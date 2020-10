Warnemünde

Rita Helm, Mitglied des Fördervereines vom Warnemünder Munch-Haus, hat sich das Datum dick in ihrem Kalender markiert: „Es war der 10. September 2019 um 5 Uhr morgens als unser schöner Birnenbaum bei einem Herbststurm umknickte.“ Nicht nur der Förderverein des Hauses war damals der festen Überzeugung, dass er nicht mehr zu retten sei. Doch der auf über 150 Jahre geschätzte Baum sollte alle überraschen.

Schon Edvard Munch war von dem Baum, der im Hofe seiner Warnemünder Unterkunft stand und die charakteristisch bauchigen Früchte trug, so fasziniert, dass er ihn während seines Aufenthaltes in Warnemünde mehrfach malte. Eines seiner berühmtesten Birnenbaum-Werke ist „Alter Mann in Warnemünde“.

Ein robuster Baum

„Das zeigt vermutlich den damaligen Inhaber und damit den Vermieter des Hauses, den Lotsen Carl Neelsen neben dem Baum. Und schon damals war er groß gewachsen und vermutlich an die 100 Jahre alt“, sagt Helm.

Schon der Norwegische Maler Edvard Munch war fasziniert von dem Baum. So zeichnete er 1908 während seines Warnemünde-Aufenthaltes dieses Bild von Carl Nelsen, bei dem er in Warnemünde eingemietet war. Quelle: Edvard Munch

Tatsächlich schätzen Experten das Alter des Baumes auf über 150 Jahre, manche glauben gar, dass er die 200 schon überschritten hat. Dabei wird ein durchschnittlicher Kulturbaum maximal 70 Jahre alt. Und trotz seines außergewöhnlichen Alters sollte auch ein Herbststurm es nicht schaffen, das Naturdenkmal in die Knie zu zwingen.

Rettung? Ausgeschlossen!

Doch was geschah? In einer ersten Handlung nach dem Unglück kam die Feuerwehr, die den geschätzt 400 Kilo schweren Stamm gestützt und damit die Last vom Nachbardach nahm. Damals hieß es noch, dass die Rettung des Baumes ausgeschlossen sei. Zu schwer seien die Schäden am Wurzelwerk und zu alt der Baum an sich.

„Wir haben im Vorstand getagt und genau überlegt, was wir tun“, sagt Helm heute. Zwischendurch gab es sogar schon Überlegungen, das Holz Künstlern zur Verfügung zu stellen, die daraus Werke schaffen sollten, mit denen der Baum nicht in Vergessenheit gerät. Doch um wirklich sicher zu gehen, zug man noch ein letztes Ass aus dem Ärmel. „Wir bestellten einen Baumpfleger, der eine knappe Woche nach dem Vorfall das Munch-Haus besuchte“, sagt Rita Helm.

Der Birnenbaum im Hof des Warnemünder Munch-Hauses blühte im Frühjahr 2019 noch in voller Pracht. Quelle: Moritz Naumann

Neue Blüten an einem todgesagten Baum

Und dieser überraschte alle Anwesenden: „Er wird wieder blühen“, sagte der Experte. Er kürzte den Baum ein, versiegelte die Schnittstellen und stützte den Stamm mit Metallstangen. Und tatsächlich: In diesem Jahr blühte wieder – zwar nicht so prachtvoll wie zuvor, aber dennoch: „Er lebt noch“, sagt Rita Helm mit einem Lächeln. Wie sie sich das Überleben erklärt? „Er steht in unserem Hof ja eigentlich recht geschützt vor Wind und Witterung. Außerdem bekommt er Medizin. Denn wir pflegen wir ihn jede Woche mit einer biologischen Gießlösung.“

Geschichte des Munch-Hauses Der norwegische Maler Edvard Munch (1863-1944) – vor allem bekannt durch die vier Gemälde unter dem Namen „Der Schrei“ – hat von Mai 1907 bis Oktober 1908 in Warnemünde gelebt. Im heutigen Edvard-Munch-Haus Am Strom 53 erholte er sich von einer tiefen Lebenskrise. 1990 wird das Haus unter Denkmalschutz gestellt. Um das Andenken an Edvard Munch zu pflegen, gründete sich im Dezember 1994 der Förderverein Edvard-Munch-Haus e.V. Warnemünde. Seither wohnen, malen, schreiben und musizieren Künstler aus Deutschland und Norwegen vor Ort und präsentieren ihre Arbeiten anschließend der Öffentlichkeit. Die aktuelle Ausstellung „Harøy und andere Orte am Meer“ ist bis 31. Oktober zu sehen. Das Munch-Haus ist von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Separate Führungen können telefonisch (03 81/5 48 66 08) auch neben den offiziellen Öffnungszeiten vereinbart werden.

Der Aufwand hat seine Gründe, denn der Baum ist auch ein echter Besuchermagnet. „Ich habe schon Gäste aus Australien, Neuseeland, Kanada und den USA gehabt, die vor allem nach dem Baum gefragt haben. Er wird bewundert“, sagt Helm. Das sieht man auch in den archivierten Gästebüchern. Beinahe jede zweite Seite zeigt ein Bildnis, in dem der Birnenbau gezeichnet ist.

Gäste lüften das Geheimnis

Doch um was für eine Birnensorte handelt es sich dabei eigentlich? „Das ist eine schöne Geschichte. Denn wir selbst wussten lange nicht, was für eine Sorte das ist“, sagt Helm. Im Jahr 2017 mieteten sich vier Geschwister im Munch-Haus ein. Sie alle waren Kinder des ehemaligen Warnemünder Kapitäns Richard Trede und wollten seiner anlässlich des 100. Geburtstages gedenken.

Trede ist im heutigen Munch-Haus aufgewachsen und in seinen Memoiren findet sich eine konkrete Beschreibung des Baumes, die seine Kinder schließlich im Gästebuch hinterließen: „Auf dem Hof stand auch ein Birnbaum, es war die Beeregrie-Birne. Die wurde gerne zum Einmachen genommen.“ Damit wurde ein lange bestehendes Geheimnis gelüftet. Und tatsächlich gibt es diese Birnensorte so heute offiziell nicht mehr. Ein Gewinn für das Munch-Haus.

Der Birnenbaum im Hof des Warnemünder Munch-Hauses ist ein beliebtes Ziel für Menschen aus aller Welt. Nach einem Sturm im September 2019 glaubte man bereits, er sei nicht mehr zu retten. Und doch blühte er auch in diesem Jahr. Quelle: Moritz Naumann

Birnenbäume : Eine Warnemünder Tradition

Birnenbäume haben in den Warnemünder Höfen eine lange Tradition. Viele der Fischer hatten sie in ihren Höfen. Denn ihnen wurde eine heilende Wirkung nachgesagt. Viele Warnemünder litten an Gicht und Rheuma.

Und da der Verzehr von Birnen scheinbar heilsam war, entwickelte sich ein Mythos, der dazu führte, dass die Warnemünder Opfergaben wie Nägel oder Haare in den Bäumen versenkten. Dies wiederum schadete den Pflanzen so sehr, dass es heute nur noch wenige lebende Exemplare in Rostocks Ostseebad zu finden gibt.

Von Moritz Naumann