Warnemünde

Seit 1892 weist das Licht des Warnemünder Leuchtturms den nach Rostock einfahrenden Schiffen den rechten Weg. Darüber hinaus ist das Bauwerk ein beliebtes Ausflugsziel, das bereits von über 1,5 Millionen Menschen erklommen wurde, von dem sich großartiger Blick über Strand, Promenade und Alten Strom bietet. Doch in diesem Jahr durfte aufgrund der Corona-Verordnung noch so gut wie niemand den Leuchtturm besteigen. Wann das wieder möglich ist, sei ebenso unklar.

„Eigentlich könnten wir ihn wieder öffnen“, sagt Klaus Möller, Vorstand des Fördervereins Leuchtturm Warnemünde e.V.. Denn bereits Anfang Juni erhielt Möller ein Schreiben vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA). Dieses verwaltet das Bauwerk und erlaubte die Öffnung für den Besucherverkehr unter Einhaltung der geltenden Regeln.

Leuchtturm wäre bereit

Möllers Vereinsmitglieder waren mit den Renovierungsarbeiten, die der jährlichen Öffnung vorausgehen, bereits weit fortgeschritten. „Wir bessern dabei innerhalb von 14 Tagen die Treppengeländer aus, malern die Stufen und Wände.“ Zwar wurden die Arbeiten durch die Corona-Krise unterbrochen, dennoch bräuchte es lediglich noch einen halben Tag Vorbereitung, um das Warnemünder Wahrzeichen wieder für die Besucher zugänglich zu machen.

Auch ein Hygiene-Schutz-Konzept hatte Möller bereits entwickelt. „Dabei habe ich mir auch Rat beim Gesundheitsamt eingeholt“, sagt der 70-Jährige. Doch schlussendlich musste der Warnemünder feststellen, dass die geltenden Auflagen nicht mit der Architektur des Leuchtturmes vereinbar sind.

OZ-Reporter Moritz Naumann erhielt exklusiv Zugang zur Turmspitze. Während der Corona-Zeit bestimmen die Buden des Warnemünder Sommererlebnisses das Bild auf der Promenade, die Strandkörbe reihen sich bis Wilhelmshöhe entlang des Strandes. Quelle: Moritz Naumann

Architektur mit Verordnungen nicht vereinbar

Der Weg auf den Turm sei zu eng, um die Abstandsregeln einzuhalten. „Wir konnten damit den Schutz unserer Männer und der Besucher einfach nicht gewährleisten. Unsere Vereinsmitglieder zählen alle zur Risikogruppe. Es wäre unverantwortlich“, sagt Möller. „Und immer nur zwei Personen nach oben zu lassen, lohnt sich einfach nicht.“

Der Vorstand des Vereins sieht lediglich zwei Möglichkeiten, den Leuchtturm der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen: „Erst wenn die Abstandsregeln wieder aufgehoben werden, können wir öffnen. Oder wenn es tatsächlich einen Impfstoff gibt.“ Klar sei für Möller jedenfalls, dass in dieser Saison wohl kein Besucher mehr nach oben darf.

Förderung Warnemünder Initiativen bleibt aus

Dies hat nicht nur Folgen für die Touristen, die auf den Ausblick von dem Turm verzichten müssen, sondern auch für viele Warnemünder Projekte, Vereine und Initiativen. „Wir kommen zwar durch die wegfallenden Finanzen nicht in ernsthafte Probleme, aber können auch viele maritime Projekte, die in den vergangenen Jahren auf unsere Unterstützung zählen konnten, nicht fördern.“

Denn der Verein hat kräftig mitgeholfen bei der Realisierung des traditionellen Niegen Ümgangs, der Port Partys oder des Turmleuchtens. Ein Großteil dieser Veranstaltungen konnten zwar aufgrund der aktuellen Verordnungen ebenfalls nicht stattfinden. Aber darüber hinaus haben das Heimatmuseum oder die Jugendmannschaften des SV Warnemünde von Spenden profitiert.

Möller hofft auf Adventssingen

Auch die zahlreichen Konzertveranstaltungen, die während der Saison rund um den Leuchtturm die Menschen angezogen haben, werden in diesem Jahr nicht stattfinden. „Wir können nicht verantworten, dass sich dort mehr Menschen versammeln als erlaubt.“ Dennoch wagt Möller einen vorsichtigen Blick in die Zukunft: „Wir hoffen, dass wir zumindest das Adventssingen wieder realisieren können.“

Wer im Moment überhaupt den Leuchtturm betritt? „Vereinzelt sind es Mitarbeiter des WSA, die wegen Wartung und Säuberung noch hineingehen.“ Für Möller selbst ist der Gang in die Turmspitze etwas beschwerlich geworden. Denn nachdem er vor einiger Zeit auf den Stufen zur Straße Am Leuchtturm gestürzt ist, sich einen Kieferbruch und Einrisse im Oberschenkelmuskel zugezogen hat, braucht er für die 135 Stufen in den Turm etwas länger als noch in der Vergangenheit.

Ein sozialer Mittelpunkt

Doch solche Rückschläge hindern ihn nicht, sich weiter mit vollem Herzblut für den Verein zu engagieren. „Der Leuchtturm bedeutet für mich Heimat. Er ist auch mein sozialer Mittelpunkt des Lebens. Hier überlege ich ständig mit meinen Männern, wie und was man für Warnemünde noch tun kann.“

Von Moritz Naumann