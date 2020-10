Rostock

Zwei harte Tage auf hoher See liegen bereits hinter ihr, als Bianca Seifert zu ihrer letzten Übung antritt. Bevor die Marinesoldatin und ihre erschöpfte Crew von Bord der Korvette „ Oldenburg“ gehen können, die ihren Heimathafen im Marinestützpunkt Warnemünde hat, müssen sie noch ein Schleppmanöver ausführen. Keine leichte Aufgabe angesichts der widrigen Wetterverhältnisse. Denn wie aus dem Nichts zieht dichter Nebel auf und hüllte alles in der Entfernung von 100 Metern in einen weißen Schleier.

Davon lässt sich die junge Frau aber nicht beirren, schließlich hat sie ein festes Ziel vor Augen: „Ich will die Kommandantenprüfung bestehen.“ Also atmet Seifert noch einmal tief ein und geht im Kopf alle wichtigen Schritte durch. Mit technischer Unterstützung bringt sie das Kriegsschiff auf Kurs und absolvierte die Übung mit einem schwedischen Schnellboot erfolgreich. Die Erleichterung ist ihr deutlich anzumerken.

Lange erholen kann sich die 39-Jährige nach den aufregenden und anstrengenden Prüfungstagen allerdings nicht. Denn schon wenige Tage später muss sie ihr Können auch auf dem Papier unter Beweis stellen. Stundenlanges Lernen steht an.

Erste Frau übernimmt Kommando

Heute ist Seifert die erste Frau, die die Kommandantenprüfung erfolgreich absolviert hat und das Kommando auf einer Korvette übernehmen darf. Als Jugendliche hätte sie nie zu träumen gewagt, eines Tages so weit zu kommen. „Eine Karriere bei der Deutschen Marine wäre mir damals generell nicht in den Sinn gekommen. Nach meinem Abitur wollte ich eigentlich Innenarchitektur studieren“, verrät die Soldatin.

Dass dann doch alles ganz anders gekommen ist, verdankt die gebürtige Hamburgerin ihrem jüngeren Bruder. Dieser leistete nach seiner Schulzeit freiwilligen Wehrdienst bei der Marine. „Wir sprachen oft über seinen Dienst an Bord und wie abwechslungsreich sein Arbeitsalltag ist“, erinnert sich die Kapitänin. Das breite Spektrum an Möglichkeiten habe sie so sehr fasziniert, dass sie all ihre Pläne über den Haufen warf und sich um ein Praktikum bei der Flotte bewarb. „Danach kam eines zum anderen: Grundausbildung, Offiziersausbildung, Studium und Kommandantenprüfung“, fasst sie zusammen.

Immer einen kühlen Kopf bewahren

Als Chefin einer Korvette hat Seifert nicht nur die alleinige Verantwortung für das Schiff, dessen Besatzung und die Munition an Bord. Sie muss auch in brenzligen Situationen stets einen kühlen Kopf bewahren. Dass sie das kann, hat die Berufssoldatin schon bei ihrem allerersten Auslandseinsatz gezeigt, als sie am Horn von Afrika an Einsätzen zur Bekämpfung von Piraterie mitgewirkt hat.

Noch heute denkt sie oft an diese Zeit zurück. Besonders präsent: die Befreiung einer Geisel. „Das sind die Momente, in denen man die Welt mit anderen Augen sieht und genau weiß, wofür man das eigentlich macht.“

Nicht ohne Winnie Puh

Das Schwierigste bei solchen Einsätzen sind für Seifert oft nicht die Aufgaben, die sie dort übernehmen muss, sondern die Trennung von ihrer Familie. „Mein Sohn Noah kennt es eigentlich nicht anders: Er war zwei Jahre alt, als ich das erste Mal für längere Zeit weggefahren bin“, erinnert sich die Mutter. „Das macht den Abschied aber nicht leichter.“

Um sich und ihrem Sohn die Monate der Trennung zumindest einigermaßen erträglich zu machen, hat sich Seifert etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Ich nehme das liebste Kuscheltier meines Kindes – einen Winnie Puh – mit auf meine Reisen und schicke immer fleißig Fotos in die Heimat“, berichtet die 39-Jährige. So kann der Junge stets mitverfolgen, wo sich der Plüsch-Bär und damit auch seine Mama befinden. Zu Hause bei der Familie stapeln sich mittlerweile Grüße von den Seychellen, aus Madagaskar und vielen weiteren Ecken der Welt. „Das gibt uns das Gefühl, immer beieinander zu sein.“

Kommandantin in den Startlöchern

Inzwischen hat Seifert vorübergehend einen Dienstposten an der Marineoperationsschule in Bremerhaven besetzt. Sobald eine Stelle frei wird, möchte die Soldatin zurück zum 1. Korvettengeschwader nach Warnemünde gehen, um Chefin eines Kriegsschiffes zu werden. Lange warten muss sie vielleicht nicht, denn: Ab 2023 erhält die Marine fünf neue Korvetten zusätzlich zu den fünf, die bereits in Dienst gestellt sind.

