Stadion könne daher nicht ablaufen. „Es ist eher so, dass das Wasser vom Moor in den Schacht drückt. Da kann nichts mehr ablaufen“, sagt Metelmann.

SVW hofft auf baldige Drainagelösung

Eine intakte Drainage wird derzeit noch durch die Klage der Umweltorganisation Nabu behindert. Moor- und Klimaschutz werden nach Ansicht der Organisation bei Baumaßnahmen im Umfeld des Diedrichshäger Moores nicht ausreichend von der Stadt berücksichtigt. Man wolle verhindern, dass weitere Schäden entstehen und die tatsächliche Renaturierung nicht nachhaltig unmöglich werde. Stadt und Naturschutzbund befinden sich aktuell in Verhandlungen. Der SVW hofft auf eine baldige außergerichtliche Einigung. Denn solange es keine intakte Entwässerung gibt, drohen auch die neuen Anlagenelemente unter sich stauenden Wassermengen zu leiden.

Der Warnemünder Ortsbeirat hatte in den letzten Monaten immer wieder seine Unterstützung für die Instandsetzung der Anlage bekundet. Aktuell gibt es zwei Anträge, mit denen das ehrenamtliche Gremium die Entwicklung des Gebietes fördern will. Zum einen unterstützt man die nun bereits beschlossene Akutinstandsetzung und zum anderen die langfristige Neuplanung des Gebietes in Form einer dritten Fortschreibung des B-Planes Sport- und Freizeitzentrum Parkstraße Warnemünde.

Eine Studie als Grundlage

Der Ortsbeirat will erreichen, dass noch im Doppelhaushalt 2022/23 eine Machbarkeitsstudie eingeplant wird, die als Grundlage für einen umfassenden Sanierungsplan dienen soll. Seit 1997 gibt es einen rechtsgültigen B-Plan für das Gebiet vom Leichtathletikstadion bis zum Warnemünder Friedhof.

Von Moritz Naumann