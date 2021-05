Warnemünde

Warnemünde ist der Stadtteil mit den ältesten Bewohnern Rostocks, aber ist er auch barrierefrei? Bietet er seinen mobilitäseingeschränkten Anwohnern und Gästen genug Möglichkeiten, sich selbstständig im Ostseebad zu bewegen? Die Ostsee-Zeitung hat Kirk Parcyk getroffen. Der 51-Jährige ist in Warnemünde aufgewachsen und aufgrund eines tragischen Autounfalls seit knapp 30 Jahren vom Bauchnabel abwärts gelähmt. Er erzählt, wie es ist, als behinderter Mensch im Ostseebad zu leben und wo die Stadt in puncto Barrierefreiheit noch Nachholbedarf hat.

Regelmäßig bricht Kirk Parcyk mit seinem Handrad zu einer kleinen Tour Richtung Heiligendamm auf. Begleitet wird er dabei oft von seiner Mutter Billy. Aus dem Zentrum geht es über die Parkstraße gen Westen. Auf Höhe des Friedhofes biegen beide in den kleinen Sommerweg ein. „Das ist die Standardstrecke für Radfahrer“, sagt Parcyk. In den letzten zehn Jahren war es jedoch auch immer ein Wagnis, den Weg zwischen dem Friedhof und Diedrichshagen zu befahren. Schlaglöcher und spitze Steine erschwerten ein sorgenloses Radeln entlang der Ostsee.

Eine Ausbesserung mit Hindernissen

Der Weg sei in den letzten Jahren stark vernachlässigt worden. „Seit zehn Jahren klage ich über den Zustand des Weges. Mindestens fünf Mal habe ich bereits im Ortsbeirat darum gebeten, dass sich gekümmert wird. Einige Mitglieder verdrehen schon die Augen, wenn ich ans Mikro trete“, sagt Billy Parcyk. Dieses Mal soll sie jedoch überrascht werden. Zahlreiche Schlaglöcher sind mit Erde ausgebessert. „Das ist noch ganz frisch“, sagt sie begeistert, während sie auf die Suche nach den für ihren Sohn gefährlichen Hindernissen geht.

Vor zwei Jahren fährt Kirk bei einer Tour über einen spitzen Stein. Aus dem Vorderrad entweicht die Luft. Nach kürzester Zeit schleift die Felge auf dem Boden. „Ich hatte Glück, dass der Mantel in der Verankerung geblieben ist“, sagt Kirk. Mit größter Mühe kann er sich bis nach Hause retten. „In den letzten Jahren wurde hier nur einmal ausgebessert“, sagt Billy Parcyk. „Und weil der Weg so stark frequentiert ist, waren die Löcher schnell wieder da“, ergänzt ihr Sohn. Auch heute muss Kirk sein Handrad nur einmal auf einer ausgebesserten Stelle wenden und schon zeigt sich, dass diese Form der Ausbesserung nur einen kurzfristigen Erfolg verspricht. „Im Sommer werden die Schlaglöcher zurück sein“, ist er sich sicher.

Gut im Bauen, schlecht in der Pflege

„Im Neubau von Radwegen ist die Stadt ja gut, aber was die Pflege angeht, gibt es noch viel Nachholbedarf.“ Denn die Schlaglöcher werden nicht nur mit Erde, sondern auch mit Geröll und spitzen Steinen verfüllt. „Ich habe schon so oft beobachten müssen, dass Leute ihr Rad auf diesem Weg flicken mussten.“ Auch dieses Mal benötigen Mutter und Sohn nicht lange, um ein paar gefährliche Exemplare aus den Ausbesserungen zu heben.

Zwar hat die Stadt viele der Löcher ausgebessert, aber die groben Steine stellen eine Gefahr für Rollstuhl- und Radfahrer da. Quelle: Billy Parcyk

Tatsächlich wird die Stadt den Kleinen Sommerweg demnächst sanieren. Auf den ersten 70 Metern, ausgehend von der Parkstraße, werde der Weg im Rahmen des ersten Bauabschnitts der Parkstraße neu asphaltiert. Doch die Probleme gehen für Rollstuhl-, Handrad- und Radfahrer laut Parcyk erst danach richtig los. Gibt es hier Pläne? „Die Stadt beabsichtigt, den in ungebundener Bauweise befindlichen Abschnitt des Kleinen Sommerwegs im Rahmen eines Bundesförderungsprogrammes zur Erneuerung von Radfernwegen grundhaft zu erneuern.“ Demnach finden derzeit bereits Abstimmungen mit dem zuständigen Ministerium statt.

Die Weiterführung der Promenade

Wann dies umgesetzt wird, ist jedoch noch unklar. Erst mit einer konkreten Fördermittelzusage könne über die weitere Vorgehensweise informiert werden. Eine weiterführende Asphaltierung wäre jedoch aufgrund der am Weg befindlichen Bäume nicht im Sinne der Parcyks. Ein Beispiel könne sich die Stadt an Nienhagen und Heiligendamm nehmen. „Dort wird der Weg gut gepflegt. Schlaglöcher werden dort mit Split und Co. regelmäßig angemessen verfüllt“, sagt Kirk Parcyk.

Wo es für den 51-Jährigen noch Probleme mit Barrierefreiheit gibt? „Den unbefestigten Weg, der von der Promenade in den Küstenwald führt, kann ich seit fünf Jahren nicht mehr benutzen“, sagt Parcyk. Die starke Versandung mache eine Nutzung mit Handrad, Rollstuhl oder Fahrrad nahezu unmöglich. „Früher wurde auch dieser Weg noch gepflegt.“ Er ist außerdem überzeugt, dass – sollte man diesen befestigen – damit auch andere Probleme gelöst werden könnten. „Man könnte damit die Besucherströme von Westen entzerren.“

Im Winter an den Strand

Mit dem schlechten Zustand der Gehwege, den hohen Bordsteinkanten und den zahlreichen Orten, die Kirk in Warnemünde wegen seiner Behinderung nicht erreichen kann, habe er gelernt zu leben. Aber eines wünscht er sich trotzdem: „Auch im Winter an den Strand zu können.“ Die barrierefreien Zugänge werden zum Herbst nämlich entfernt und erst zu Saisonbeginn wieder aufgebaut. „Ich muss ja nicht bis ans Wasser, aber wenn ich zumindest auf die Höhe der Dünen kommen würde, wäre das schön.“

Vor allem in Anbetracht der immer wieder heraufbeschworenen saisonverlängernden Maßnahmen und der ganzjährig einheitlichen Kurabgabe könne man als Anwohner und auch als Gast erwarten, dass man in irgendeiner Form selbstständig an den Strand gelangen kann. „Ich würde den Weg auch fegen“, sagt Billy Parcyk und lacht. „Es geht hier schlicht und einfach um Lebensqualität“, ergänzt ihr Sohn.

Von Moritz Naumann