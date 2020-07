Warnemünde

Nach knapp elf Jahren zieht sich Jobst Mehlan (Rostocker Bund/Freie Wähler) als stellvertretender Vorsitzender aus dem Ortsbeirat Warnemünde zurück. Der 70-Jährige führt gesundheitliche Gründe für die Entscheidung an. Seine Tätigkeiten für die Rostocker Bürgerschaft wird er weiterhin ausführen. Auch im Bauausschuss des Warnemünder Ortsbeirates will er beratend tätig bleiben.

„Ich habe die Fülle an Aufgaben in der Bürgerschaft, im Ortsbeirat und dem angehörigen Bauausschuss unterschätzt. Mir fehlt im Angesicht meines fortgeschrittenen Alters die Kraft, all diesen Vorhaben in gleicher Qualität gerecht zu werden“, sagt Mehlan. Gerade die zukünftigen Herausforderungen, denen sich der Ortsbeirat annehmen muss, würden viel Ausdauer und Kraft benötigen. „Bevor mich ein Überlastungssyndrom gänzlich in die Knie zwingt, muss ich Konsequenzen ziehen.“

Ein Vermittler tritt ab

Er möchte jedoch seiner Mitgliedschaft in der Rostocker Bürgerschaft weiterhin gerecht werden. „Die Warnemünder haben mich in die Bürgerschaft gewählt. Hier kann ich noch viel für Warnemünde bewegen“, sagt Mehlan. Als Bürgerschaftsmitglied gehört er dem Bau- und Planungsausschuss, dem Klinikausschuss und dem Aufsichtsrat des Volkstheaters an.

Der Ortsbeirat in seiner heutigen Form hat sich im November 2019 neu konstituiert. Neben fünf alten Mitgliedern stießen vier neue hinzu. Schon zu Beginn trat Mehlan als Vermittler auf. So hob er immer wieder hervor, dass es für eine gelungene Zusammenarbeit nötig sei, sich besser kennenzulernen. Heute resümiert er: „Das ist immer noch ein Selbstfindungsprozess, in dem sich Vertrauen aufbauen muss – so dass sich alle in einem respektvollen Umgang miteinander befinden können. Wir sollten stets vermeiden, was zu Spaltung führt.“

V.l.: Jobst Mehlan, Werner Fischer und Stephan Porst. Sie wurden im November gewählt, um die Interessen der Warnemünder zu vertreten. Quelle: Moritz Naumann

Mediation zwischen Ortsbeirat und Ausschüssen

In den vergangenen Monaten wurden Spannungen im Ortsbeirat deutlich. So kam es zu Unruhen zwischen dem Gremium und dessen Ausschüssen. In der ersten Ortsbeiratssitzung nach der Corona-Pause wurde ein Fragenkatalog an den Vorsitzenden Werner Fischer öffentlich, aus dem deutlich wurde, dass viele der Ausschussmitglieder mit der Arbeit des ehrenamtlichen Gremiums nicht zufrieden waren.

Jobst Mehlan trat auch in diesem Disput als Mediator hervor und versuchte zwischen dem Vorsitzenden und den Ausschüssen zu vermitteln. „Die Ausschussarbeit ist das Herzstück des Ortsbeirates, eine gute Beziehungsarbeit ist enorm wichtig“, sagte er in der Juni-Sitzung, um die Wogen zwischen den jeweiligen Vertretern zu glätten.

Fischer bedauert Schritt seines Stellvertreters

Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer ( Die Linke) wurde am Montag von der Entscheidung seines Stellvertreters überrascht. „Er hatte es mir bereits angedeutet. Ich bedauere den Schritt sehr.“ Denn laut Fischer sei Mehlan als längstes bestehendes Mitglied eine wichtige Instanz gewesen. „Ich habe großes Vertrauen in ihn. Seine Erfahrung war für uns alle von großem Wert.“

Gerade für die großen Herausforderungen, vor denen der Ortsbeirat in Warnemünde stehe – Fischer bezieht sich etwa auf das neue Strukturkonzept, die Bebauung der Mittelmole oder auch den B-Plan Strand – hätte man Mehlans Perspektive gut gebrauchen können. „Umso mehr bedauere ich, dass es seine Gesundheit nicht zulässt, sich diesen großen Herausforderungen zu stellen.“ Zeitnah wolle Fischer sich mit Mehlan und dessen Stellvertreter Stephan Porst ( Bündnis 90/ Die Grünen) zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Das sagt die Fraktion

Bei seiner Fraktion Rostocker Bund bedauert man ebenso den Schritt Mehlans. „Wir hätten uns gewünscht, dass er noch etwas abwartet“, sagt die Vorsitzende Sybille Bachmann, die selber lange Zeit Ehrenmitglied des Warnemünder Ortsbeirates war.

Gerade im Angesicht der noch fehlenden Struktur in diesem ehrenamtlichen Gremium werde Mehlans Rolle als Mediator sehr fehlen. „Dort gibt es derzeit eine extreme Situation, die ihn und seine Fähigkeiten gebraucht hätte.“ Dennoch sei Bachmann sich der Fülle an Verantwortung bewusst. „Er hat als Mitglied der Bürgerschaft, in den jeweiligen Ausschüssen und auch im Aufsichtsrat des Volkstheaters reichlich Arbeit.“

Ein bekanntes Gesicht auf altem Posten

Mehlan selbst wolle sich nun um einen Nachfolger kümmern. Und dieser scheint bereits gefunden. Denn als er im vergangenen Jahr die UFR-Fraktion verlassen und dem Rostocker Bund beigetreten war, machte der Warnemünder Axel Tolksdorf, bis 2019 bereits Mitglied im Ortsbeirat, den Platz für Mehlan im ehrenamtlichen Gremium frei.

Nun wird dieser laut Mehlan seinen Platz wieder einnehmen. „Ich kenne Axel Tolksdorf sehr gut und kann mir eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihm sehr gut vorstellen“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer. Auch der Rostocker Bund vertraue laut Bachmann in die Fähigkeiten und Kenntnisse von Tolksdorf. Wie sich die Stellvertreterposten im Ortsbeirat neu sortieren, ist hingegen noch nicht geklärt.

Von Moritz Naumann