Energiegeladen, selbstbewusst und mit einer unverwechselbaren, dunklen Stimme: So kennt man die Jazz-Lady der Ostseeküste auf der Bühne. Mit ihrer Präsenz und ihren eindrucksvollen Interpretationen zieht Jacqueline Boulanger das Publikum bei ihren Auftritten in den Bann. Zuhause in Warnemünde lässt sie es hingegen gern ruhiger angehen, verrät sie. Seit fast sechs Jahren wohnt Boulanger nun im Ostseebad. „Als ich 1999 von Berlin nach Rostock zog, hatten viele Geschäfte und Restaurants noch in den Mittagspausen geschlossen“, erzählt sie schmunzelnd. „Ich dachte: Das soll eine Großstadt sein?“ Und in Warnemünde zu wohnen war ihr, der Ruhe wegen, kaum vorstellbar. Und genau das war es dann, was sie nach Warnemünde zog: die Ruhe.

Am besten genießen kann sie diese auf ihrer Terrasse, einem ihrem Lieblingsplätze, erzählt die Frau mit französisch-afrikanischen Wurzeln. Von dort könne sie das Meer zwar nicht sehen, aber riechen. Ihre freie Zeit verbringe sie gerne an der frischen Luft. „Das kann wie eine Meditation sein, wenn man nachts am alten Strom oder am Morgen im Küstenwald entlanggeht“, sagt sie. Viel wichtiger sei aber das Wasser vor der Haustür. „Bei Wellenrauschen und frischer Meeresluft klären sich Gedanken, kommen neue Erkenntnisse oder finden Schmerzen einen Weg, zu fliehen.“ Wann immer die Temperaturen es zulassen, schwimmt sie weit ins Meer hinein, verrät die Sängerin. Das Wasser ist Boulangers Element, ist sie überzeugt. Passend zu ihrem Sternzeichen: Fische.

Nur wenige Konzerte seit Corona

Aber es gibt für die Musikerin noch etwas Wichtigeres als das Wasser: Lieben und geliebt zu werden. „Ich würde sofort überall hinziehen, wo eine Liebe auf mich wartet.“ Liebe Freunde habe sie auch in Warnemünde gefunden. „Sie machen, dass es sich ein wenig wie angekommen anfühlt“, sagt Boulanger.

Der Tag der Musikerin ist oft ziemlich voll, erzählt sie. Zwar könne sie durch die Corona-Einschränkungen derzeit nicht auf den Bühnen des Landes stehen, die Musik begleite sie natürlich trotzdem weiter. „Im Sommer vergangenen Jahres, als die Maßnahmen wieder gelockert wurden, konnte ich einige Konzerte geben und habe unter anderem mit meinen Kollegen Wolfgang Schmiedt oder Aukse Petroni Outside-Projekte angekurbelt“, sagt sie. Seit das öffentliche Leben wieder heruntergefahren wurde, gebe es nicht viele Möglichkeiten, außer ein paar Auftritten im Internet. So beispielsweise das Charity-Konzert der Les Bumms Boys zum Jahreswechsel. Vor einigen Tagen kam der erste Auftrag für ein Livestream-Konzert bei einem Ärztekongress ins Haus.

Mehrere Musikstile

„Er ist herrlich wandelbar und berührt immer“, antwortet Jacqueline Boulanger auf die Frage, was sie am Jazz liebe. „Wenn ich gut gespielten Jazz höre, wird mein Herz ganz groß.“ Das passiere ihr nicht bei vielen Musikrichtungen. Als die Musikerin das erste Mal Jazz gesungen habe, habe sie ebenfalls ein Gefühl des „Angekommensein“ in sich gehabt, beschreibt sie. Sich aber musikalisch nur auf einen Stil zu konzentrieren könne Boulanger nicht, sagt sie. „Und wozu auch?“ Zwischen Mainstream-Jazz, französischen Chansons und Liebesliedern in Country-Blues fühlt sie sich inzwischen gleichermaßen wohl.

Mindestens einmal in der Woche trifft sich Jacqueline Boulanger derzeit mit dem Gitarristen Volker Kloth, um für ihr Liebeslieder-Trio zu proben. „Da haben sich zwei Seelen getroffen, die nicht nur musikalisch zusammengehören“, sagt die Sängerin. Sie führen tiefsinnige Gespräche über Musik, Liebe, Menschlichkeit, die Situation und Mut. „Es ist das erste Mal, dass ich einen Musiker direkt um die Ecke habe. Gewöhnlicherweise bin ich Stunden unterwegs, um mit meinen Favoriten zu musizieren.“

Viele Leute fragen sie, wie es ihr in diesen Zeiten geht

Als Vorsitzende und Geschäftsführerin des „Vereins Gemeinsam mehr Mut e. V. – Wege bei Krebs“ hat sie nach wie vor viel Büroarbeit zu erledigen und viele Überlegungen anzustellen, wie die Vereinsmitglieder durch diese ungewohnte Situation zu begleiten sind. Aber auch die Vorbereitungen auf die Zeit danach wollen gut überlegt sein, sagt Boulanger. Neue Songs und eine kleine Talkshow sind in Arbeit. „So undurchsichtig und gar nicht vertraut sich der Alltag gerade anfühlt, genauso sehr erlebe ich immer wieder herzliche Nachfragen zu meinem finanziellen Überleben oder habe Gespräche, die mehr an der Oberfläche kratzen. Es ist ein Glück von solchen Menschen umgeben zu sein.“

Daneben geht der Job an der Weltmusikschule Carl Orff als Stimmbildnerin und Gesangslehrerin weiter, wenn auch digital. Aber auch die Zeit für Freunde und ihre Kinder soll nicht zu kurz kommen. Der Kalender der Frau ist also voll, sie muss Prioritäten setzen, wie sie sagt. Dennoch hofft sie: „Ich wünsche mir, bald wieder auf der Bühne zu stehen.“ Das, was derzeit online stattfinde, sei definitiv zu wenig. Das Hüpfen des Herzens bei Auftritten und das Adrenalin würden fehlen. Das merke der Körper sehr genau. Sie sagt: „Ein gutes Konzert ist wie ein Orgasmus. Du schwebst erst auf Wolke sieben und bist ausgepowert und erfüllt danach. Und wer würde dieses Gefühl nicht vermissen?“

Von Stefanie Ploch