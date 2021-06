Warnemünder Leichtathletikstadion: Darum behindert der Nabu den Ausbau

Warnemünde

Behindert die Naturschutzorganisation NABU die Instandsetzung des Leichtathletikstadions? Wie Lars Brandes, Leiter des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt, in der vergangenen Ortsbeiratssitzung vermittelte, ist dies der Fall. So soll eine Klage die Ableitung des Wassers juristisch blockieren. Eine intakte Drainage ist jedoch eine wichtige Grundvoraussetzung für eine umfassende Sanierung der maroden Anlage. Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt.

Eigentlich verfügt die Leichtathletikanlage über eine Drainage, sagt Günther Metelmann, Abteilungsleiter Leichtathletik beim SV Warnemünde und zeigt auf den Gullideckel direkt vor der alten Sprecherkabine. Diese sei im Zuge der Errichtung der Anlage im Jahr 1954 gebaut worden und habe 60 Jahre ohne Beanstandung das Regenwasser vom Platz in den Kanal südlich des Stadions abgeführt.

Ursprüngliche Drainage zerstört

Doch im Zuge der Errichtung der Kunstrasenplätze, der Turnhalle und der Parkplätze im Jahr 2015 hat man die dort abgetragene Erde in Form eines Walles im Süden des Leichtathletikstadions, kurz vor dem Kanal, aufgeschüttet. „Dabei wurde das Rohr, dass die überschüssigen Wassermengen zuverlässig abgeführt hat, zugeschüttet“, sagt Metelmann.

Kurz vor dem Kanal im Süden des Stadions wurde ein Hügel aus überschüssiger Erde vom Hallen- und Kunstrasenbau aus dem Jahr 2015 aufgeschüttet. Rechts ist das Stadion, links der Kanal zu erkennen. Quelle: Moritz Naumann

Seit Jahren warten die Leichtathleten und auch Fußballer des SV Warnemünde darauf, dass das Stadion, wie von der Stadt versprochen, saniert wird, es wieder eine nutzbare Anlage für Speerwurf, Weitsprung, Ausdauerlauf und einen vernünftigen Naturrasenplatz gibt. Passiert ist seither jedoch nichts. „Wenn überhaupt, gab es Rückbau. Wir haben keine Sprunganlage mehr“, sagt Metelmann.

Akut-Instandsetzung auf Kosten anderer Vorhaben

In der Mai-Sitzung des Warnemünder Ortsbeirates gab es nun jedoch frohe Kunde: Die Stadt plant eine Akut-Instandsetzung. Die Laufbahn soll erneuert und eine neue Weitsprunganlage gebaut werden – im besten Fall sogar bis zum Schuljahresstart im August. Erste Kostenerhebungen belaufen sich auf 57 000 Euro, die man noch auftreiben müsse. Denn im Haushalt der Stadt, seien die nicht vorgesehen. Aber auch dies könne man, auf Kosten anderer geplanter Vorhaben, irgendwie bewerkstelligen.

Wäre da nur nicht dieser eine Haken: Denn selbst wenn man die Anlage akut instandsetzt, hat man ein Problem. Die neue Laufbahn hätte noch immer keine intakte Entwässerung. „Es braucht eine nachhaltige Lösung“, sagt Metelmann. Doch warum kümmert man sich nicht einfach um die Ertüchtigung der alten, beziehungsweise den Bau einer neuen Drainage?

Nabu hat geklagt

Weil die Ableitung der Wassermengen juristisch blockiert wird. Vom Naturschutzbund MV (Nabu). „Die Klage gegen die Gewässerbaumaßnahme wurde im August 2019 erhoben“, sagt Sven Schmeil vom Rostocker Amt für Umwelt- und Klimaschutz. Nachfrage beim Nabu: Warum klagt man? „Der NABU beanstandet Art und Weise der Planungen der HRO im direkten hydrologischen Einzugsgebiet des Diedrichshäger Moores, da diese aus Verbandssicht den Moor- und Klimaschutz nicht in angemessener Weise berücksichtigen bzw. diesem zuwiderlaufen“, sagt Nele Kehr vom Nabu.

Unglücklicherweise sei die Entwässerung des Leichtathletikstadions Teil des Plangenehmigungsverfahrens „Verbesserung Binnenhochwasserschutz und Vorflut Warnemünde, Diedrichshagen und Elmenhorst“. Diesem habe der Nabu nicht zugestimmt.

Kritik an „Salami-Taktik“

Der Nabu fordert also die Einbeziehung des Moores in Planungen für die Abfuhr der Wassermengen vom B-Plangebiet Sport- und Freizeitzentrum Warnemünde, eine planerische Betrachtung des Gesamtwasserhaushaltes. „Dies soll ermöglichen, weitere Schäden am Moor abzuwenden und vor allem verhindern, dass eine tatsächliche Renaturierung wesentlicher Teile des Moores zukünftig verhindert oder erschwert wird“, sagt Kehr.

Laut dem Amt für Umwelt und Naturschutz ist eine solche Betrachtung bereits in den Planungen für der Aufwertungsmaßnahmen des Diedrichshäger Moores erfolgt. Doch der Nabu sieht jene als unzureichend an, bezeichnet das Vorgehen der Stadt als „Salami-Taktik“. Die bereits erfolgten Maßnahmen hätten nachhaltige Schäden am Moorkörper verursacht. Die Folge seien eine erheblich negative Klimabilanz. „Entsprechend hoch schätzt der Nabu die Gefahr für das Moor ein, wenn die bislang erfolgte Planungspraxis der aufeinander nicht oder unzureichend bezogener Einzelverfahren durch die Hansestadt auch in Zukunft verfolgt wird.“

Diedrichshäger Moor Das Diedrichshäger Moor ist Teil einer in ganz Rostock verteilten Moorlandschaft, die sich um das Mündungsgebiet der Warnow zieht. Es zog sich bis zum 19. Jahrhundert noch über ein weitläufiges Gebiet bis zum Breitling und beherbergte als hochdynamischer Lebensraum mit großen Wasserflächen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Durch intensive Bebauung und landwirtschaftliche Nutzung haben viele der Moorflächen und so auch das Diedrichshäger Moor ihren ursprünglichen Charakter verloren. Im Rahmen einer Aufwertung des Moores durch die Rostock Port GmbH wurde dessen Fläche ausgebaggert. Dadurch erhoffte man sich Renaturierungseffekte. Der Nabu stand dieser Maßnahme von Anfang an kritisch gegenüber, da so Unmengen von Klimagasen freigesetzt wurden und die Torfzersetzung weiter andauere.

Außergerichtliche Einigung?

Laut Umweltamt wird die Planung für den Gewässerausbau solange nicht geändert, bevor der Sachverhalt mit dem Nabu geklärt ist. Das Amt stehe in Kontakt mit dem Naturschutzbund, „um den Streit außergerichtlich beizulegen. Hierzu sind weitere Abstimmungen erforderlich“, sagt Schmeil. Der Nabu erkennt hingegen keine Bewegung. Zwar sehe man den Versuch einer außergerichtlichen Einigung als sinnvoll an, aber die Stadt habe „bislang keinen inhaltlichen Vorschlag gemacht oder ist sonst auf den Nabu zugegangen“, sagt Kehr.

Laut Schmeil könnten die Planungen zwar ungeachtet der Klage weitergeführt werden, für den Ausbau des Stadions bestehe jedoch „in jedem Fall das Erfordernis der Regenwasserrückhaltung.“ Und wann man nun mit einem Komplettausbau des Leichtathletikstadions rechnen darf? „Aufgrund des zeitlichen Ablaufs sowie des zu erwartendem Umfangs gehen wir derzeit nicht davon aus, dass eine Einordnung der Maßnahme in den kommenden Doppelhaushalt erfolgen wird“, sagt Schmeil.

Stichtag 30. Juni

Über die Akut-Instandsetzung von Laufbahn und Weitsprunganlage wollen KOE und das Amt für Sport bis zum 30. Juni entscheiden. Dass bis dahin ebenfalls klar ist, wann und wie man das Stadion entwässert, darf aktuell noch bezweifelt werden.

Von Moritz Naumann