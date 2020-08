Warnemünde

Seit über einer Woche dürfen die Gastronomen am östlichen Ende der Mühlenstraße ihre Stühle und Bänke auch auf der Straße aufstellen. Bisher nutzen vier Lokale diese Möglichkeit. Sie freuen sich zwar über die zusätzlichen Plätze, dennoch gebe es Optimierungsbedarf. So besteht der Wunsch nach klareren Regeln für den Verkehr und weitere Gastronomen wollen auch von dem neuen Fußgängerbereich profitieren.

„Am ersten Wochenende waren die Plätze hier bereits alle besetzt“, sagt Michael Brügmann. Der Unternehmer profitiert direkt doppelt von der neuen Regelung. Denn er betreibt an dem östlichen Ende der Mühlenstraße, auf dem die Ausweitung der Außengastronomie seit 25. Juli erlaubt ist, zwei Lokale: Carls Bistro und das Restaurant Fabelhaft schräg gegenüber.

Andere Wahrnehmung der Straße

„Dadurch kann ich meinen Gästen drei Tische mehr im Carls und vier Tische mehr im Fabelhaft anbieten. Das hat sich direkt rentiert. Zu den Stoßzeiten ist es dort immer voll“, sagt Brügmann.

Michael Brügmann betreibt gleich zwei Lokale, die das neue Angebot nutzen. Bei Carls Bistro und dem Restaurant Fabelhaft durfte er seine Bewirtungsfläche erweitern. Quelle: Moritz Naumann

Außerdem werde die Straße, seitdem die rot-weiß-gestreiften Steinblöcke zur Sicherung der Außenbereiche und Blumenkübel aufgestellt wurden, von Anwohnern und Touristen ganz anders wahrgenommen. „Endlich flanieren die Menschen hier richtig“, sagt Brügmann.

Abgase zum Menü

„Wir finden das ganz prima und wollten das direkt mal nutzen“, sagt Evelin Watzek, die gemeinsam mit ihrem Mann Fred Rainer und dem befreundeten Ehepaar Gudrun und Harald Bergk an einem der Straßentische von Carls Bistro Platz genommen hat.

Im nächsten Moment fährt ein DHL-Auto knapp einen Meter entfernt an den vier Gästen vorbei und unterbricht die Unterhaltung. „Es wäre wirklich noch angenehmer, wenn hier gar keine Autos vorbeifahren dürften. Der Gestank der Auspuffgase stört schon sehr“, sagt Watzek. Dabei habe die neue Regelung laut Brügmann bereits bewirkt, dass weniger Autos durch das Nadelöhr fahren. „Sonst haben zahlreiche Fahrzeuge direkt vor den Läden geparkt. Das geht ja nun nicht mehr.“

V.l.: Gudrun und Harald Bergk sind zu Besuch bei Evelin und Fred Rainer Watzek, die einen Zweitwohnsitz in Warnemünde haben. Beide Paare sind begeistert von der neuen Lösung in der Straße. Quelle: Moritz Naumann

Durch Ausweitung zu normalen Kapazitäten

Direkt gegenüber befindet sich das K 25. Auch hier machen sich die zusätzlichen Plätze bemerkbar. „Dank der Ausweitung können wir nun fast wieder 100 Prozent der ursprünglichen Außengastronomie nutzen“, sagt Mitarbeiter Marc Körting. Denn durch Corona und die Abstandsregelungen sei es nicht möglich gewesen, die normale Kapazität anzubieten.

Ob die Gäste denn das Angebot, auf der Straße zu speisen, auch hier nutzen? „Auf jeden Fall. Wir könnten noch zehn Tische mehr aufstellen und die würden voll werden“, sagt Körting. Dennoch bemängelt der Gastronom, dass es noch immer zu viele Pkw und Lkw gebe, die durch die enge Straße und damit direkt an Körtings Gästen vorbeifahren.

Ausweich-Lieferzonen für die Mühlenstraße ?

Wie ist der Verkehr in der Straße nun überhaupt geregelt? „In den Lieferzeiten von sechs bis zehn, 13 bis 15 und 18 bis 22 Uhr ist die Fußgängerzone befahrbar“, klärt Holger Matthäus, Rostocks Bausenator auf. Darüber hinaus dürfen Anwohner ganztags auf ihre Grundstücke fahren. „Kfzs müssen Rücksicht nehmen und dürfen den Bereich nur in Schritttempo befahren.“

Marc Körting regt an, ab 11 Uhr Poller hochzufahren und anschließend grundsätzlich die Durchfahrt verhindern. Denn noch immer würden zu viele Autos in der Straße widerrechtlich parken. Ob das eine Lösung wäre? „Vorstellbar ist eine Lieferzeit von 6 bis 10 Uhr und zusätzlich das Angebot von Lieferzonen im Bereich Heinestraße/Reuterstraße“, sagt Matthäus, der dieses Thema noch mit Gastronomen, Ortsbeirat und Mobilitätsamt besprechen will.

Hinfiebern auf eine größere Schlenderzone

Entlang der Mühlenstraße gibt es noch weitere Lokalitäten, die von einer grundsätzlichen Fußgängerzone profitieren könnten. So etwa Fleischerei Lührmann, die Weinbar Dejabo oder das neue Warnefornien Laden-Café.

„Ich fiebere schon darauf hin, dass die Regelung in der Mühlenstraße ausgeweitet wird“, sagt etwa Nadine Squarra, die in dieser Woche ihr „Warnefornien Laden-Café“ eröffnet. Sie glaubt, dass auch die Einzelhändler die Straße gut für den Verkauf nutzen könnten. „Weitere interessierte Gastronomen sollen sich gerne direkt in meinem Büro melden. Wir finden gemeinsam Lösungen“, sagt Matthäus, der außerdem auf den im Internet verfügbaren Bündelantrag verweist.

Straßensanierung im Rahmen des Strukturkonzeptes

Wie es nun mit der Mühlenstraße weitergeht? „Das Ziel ist es, im kommenden Jahr eine abgestimmte Gestaltung der Außengastronomie zu erreichen, bei der die Gastronomen durch Podeste den heutigen Gehweg in die Straße verbreitern oder vermehrt Schirme und Blumenkübel stellen“, sagt Matthäus.

Außerdem stehe noch die grundhafte Sanierung der Straße an. Der ehemalige Oberbürgermeister Roland Methling hatte nach langen Planungsdiskussionen die Straße in der Sanierungsliste nach hinten verschoben. Matthäus regt an, den Neustart der Planungen in das neue Strukturkonzept einzubetten. Dringlichkeit sei geboten, da ein Versagen der unterirdischen Infrastruktur nicht auszuschließen sei.

Von Moritz Naumann