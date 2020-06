Warnemünder Ortsamt gestrichen: Ortsbeirat fordert weiter Außenstelle

Warnemünde

Wenn die Warnemünder Bürger heute Amtsangelegenheiten zu klären haben, müssen sie in andere Stadtteile ausweichen. Bei der vergangenen Ortsbeiratssitzung wurde dies abermals zum Thema. Denn die Warnemünder seien im Durchschnitt die Ältesten in Rostock und benötigen deshalb dringend eine Stelle vor Ort. Die Verwaltung macht jedoch deutlich: Auf eine Außenstelle in Warnemünde wird verzichtet.

Bis April 2018 gab es noch eine Außenstelle des Ortsamtes im Gebäude der Tourismuszentrale am Kirchplatz. Es war die einzige in ganz Rostock. Weil die Mitarbeiter dort jedoch über Kopfschmerzen und Beeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit klagten, musste die Außenstelle nach einer amtsärztlichen Begutachtung geschlossen werden.

Gesundheitsgefährdende Zustände?

Heute befindet sich in den Räumen das Büro für die Warnemünder Woche. „In mehreren Gutachten wurde belegt, dass die Räume ungefährlich sind“, sagt Matthias Fromm, Geschäftsführer der Rostocker Tourismuszentrale. Franka Teubel, Ortsamtsleiterin entgegnet: „Dort gibt es gesundheitsgefährdende und nicht schädigende Zustände.“ Demnach sei auch die Polizei zuvor aus ähnlichen Gründen aus den Räumen ausgezogen.

In die Räume zurückzuziehen, stehe ohnehin nicht zur Debatte. Denn die seien laut Fromm nun belegt. Gibt es darüber hinaus keine Räumlichkeiten in Warnemünde? Laut der Ortsamtsleiterin habe es viele Prüfungen gegeben. So sei eine Barracke bei den Seeterrassen wegen fehlender Barrierfreiheit nicht infrage gekommen. Auch Räumlichkeiten bei der Lesehalle und beim Hafenmeister seien geprüft worden, aber durchgefallen.

Keine Bitte, aber eine Forderung

„Ich bitte, nein, ich fordere, dass das Ortsamt für uns Bürger erreichbar ist“, sagt Hans-Joachim Richert vom Warnemünde Verein. Er erlebe seit acht Jahren eine Diskussion, die für die Warnemünder „mit negativen Abstrichen ohne Ende“ verlaufe. Auch sein Verein könne unter dem Dach der Vogtei, in dem die damaligen Ortsamtsmitarbeiter über die Zustände geklagt haben, sehr gut leben. Fehlende Barrierefreiheit bei der Suche nach neuen Möglichkeiten will er als Ausrede auch nicht gelten lassen. „Das kostet doch keine Unsummen. Wenn man wirklich will, kann man auch Barrierefreiheit herstellen.“

Woran hakt es noch? Laut Ortsamtsleiterin Teubel stehe im Moment nicht mal die Hälfte ihres Personals zur Verfügung. So sei es überhaupt schon schwierig, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Stephan Porst (Grüne) hingegen sieht dies eher als temporäres Problem im Zuge der Corona-Krise. Der Ortsbeirat fordert, an wenigstens einem Tag in der Woche einen Anlaufpunkt für Amtsangelegenheiten einzurichten. Werner Fischer, Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde, will den Entschluss nicht akzeptieren und kündigte an, eine Beschlussvorlage zu formulieren.

Eine Hoffnung auf weitere Prüfungen

Der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende Jobst Mehlan weist darauf hin, dass Warnemünde der Stadtteil mit den ältesten Bewohnern ist und dass daher der Zugang zu einem Ortsamt zwingend nötig sei. Er habe den Oberbürgermeister persönlich gebeten, im Zuge des Verkaufs des historischen Zollamtes dafür zu sorgen, dass Räume für eine Außenstelle zur Verfügung gestellt werden. Dies sei wiederum nicht zustande gekommen.

Claus-Ruhe Madsen war bei der Ortsbeiratssitzung als spontaner Gast zugegen und stellte in Aussicht, eine Außenstelle nochmals prüfen zu lassen. Rostock verfügt nach den jüngsten Umstrukturierungsmaßnahmen nur noch über fünf Ortsämter für die 19 Bezirke.

Von Moritz Naumann