Rostock

Während die Geschäfte in Rostock wieder öffnen, ist Gina Benndorf noch etwas verhalten. Die 57-Jährige ist Goldschmiedin und seit zehn Jahren Inhaberin der Goldschmiede „Gleis 4“ am Bahnhof in Warnemünde. „Zwei Drittel meiner Kunden sind Touristen – und die fehlen jetzt natürlich noch“, bedauert sie.

Dennoch wird sie ab kommender Woche zumindest an drei Tagen wieder die Ladentüren öffnen, vermutet die gebürtige Wismarerin. Während des Lockdowns war sie wöchentlich an zwei Tagen in der Werkstatt und fertigte auch nach Auftrag an. „Anrufe kamen aber kaum“, erzählt sie.

Arbeit mit Gold und Silber – und Fundstücken vom Strand

Gina Benndorfs Schmuck ist einmalig. „Ich mache hauptsächlich Unikate. Zu mir kommen viele Leute, die ganz spezielle Vorstellungen haben“, erklärt sie. Überwiegend arbeite die Goldschmiedin mit Gold und Silber. „Ich verarbeite aber auch gerne Dinge, die ich am Strand gefunden habe, wie Schnecken und Muscheln.“ Manche Kunden kommen auch mit solchen Fundstücken bei ihr an. Zum Beispiel, wenn sie aus dem Urlaub etwas mitgebracht haben.

Jetzt warte die 57-Jährige erstmal auf wärmeres Wetter. Dann finden sicher nicht nur mehr Menschen wieder den Weg ins „Gleis 4“, sondern dann kann sie auch ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung nachgehen: mit dem Rad in MVs Landschaften unterwegs sein.

Von Maria Baumgärtel