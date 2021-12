Warnemünde

Jetzt soll es ganz schnell gehen: Bis zum Juni 2022 soll der Brunnen auf dem Warnemünder Kirchenplatz stehen. Der Warnemünder Rotary-Club um Initiator Alexander Prechtel und auch der Künstler sind optimistisch, das avisierte Ziel zu schaffen. Die ersten Arbeiten haben schon begonnen – im Hamburger Atelier von Thomas Jastram entstehen die Gipspositive. 

Doch noch fehlt Geld. „Und zwar knapp 35 000 Euro“, sagt Alexander Prechtel. Er sei begeistert von der enormen Spendenbereitschaft, die bislang bereits über 150 000 Euro auf das Brunnenkonto gespielt haben. Es hätten sich viele der „üblichen verdächtigen“ Privatpersonen und Unternehmen an der Realisierung des Projektes finanziell beteiligt. „Es hat auch wirklich viele Überraschungen gegeben, Spender, die wir gar nicht kannten. Es gab aber auch ein paar Enttäuschungen“, gesteht der ehemalige Generalstaatsanwalt.

Auf Ideensuche

Die Kosten für den Brunnen sind gestiegen – auch coronabedingt. Sowohl Material, Tiefbauarbeiten, der Steinmetz, zusätzliche Effekte wie einen Wassernebel und eine Stehle, auf der die Spender in unterschiedlichen Größen je nach Umfang des Geldbetrages verewigt werden, sprengen den ursprünglich avisierten Rahmen von 150 000 Euro.

Spenden und Hintergrund zum Neptunbrunnen Je nach Höhe der Summe können Spender sich auf der Stele des Brunnens verewigen. Die größte Plakette erhalten diejenigen, die 10 000 Euro oder mehr gespendet haben. Weitere Abstufungen sind zwischen 3000 und 9999 Euro, 1000 bis 2999 Euro und 500 bis 999 Euro. Spenden nimmt der Rotary Club Warnemünde über die IBAN DE05 1305 0000 0201 1174 44 und die BIC NOLADE21ROS mit dem Verwendungszeck „Förderung Projekt Brunnen Warnemünde“ entgegen. Für Zuwendungen werden auf Wunsch Spendenbescheinigungen ausgestellt. Die Mappen mit den drei Kunstdrucken von Thomas Jastram sind über die Rotary-Mitglieder Alexander Prechtel und Alexander Gehrke (info@joostvanmar-galerie.de) gegen eine Spende ab 300 Euro zu erhalten. Der Künstler Thomas Jastram ist der Neffe des berühmten deutschen Bildhauers und Kulturfunktionärs der DDR, Joachim „Jo“ Jastram. Dieser war mehrfacher Kunst- und Nationalpreisträger in der DDR und hat unter anderem den Brunnen der Lebensfreude auf dem Rostocker Universitätsplatz geschaffen. Thomas Jastram hat in dem Atelier seines Onkels gelernt.

In Anbetracht der zahlreichen Spenden und Aktionen, die innerhalb des letzten Jahres bereits gelaufen sind, sei man mit dem Latein nun fast am Ende. Woher noch Spendensummen generieren? Was kann man noch tun? Eine Idee trägt der Künstler, der den Zuschlag für Entwurf und Fertigung der Brunnenplastik erhalten hat, selbst bei: Bildhauer Thomas Jastram, bekannt für zahlreiche Arbeiten im Rostocker Stadtbild – er hat etwa das Fritz-Reuter-Denkmal in Reutershagen, die „Badende“ im Kurhausgarten Warnemünde oder den „Glockengießer“ am Beginenberg geschaffen.

Dieser stellt 50 signierte Kunstdruckmappen zur Verfügung, die gegen eine Spende erworben werden können.

Limitierte Kunstdrucke für den Brunnen

„Die Originale sind Kohlezeichnungen. Die Kunstdrucke auf Zeichenkarton sind limitiert auf 50 Stück und beinhalten drei Skizzen der Nereiden, die das Zentrum des Neptun-Brunnens zieren“, sagt Galerist Alexander Gehrke.

V.l.: Alexander Gehrke und Alexander Prechtel präsentieren eine Reihe von limitierten Kunstdrucken, die noch etwas Geld auf das Spendenkonto für das Brunnenprojekt spielen sollen. Quelle: Moritz Naumann

Eine weitere Idee dreht sich um den Grundgedanken des Brunnens: Denn es soll ein Denkmal von Warnemündern für Warnemünder sein. Karl-Heinz Balloff, Schatzmeister des Kirchenfördervereins, hat als Anwohner der Friedrich-Franz-Straße in der Nachbarschaft herumgefragt und trägt gerade Spenden zusammen, die in einer Plakette „Anwohner der Friedrich-Franz-Straße“ münden sollen. Ähnlich könne man ja mit weiteren bekannten Straßen wie der Alexandrinenstraße verfahren.

Star-Violinist will für Brunnen spielen

Zudem habe ein Musiker mit Weltrang seine Unterstützung angeboten: Der 92-jährige Star-Violinist und Warnemünde-Anwohner Saschko Gawriloff wolle ein Konzert veranstalten, dessen Reinerlös dem Brunnenprojekt zugutekommen soll, „wenn es seine Gesundheit zulässt“, sagt Prechtel.

Im Fokus des Brunnens stehen drei Neiriden – in der griechischen Mythologie sind sie die Töchter des Neptun. Der Meeresgott wird beim Brunnen jedoch fehlen. „Es werden zwar ein Dreizack und ein Netz stilisiert, nur der alte Mann ist nicht da. Es muss heute ja keinen Anführer mehr geben“, sagt Alexander Gehrke und lacht.

Stolze Modelle

„Ich hab’ die drei jungen Frauen bereits am Wickel“, sagt Thomas Jastram. Bis zum Ende des Monats sollen die Gipspositive, für die drei Frauen aus der Rostocker Umgebung im Alter von 19 bis 24 Jahren Modell gestanden haben, in die Gießerei gehen. „Die Damen sind froh und stolz, dass sie bald in Warnemünde verewigt sind“, sagt Jastram und lacht.

In dem Hamburger Atelier von Thomas Jastram entstehen die ersten Bestandteile für den Warnemünder Brunnen. Quelle: Alexander Gehrke

Wie es mit den Gipsmodellen jetzt weitergeht? Nachdem von den Positiven Silikonformen angefertigt werden, durchlaufen sie ein mehrstufiges Verfahren, das seit Jahrhunderten gleich praktiziert wird. Am Ende entstehen die Bronzefiguren.

Eine weitere Jastram-Spur

Beim Rostocker Wassertechnikunternehmen von Hans Joachim Zorn werden die Plastiken dann noch einmal zerlegt und mit den entsprechenden Wasserleitungen versehen. „Wir müssen zeitnah alle Aufträge auslösen, damit wir rechtzeitig zum Juni 2022 den Brunnen enthüllen können“, sagt Alexander Prechtel.

Für Jastram, der Rostock vor knapp zehn Jahren in Richtung Hamburg verlassen hat, hat der Brunnen große Bedeutung. „Es ist einfach schön, mit solch einer Arbeit zurückzukommen und damit hoffentlich für eine lange Zeit eine Spur zu hinterlassen.“

Von Moritz Naumann