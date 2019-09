Warnemünder Schüler wollen bei der Gestaltung der Mittelmole mitwirken

Rostock

Die Baupläne auf der Mittelmole haben in der Vergangenheit für viel Unruhe in Warnemünde gesorgt. Seit Monaten wird das Thema sowohl im Ortsbeirat als auch in der Bürgerschaft vertagt. Wie die Fläche zukünftig aussehen soll, sind sich alle Beteiligten noch längst nicht einig. Nun meldet sich die internationale Schule Ecolea zu Wort. „Wir als Schule wollen die Entwicklung des Ortes mitbestimmen. Daher fänden wir es schön, wenn sich unsere Schüler in Form von Projektvorschlägen einbringen könnten“, sagt Schulträger Sven Olsen.

Aranka-Wiese war Vorreiter

Dass solch ein Vorhaben gut funktionieren kann, habe sich bereits im vergangenen Jahr gezeigt, als der Spielplatz auf der Aranka-Wiese saniert wurde. Gemeinsam mit Kindern der Fritz-Reuter-Schule haben sich die Ecolea-Schüler im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft an der Neugestaltung des Platzes beteiligt.

In Gruppen entwickelten sie Ideen, die in den Plänen der Stadt Berücksichtigung fanden. „Das war ein voller Erfolg“, erinnert sich Olsen. Dass die Kinder so stark in die Planung eingebunden wurden, hätte einen positiven Effekt auf sie gehabt, wie auch Schulleiterin Katja Dudeck bestätigt: „Man hat ihnen das Gefühl gegeben gehört und ernst genommen zu werden. Das macht Demokratie aus.“ Was dabei entstand, sei eine wahre Oase inmitten des Ostseebades.

Der Spielplatz "Wirbelwind" auf der Aranka-Wiese wurde von Schülern der Ecolea und der Fritz-Reuter-Schule gestaltet. Quelle: Susanne Gidzinski

Schüler: „Die Mittelmole soll für alle sein“

Einer, der an dem Projekt beteiligt war und auch an der Gestaltung der Mittelmole mitwirken möchte, ist Ben. Für ihn sei es selbstverständlich sich für seine Heimat stark zu machen. In Warnemünde finde ein Großteil seines Lebens statt, sodass er sich dem Stadtteil besonders verbunden fühlt. „Mir ist es wichtig, dass sich der Ort in dem ich wohne schön entwickelt. Ich will nicht nur rumsitzen und zugucken, sondern selbst aktiv werden“, sagt der Fünfzehnjährige voller Tatendrang.

Einige Ideen, wie die Mittelmole aussehen könnte, habe er bereits: „Es soll modern werden, aber zum Charme des Seebades passen. Die Häuser dürfen nicht zu hoch sein und man soll dort ruhig wohnen können.“ Ob für Touristen, die den Schiffen beim Einfahren in den Hafen zuschauen oder Einheimische, die sich ein gemütliches Plätzchen im Grünen suchen – „es soll ein Ort für alle werden“, meint Ben.

Engagement statt Desinteresse

Dass sich ihre Schüler für das Geschehen im Ort interessieren, freut die Schulleiterin sehr. Oft werde jungen Menschen Desinteresse am politischen Geschehen unterstellt. „Seit den Klimademos ‚Fridays for Future' ist aber klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Jugendliche wollen sich engagieren und stehen für ihre Werte ein“, sagt Dudeck. Und es zeige sich ein weiterer positiver Effekt, wie der Schulträger hervorhebt: „Wenn junge Leute laut werden und sich für eine Sache einsetzten, hören die Menschen zu.“

Da sich die Bebauung der Mittelmole wohl noch ein paar Jahre hinziehen werde, wie Dudeck vermutet, sei es zudem wichtig, die Personengruppe einzubeziehen, die davon eines Tages tatsächlich profitieren werde. „Es sind nun einmal die heutigen Kinder und Jugendlichen, die das betrifft. Das findet auch der Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel. Er ist überzeugt von dem Vorhaben, das die Ecolea ihm präsentierte: „Ich finde das toll. Wir fordern immer Bürgerbeteiligung und hier haben wir sie. Das muss man einfach unterstützen.“

Pläne schmieden im Klassenzimmer

In welcher Form genau die Beteiligung vonstattengehen soll, sei noch nicht klar. Geplant sei aber, dass die Kinder im Vorfeld eine Einweisung durch einen Stadtplaner bekommen. Dieser soll sie mit den Anforderungen und Rahmenbedingungen vertraut machen und ihnen gegebenenfalls Hilfestellung geben. „Anschließend können wir uns gut vorstellen, dass die Schüler im Rahmen von Projekttagen oder einem runden Tisch eigene Vorschläge erarbeiten und diese bei einer Infoveranstaltung präsentieren“, berichtet Olsen. „Wir hoffen, dass wir noch in diesem Schuljahr starten können“, ergänzt Dudeck. Sie ist zuversichtlich, dass die Jugendlichen ein paar schöne Ideen entwickeln, die das Bild Warnemündes prägen werden.

Von Susanne Gidzinski