Der Beteiligungsprozess ist 2020 mit Gesprächsrunden gestartet, in denen sich das Hamburger Stadtplanungsbüro Urbanista mit zentralen Akteuren und Akteurinnen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kultur und Bildung einen Überblick über die seit zehn Jahren laufenden Planungen verschafft hat. Vom 13. März bis 10. April stellte das Büro ein Beteiligungsverfahren online, in dem die Rostocker ihre Gedanken und Wünsche verdeutlichen konnten. Für die am 9. Oktober stattfindende Prüfwerkstatt können sich Interessierte ab Donnerstag online unter der website www.vielemitteleinemole.de anmelden. Bis zum 1. Oktober ist die Anmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Pandemie-Regelungen begrenzt, weshalb das Projektteam bittet, nur einen Teilnehmenden pro Familie oder Institution anzumelden. Es gilt die 3G-Regel (Einlass nur mit Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einem Negativ-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf).