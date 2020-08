Warnemünder Meeresforscher warnen: Tote Zonen in der Ostsee sorgen für Überdüngung

Warnemünde

Zwischen den Jahren 1995 und 2014 wurden im Bereich der westlichen Ostsee weniger Stickstoff und Phosphor durch Flusseinträge festgestellt. Ist bezüglich der Überdüngung des Meeres damit ein entscheidender Erfolg zu verzeichnen? Forscher des Leibnitz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde haben nun einen Blick in die offene Ostsee geworfen und stellen fest: Die Einträge werden durch andere Quellen kompensiert – in den toten Zonen der Ostsee.

An einer großen Suppe, an der viele Köche rühren, verliert man schnell den Überblick. Funktioniert das Zusammenspiel nicht, ist die Suppe schnell verwürzt. Herauszufinden, wer oder was die Suppe verwürzt hat, ist umso schwerer, wenn die Zutaten erst einmal ordentlich durcheinandergerührt wurden.

Keine Verbesserung im offenen Meer

Vor einem ähnlichen Problem stehen die Meeresforschenden vom IOW mit der Ostsee. Denn obwohl man nachweisen konnte, dass insgesamt 40 000 Tonnen weniger Stickstoff und 1000 Tonnen weniger Phosphor von 1995 bis 2014 in die westliche Ostsee eingeleitet wurden, zeigt sich im offenen Meer keine Verbesserung.

Ein Team um den Warnemünder Meereschemiker Joachim Kuss fand nun heraus, dass Stickstoff entscheidend über die Flusseinträge in die Ostsee gelangt. Phosphor hingegen stammt aus anderen Quellen, die in der Ostsee selbst zu finden sind. Zwar gelangt auch Phosphor zu einem entscheidenden Anteil aus den Flüssen in das Meer, aber darüber hinaus sind verschiedene biochemische Prozesse an der Konzentration in der Ostsee beteiligt.

Dank Kooperationen zu größerer Datenbasis

Um dem Phänomen auf die Spur zu kommen, kam es zu einer Kooperation mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Schleswig-Holstein und den Landesämtern. Dadurch stand den Forschenden ein vergrößerter Datenpool zur Verfügung. Das Ergebnis: Organismen entziehen dem Wasser Nährstoffe und wandeln diese in organische Substanz – in der Regel Blüten – um.

Sterben diese ab werden sie am Meeresboden von Mikroorganismen zersetzt. Während sich dadurch zwar die Stickstoffbilanz positiv entwickelt, kann sie negative Auswirkungen auf die Phosphorbilanz haben. Denn bei der Zersetzung der organischen Substanz wird Sauerstoff verbraucht.

Tote Zonen in der Ostsee

Bei ruhigen Wetterlagen können sich so am Boden tote Zonen bilden. Dort werden dann im Sediment eingelagerte Phosphorverbindungen gelöst und erhöhen den Phosphoranteil im Wasser. Dies sorgt zusätzlich für einen Überdüngungseffekt.

Diese toten Zonen sind jedoch veränderlich und von Wind und Strömung abhängig. Das IOW führt aktuell Kartenmaterial zur Entwicklung der Sauerstoffmangelzonen von 1969 bis 2018.

Die Folgen der Überdüngung Durch die Flüsse gelangt Dünger aus der Landwirtschaft in die Meere. Das Überangebot von Nährstoffen sorgt für massives Wachstum von Phytoplankton und anderen schnell wachsenden Algenarten, die das Wasser stark trüben und darüber hinaus Fischen und anderen Lebewesen zum Verhängnis werden. Das Ökosystem gelangt aus der Balance. Vor allem die Ostsee ist aufgrund eines geringeren Wasseraustauschs besonders stark betroffen.

Phosphor wird zu primärem Problem

„Gegenwärtig werden die Sauerstoffmangelsituationen in den Küstengewässern häufiger“, mahnt Erstautor Joachim Kuss. Denn dadurch werde die Phosphorbelastung zu einem primären Problem.

„Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch die eingetragenen Stickstoffverbindungen sind, die letztlich zu Sauerstoffmangel und zur Reaktivierung alter Phosphorablagerungen am Meeresboden führen. Es besteht weiterhin Handlungsbedarf, um beide Nährstoffe zu reduzieren.“

Von Moritz Naumann