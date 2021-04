Warnemünde

Die Entwicklung der Mittelmole ist ein Dauerbrenner-Thema in Rostock und vor allem in Warnemünde. Da es hier seit mehreren Jahren keinen Fortschritt in der Frage, wie dieser Komplex zu entwickeln ist, gegeben hat, hatte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen zwischenzeitlich alle bisherigen Planungen auf null gesetzt.

Ein separates von der Formulierung eines neuen Strukturkonzepts losgelöstes Beteiligungsverfahren sollte dementsprechend einen speziellen Fokus auf das Gebiet zwischen Altem Strom und Warnow werfen. Seit 13. März bietet das Hamburger Planungsbüro Urbanista nun ein Online-Beteiligungsverfahren für die Entwicklung der Mittelmole unter dem Motto „Viele Mittel eine Mole“ an.

Kamingespräch zum Zwischenstand

Am 25. März hat diesbezüglich ein Kamingespräch in Form einer Online-Konferenz mit Vertretern aus der Rostocker Tourismus-, Segler-, Kultur- und Gewerbebranche stattgefunden. In einer Pressemitteilung der Interessengemeinschaft Alter Fährhafen um den Warnemünder Heiko Schulze wird dargestellt, dass sich Urbanista-Geschäftsführer Tristan Lannuzel dabei besorgt, gar enttäuscht gezeigt haben soll, da man bisher eine vergleichsweise geringe Beteiligung für ein Projekt dieser überregionalen Bedeutung feststellen konnte.

Auf OZ-Anfrage widerspricht Lannuzel. Diese Aussage sei aus dem Zusammenhang gerissen. „Gäbe es keine Pandemie, wären wir auf Märkten unterwegs und direkt zu den Menschen gegangen. So eine Online-Beteiligung kann einfach ein Verfahren, in dem Menschen direkt miteinander reden können, nicht ersetzen. Das habe ich gemeint.“

Beteiligung bis 10. April

Des Weiteren wird in der Pressemitteilung eine grundlegende Übereinstimmung der anwesenden Vertreter dargestellt, nach der man keine Wohnbebauung auf dem Areal wünsche. OZ-Recherchen konnten diesen Punkt jedoch ebenfalls nicht bestätigen.

Das Online-Beteiligungsverfahren ist auf der Internetseite vielemitteleinemole.de für jeden zugänglich. Hier kann man seine Meinung zu den Themen Quartier, Reallabor, Sport- und Kulturwelt, Infrastruktur, Postkartenmotiv und Tourismus hinterlassen. Darüber hinaus kann man sich auf der Internetseite über die Ziele des Projektes und den weiteren Verlauf informieren. Eine Beteiligung ist noch bis 10. April möglich.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verbleibende Tage nutzen

Im Anschluss wird das Büro die Erkenntnisse aus Gesprächsrunden und dem Beteiligungsverfahren zusammenfassen, im Rahmen einer Prüfwerkstatt diskutieren und anschließend ein öffentliches Gutachten präsentieren. Wann dies jedoch passiert, hänge vom Verlauf der Pandemie ab. Die Interessengemeinschaft „Alter Fährhafen Warnemünde“, die sich sehr für ein Begegnungs- und Sportareal und gegen eine Wohnbebauung einsetzt, bittet darum, die verbleibenden Tage für eine regere Beteiligung zu nutzen.

Von Moritz Naumann