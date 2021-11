Warnemünde

Nichts geht voran in der Mühlenstraße – zumindest in puncto grundhafte Sanierung. Nachdem die Planungen vor rund zehn Jahren auf Eis gelegt wurden, hat die Stadt auch nicht vor, diese demnächst wiederaufzunehmen. Als einen ersten Schritt könne man die Klausur bezeichnen, zu der Bausenator Holger Matthäus im September geladen hatte. Der Ortsbeirat nahm dies zum Anlass, um Ideen für die langfristige Gestaltung der maroden Meile zu sammeln. Eine Bürgerinitiative präsentiert nun einen ersten Entwurf, der die Tradition der Straße und deren Kopflinden ins Zentrum stellt.

„Die Kopflinden sind 140 Jahre alt, haben zwei Weltkriege, die Wende und die Dürrejahre überlebt. Sie haben einen Vitalaustrieb von einem Meter pro Jahr“, sagt Annette Boog von der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ zu Beginn ihres Vortrages. Die Baumschützerin sieht es als unbedingt notwendig an, die 62 Linden, die die Straße säumen, zu erhalten.

Der Ortsbeirat von Warnemünde ist derselben Meinung, prüft weiterhin Schritte, diese als Naturdenkmal umzuwidmen, damit sie – sobald die Planungen für eine grundhafte Sanierung wieder anlaufen – indiskutabler Bestandteil bleiben.

Mit „Mühlenjungen“ Straße aufwerten

Der Entwurf, den Boog präsentiert, trägt den Titel „Der Mühlenjunge“. Maßgeblich ist eine Skizze des Diedrichshägers Volker Wirth, der ein Zeichenbüro betreibt, in dem er hauptsächlich Planzeichnungen für den Innenausbau macht. Auf der Kreuzung Mühlenstraße/Dänische Straße soll laut dem Entwurf ein Kreisverkehr gebaut werden. Aus der Mitte dessen soll eine Kunstinstallation ragen.

Planungszeichner Volker Wirth ist Mitglied der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ und hat die Idee für die Entwicklung der Mühlenstraße skizziert. Quelle: Volker Wirth

Inspiration für die auf der Kreuzung Mühlenstraße/Dänische Straße platzierte Figur ist ein Kunstwerk von Reinhard Buch, das sich aktuell noch abseits in einem schmalen Weg zur Mühle befindet. „Dort ist es so unbeachtet und lieblos platziert. Es könnte die Straße im Zentrum wirklich aufwerten“, sagt Wirth.

Kopfsteinpflaster auf dem Standstreifen

Alternativ stellt die Sprecherin der Bürgerinitiative – sollte der Kreisverkehr mit dem Mühlenjungen zu groß sein – eine weitere Idee für die Kreuzung in den Raum: eine bootsförmige Verkehrsinsel, die zu allen vier Ecken durch Zebrastreifen mit den Fußwegen verbunden ist. „Dort könnte es dann Bänke geben, von denen man auf die Kirche oder in den Sonnenuntergang gucken kann“, sagt Boog.

Ansonsten wolle man die grundsätzlichen Straßenproportionen erhalten. In der Mitte soll eine neue Asphaltierung für glatte Oberfläche und fahrradfreundlichen Verkehr sorgen. Am Rand, auf dem Standstreifen, soll auch das historische Kopfsteinpflaster zur Geltung kommen. Die Fläche soll, wie auch in den vergangenen beiden Jahren, für Stühle und Tische der Gastronomen genutzt werden können.

Straße nachhaltig aufwerten

Parkende Autos soll es jedoch nicht mehr geben. „Die Restaurants und Wohnungen sollen aber etwa für Lieferverkehr oder die Feuerwehr weiterhin mit Fahrzeugen erreichbar bleiben“, sagt Boog. Außerdem soll der Westen der Mühlenstraße, der aktuell noch durch die Abpollerung und die Entfernung zum Kirchenplatz etwas vernachlässigt wird, in gleicher Weise von der neuen Gestaltung profitieren.

„Es ist bestimmt noch etwas Zukunftsmusik“, sagt Wolfgang Nitzsche (Die Linke) im Rahmen der Ortsbeiratssitzung von Warnemünde. Matthias Ehlers vom Warnemünder Umweltausschuss nutzte die Chance, im Rahmen des Vortrages auch noch mal darauf hinzuweisen, dass es noch Bäume in der Mühlenstraße gebe, die noch keinen Paten hätten.

Ortsbeirat fordert Gutachten für Kurpark-Ulme

Auch Thema der Sitzung war die auf ein Alter von 150 Jahren geschätzte Flatterulme im Kurpark, die laut einem Gutachten nicht mehr standsicher genug sei und von der Stadt gefällt werden soll. Die Bürgerinitiative hatte in diesem Zuge den Kustos des Botanischen Gartens um eine Einschätzung gebeten. Dieser sieht den Baum als zwingend erhaltenswert an, da er sich – anders als viele Ulmen in Europa – gegen den Ulmensplintkäfer erwehren konnte.

Die Flatterulme im Warnemünder Kurpark wird auf ein Alter von knapp 150 Jahren geschätzt. Laut einem Gutachten sollte sie jedoch besser schnell gefällt werden. Quelle: Moritz Naumann

Man müsse prüfen, ob dieser Baum angesichts seiner Vitalität ein Vorzeigeexemplar sein kann, das in ganz Europa nachgepflanzt werden könne, sagt Annette Boog. Der Ortsbeirat hat im Rahmen seiner Sitzung nun beschlossen, von der Verwaltung ein weiteres unabhängiges Gutachten zu fordern, in dem Möglichkeiten zum Erhalt des Baumes erörtert werden sollen.

Von Moritz Naumann