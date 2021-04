Warnemünde

Es ist ein unscheinbarer Container, der seit Ende letzten Jahres direkt vor der ehemaligen Gaststätte Tonhalle in der Warnemünder Mühlenstraße steht. „Viele registrieren gar nicht, dass ich hier drin arbeite“, sagt Schuhmacher Ralf Kühn. Kein Wunder, denn die Tonhalle wird derzeit entkernt und bald gänzlich abgerissen – der Container passt sich optisch in das Treiben rund um die Baustelle ein. Und dann ist da noch dieses Plakat, dass den Eindruck erweckt, als diene das Objekt als Werbefläche. Doch tatsächlich schustert Ralf Kühn auf den schmalen zwölf Quadratmetern an den Sohlen und Absätzen der Warnemünder.

Behutsam klappt Ralf Kühn die ramponierte Laufsohle vom Stiefel, schleift die Klebefläche ab, schmiert einen Kleber rauf und packt den besohlten Untersatz in die Presse, wo die tückische Lücke geschlossen wird. Kühns „Tanzbereich“ ist in dem Baucontainer sehr limitiert und dennoch: Er hat es geschafft Presse, Schleifmaschine, Weitapparat und Co. hier unterzubekommen. „Von A wie Absatz bis Z wie ’Znürsenkel’ – ich kann hier alles bieten“, sagt er und lacht.

Eine Jugend am Fähranleger

Ralf Kühn ist ein waschechter Rostocker. Aufgewachsen ist der 56-Jährige in Lichtenhagen und in der Südstadt. Sein Vater war Kapitän. Den Wunsch selber mal auf See zu fahren hatte Kühn jedoch nie. Stattdessen lebt er diesen Einfluss seit seiner Kindheit beim Angeln aus. „Als Jugendlicher stand ich in Warnemünde immer am Fähranleger und habe dort Dorsch und Scholle aus der Warnow gezogen“, sagt Kühn und lacht.

Wie er schließlich zum Schuhhandwerk gefunden hat, kann er nicht mehr mit Gewissheit sagen, jedoch: „Der Schuh hat eher mich gefunden.“ Mit 16 Jahren beginnt er seine Ausbildung bei der Produktuktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) Hans Sachs in Rostock. „Wir waren damals knapp 120 Lehrlinge, die in den Filialen in ganz Rostock gearbeitet haben“, erinnert sich Kühn.

Ein nettes und herzliches Völkchen

Im Anschluss arbeitet er für die PGH zwischen der Südstadt und dem Ostseebad. Und auch nach der Wende bleibt er der ältesten Rostocker GmbH, die sich fortan Gesundschuh nennt, treu. Er wird sesshaft. Und zwar dort, wo er seit der Jugendzeit die Fische aus dem Wasser zieht – in Warnemünde. „Damals habe ich noch im Edeka am Kurpark gearbeitet.“

Der Start gestaltete sich jedoch gar nicht so einfach. Denn im Ostseebad gab es bereits alteingesessene Schuhmacher. Und die Warnemünder seien treue Seelen, sodass sich Kühn erstmal einen Namen machen und die Anwohner von sich und seiner Art überzeugen musste. „Nach ein, zwei Jahren bin ich dann aber angekommen. Die Warnemünder sind nämlich, anders als es manchmal heißt, ein nettes und herzliches Völkchen.“

Kategorie: „Scheißfreundlich“

Wie ihm das gelang? Der Warnemünder Karl-Heinz Lehmann betritt den Laden und will neue Schnürsenkel für seine Bugatti-Schuhe. „Ralf ist so ein Mensch der Kategorie ’Scheißfreundlich’. Er ist eine authentisch und natürliche Persönlichkeit – auch gegenüber Frauen. Da muss man immer aufpassen“, sagt der Stammkunde und lacht. In Corona-Zeiten müsse man das Soziale können. „Und das kann er.“

Kühn ist heute tatsächlich der einzige seines Handwerks, der in Warnemünde übrig geblieben ist. Was das schönste an seiner Berufung ist? „Der Schnack mit den Kunden“, betont er. Das sei die Grundlage, mit der er sich in den letzten dreißig Jahren fest in der Warnemünder Wirtschaft etabliert hat. „Wenn ich heute durch das Ostseebad laufe, komme ich mir manchmal vor wie eine Ente – Tag, Tag, Tag, Tag“, sagt Kühn und lacht.

Eine Übergangslösung im Container

Einen Einschnitt in seiner Biografie erlebt er jedoch im November 2020. Er verliert seine Arbeitsgrundlage, denn er muss seinen Platz bei der Post am Kirchenplatz kurzfristig räumen. Es braucht also eine neue Lösung.

Und diese fand Gesundschuh-Chef Andreas Dibbert in einem Baucontainer. Dibbert entwickelt derzeit in der Mühlenstraße im Gebäude der ehemaligen Fleischerei Winter einen Handwerkerhof, in dem Kühn sein eigenes Reich erhalten soll. Dibbert hoffte, mit Hilfe der Stadt vor der Baustelle einen Container als Übergangslösung für Kühn platzieren zu können. Doch die Stadt zeigte sich wenig kooperativ. „Über Sven Olsen erhielt ich schnell und unkompliziert die Möglichkeit, den Container auf seinem Grundstück vor die alte Tonhalle zu setzen“, so Dibbert.

Seit mehreren Monaten arbeitet Ralf Kühn aus einem Container in der Warnemünder Mühlenstraße. Quelle: Moritz Naumann

Die Persönlichkeit im Vordergrund

Viele der Stammkunden hätten lange nicht registriert, dass Kühn nun aus dem unscheinbaren Stahlkoloss arbeitet. Doch das sei nun auch gar nicht mehr so schlimm. Er habe sich ein wenig an die Enge und Einsamkeit gewöhnt. Und er weiß, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein wird, denn Ende April könne er seine neuen Räume auf dem Handwerkerhof wohl beziehen. „Da freue ich mich schon sehr drauf.“

Und auch Gesundschuh-Chef Andreas Dibbert fiebert bereits auf die Fertigstellung des neuen Gesundschuh-Hofes hin – auch weil er seinen Schuster dann wieder im direkten Umfeld der Kollegen weiß. „Bei Ralf ist es nicht die Firma, die im Vordergrund steht, es ist die vertrauensvolle Persönlichkeit, die von den vielen Warnemündern geschätzt wird“, sagt Gesundschuh-Chef Dibbert über das Erfolgsgeheimnis des letzten übriggebliebenen Warnemünder Schuhmachers.

Von Moritz Naumann