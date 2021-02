Warnemünde

Am Dienstag fand die zweite Warnemünder Ortsbeiratssitzung des Jahres in der Rathaushalle statt. Das ehrenamtliche Gremium wurde dabei nicht nur über die Fortschritte hinsichtlich eines Strukturkonzeptes informiert, sondern beschloss unter anderem einstimmig die Auslegung des Bebauungsplanes Rohrmannschen Koppel zu einem Wohnmobilstellplatz, den Neubau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Mühlenstraße und dass man die Sitzungen weiterhin in Form einer Präsenzveranstaltung durchführen wolle.

Man befinde sich mit dem Strukturkonzept auf der Zielgeraden, sagte Wolfgang Oehler vom Hamburger Büro für Stadt- und Regionalentwicklung (BSR) am Dienstagabend im Rahmen der Warnemünder Ortsbeiratssitzung. Aktuell befinde man sich in der Formulierung eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes. „Das ist der letzte Schritt vor der Finalisierung des Projektes“, ergänzte Anja Epper, Sachgebietsleiterin.

Mittelmole wird gesondert behandelt

Im letzten Jahr sei man im Zuge der Beteiligungsformate – es fanden eine Aktiv-Ausstellung und mehrere Online-Themenforen statt – zu wichtigen Erkenntnissen für die Entwicklung des Stadtteils gelangt. So favorisieren die Warnemünder etwa, dass keine Dauerwohnungen mehr in Ferienwohnungen umgewandelt werden, dass das Werftareal als Mehrzweckhafen genutzt wird oder dass das charakteristische Ortsbild erhalten werden solle.

Ein Kern- und Streitpunkt in der Formulierung von verbindlichen Leitlinien zur Entwicklung des Ostseebades ist die Mittelmole. Diese war zwar auch immer Teil der Diskussionen im Rahmen der bisherigen Beteiligungsformate, wird aber laut Oehler unabhängig vom Strukturkonzept von dem Hamburger Büro „Urbanista“ bearbeitet.

Ortsbeirat unterstützt Trennung der Verfahren

„Unser Strukturkonzept soll im August in die Bürgerschaft gehen“, kündigte Oehler an. Und da Urbanista bis dahin das Mittelmolen-Beteiligungsformat noch nicht abgeschlossen haben werde, sollen die Leitlinien für diesen Bereich weitgehend unabhängig von dem Strukturkonzept des BSR entwickelt werden. „Aber ich dachte, das ist am Ende alles aus einem Guss? So war mein Verständnis von einem Strukturkonzept“, äußerte Stephan Porst (Grüne) verwundert.

Wolfgang Oehler machte schließlich deutlich: „Wir wollen nicht auf die Kollegen warten.“ Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Wolfgang Nitzsche (Die Linke) unterstützt das Vorgehen von Oehler und seinem Team im Angesicht der aktuellen Bedingungen: „Die Beteiligungsformate können wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden. Es wäre falsch, den einen Weg nicht zu Ende zu gehen, weil ein anderer noch nicht fertig ist. Ich habe Sorge, dass sonst die gesamte Mühe versandet.“

Das Strukturkonzept soll eine Grundlage bieten, die für die nächsten zehn Jahre verbindliche Vorgaben für Bauprojekte, Verkehrskonzepte und Wirtschaftsentwicklung definiert. Dafür waren übrigens auch Quartiersspaziergänge geplant, die – sofern sie corona-bedingt stattfinden können – Anfang März veranstaltet werden sollen.

Vereinfachte Baugenehmigung und Schnatermann

Der Ortsbeirat gab außerdem seine Zustimmung für ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren. Dabei handelt es sich um die Mühlenstraße 17, die ehemalige Traditionsgaststätte Tonhalle, die seit 2019 im Besitz des Ecolea-Chefs Sven Olsen ist. Dieser wolle das Gebäude zu einem privaten Mehrgenerationenhaus umbauen. Der vordere Bereich des Haus soll eine typische Warnemünder Veranda erhalten. „Der Bauherr wünscht sich, dass dort ein Buchladen einzieht“, sagt Architekt Enno Zeug.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Entwicklung des Schiffsanlegers Schnatermann. Wolfgang Nitzsche (Die Linke), Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender, erzählte von einer Begehung mit Vertretern der Politik und lokalen Betreibern. „Laut den Experten, die dort vor Ort waren, ist die genannte Summe für eine Sanierung von fünf bis sechs Millionen Euro zu hoch gegriffen. Man sollte sich nochmals zusammensetzen und prüfen, was möglich ist.“ Der Ortsbeirat stimmte dafür, dass der Hafen provisorisch nutzbar und langfristig saniert werden solle.

Rohrmannsche Koppel: Forderung nach lokalen Ersatzpflanzungen

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stellte das Stadtplanungsamt die Auslegung des Bebauungsplanes Rohrmannsche Koppel vor. Hier soll ein Wohnmobil-Hafen mit 75 Stellplätzen und 225 Pkw-Plätzen entstehen. Der Ortsbeirat stimmte für die Auslegung des Bebauungsplanes, kündigte jedoch an, dass man diverse Punkte noch einmal besprechen wolle.

So sorgten etwa geplante Ersatzpflanzungen für notwendige Fällungen im Rostocker Verbindungsweg für Stirnrunzeln. „Wenn man vor Ort etwas fällt, sollte man das auch vor Ort wieder ausgleichen“, sagte Matthias Ehlers, Vorsitzender des Warnemünder Umweltausschusses. Ein Vorschlag: Die Baumallee in der Doberaner Straße solle ausgebaut werden. Wolfgang Nitzsche machte deutlich, dass man in den weiteren Verfahren zur Entwicklung der Fläche noch mal über Details reden müsse.

Eine Partnerschaft mit Vegesack

Für die künftige Durchführung von Ortsbeiratssitzungen bat die Bürgerschaft um eine Stellungnahme der Gremien. Dabei gab es die Möglichkeiten der digitalen, einer hybriden und der gängigen Präsenzdurchführung. Der Ortsbeirat stimmte für die Durchführung der Sitzungen als Präsenzveranstaltung.

Zum Abschluss stimmte der Ortsbeirat für eine Wiederaufnahme der Partnerschaft mit dem Bremer Stadtteil Vegesack. „Von 2000 bis 2019 gab es einen regen Austausch zwischen unseren Orten. Anschließend hat der Ortsbeirat diese nicht mehr fortgeführt“, sagte der ehemalige Ortsbeiratschef, Alexander Prechtel. Teil der Partnerschaft waren etwa wechselnde Besuche der jeweiligen Ortsvertretungen.

Von Moritz Naumann