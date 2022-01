Rostock

Menschen aus Seenot befreien, vermisste Wassersportler suchen, andere Schiffe abschleppen und technische Hilfe leisten: Rund um die Uhr sind die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Warnemünde im Einsatz. Wenn ein Notfall eintritt, fahren sie raus – egal bei welchen Witterungsverhältnissen. „Ich habe auch schon Einsätze bei Windstärke 12 erlebt“, sagt Karsten Waßner, Vormann der Station Warnemünde auf dem 27,5 Meter langen Seenotrettungskreuzer „Arkona“.

Angst, sich dabei selbst in Gefahr zu bringen, hat er nicht. „Wir haben ein gutes Schiff, das gibt Sicherheit“, sagt er. „Natürlich darf man nicht den Respekt vor dieser Naturgewalt verlieren, muss immer aufmerksam sein, niemals leichtsinnig.“

Alarm über Funk und Telefon

Auch wenn der Ernstfall jederzeit eintreten kann – ununterbrochen angespannt ist die Crew nicht. „Der Funk läuft permanent. Oft ist das aber der ganz normale Funkverkehr, etwa wenn sich Schiffe bei der Revierzentrale in Warnemünde anmelden. Da lernt man, alles gut auszublenden, was kein Notfall ist“, beschreibt Waßner. „Wenn dann aber jemand um Hilfe ruft, steht man natürlich gleich senkrecht.“

In dem Fall geht alles ganz schnell. „Günstig ist, wenn wir wissen, wo wir hinmüssen. Wenn wir die Havarieposition desjenigen, der Hilfe benötigt, haben.“ Andernfalls müssen die Retter die Position schätzen, erhalten von der Seenotleitung in Bremen ein Suchgebiet. „Bei schlechter Sicht ist es meistens so, dass man länger suchen muss“, weiß Waßner.

Medizinische Ausbildung

Je nach Situation befindet sich auch medizinisches Personal an Bord, die Zusammenarbeit mit dem Rettungsamt in Rostock sei gut. Zudem haben auch die Seenotretter eine Zusatzausbildung im medizinischen Bereich, die stets aufgefrischt wird. „Wir sind keine Sanitäter, aber auch schon besser ausgebildet als ein Kraftfahrer, der vor dreißig Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs belegt hat.“

Wenn ein Fahrzeug mit Motorschaden gerettet werden muss, wird unter anderem eine Schleppleine bereit gemacht. „Das haben wir schon oft gemacht, dennoch müssen wir uns konzentrieren – die Gegebenheiten vor Ort sind jedes Mal anders.“

Seit mehr als 30 Jahren dabei

Der Chef an Bord weiß, wie in einer Gefahrensituation zu handeln ist. Seit 1989 ist er Seenotretter – das erste Jahr noch vom Schreibtisch aus, ab August 1989 als Oberinspektor für Seenotrettung beim Seefahrtsamt der DDR in Rostock. Nach den Monaten des Umbruchs, auch für das Seefahrtsamt, geht er zum 3. Oktober 1990 bei der DGzRS an Bord. Viel habe sich im Laufe der Jahre nicht geändert. „Die Aufgabe ist doch gleich geblieben – Menschen in Seenot zu helfen. Und, wenn möglich, auch das Material zu retten“, betont der 62-Jährige. „Natürlich hat sich unsere Technik weiterentwickelt. Und ein paar Kollegen sind auch hinzugekommen.“

Die Crew an Bord ist gut aufeinander eingespielt. Vierzehn Tage lang sind die Kollegen an Bord, anschließend haben sie zwei Wochen frei. In Warnemünde teilen sich acht Festangestellte die Dienste auf und werden durch 18 Ehrenamtliche unterstützt beziehungsweise ergänzt. Wöchentlich werden zwei Kollegen ausgetauscht. Wichtig sei ein gutes Miteinander. „Wir sind den ganzen Tag über zusammen, essen zusammen“, beschreibt der Rostocker.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durchschnittlich einen Einsatz haben die Retter in der Woche – im Sommer können es auch mal vier sein. „Im Winterhalbjahr haben wir auch mal mehr Zeit, in Ruhe Arbeiten an Bord zu machen“, sagt der Chef. Auch für Freizeitgestaltung bleibe Zeit. „Der eine liest viel, andere schnitzen sich kleine Buddelschiffe, abends schauen wir uns auch mal das Programm im TV an.“ Auch eigene Freiräume seien wichtig. „Jeder hat seinen eigenen Bereich, in den er sich zurückziehen kann.“

Nach schweren Einsätzen: Reden wichtig

Besonders wichtig sei es, miteinander zu reden – gerade nach schweren Einsätzen. „Wir haben auch schon Tote aus dem Wasser gezogen – auch das passiert“, sagt der Vormann. „Es gibt Kollegen, die stecken so was besser weg, anderen geht das näher. Wichtig ist, darüber zu reden.“ Auch von der DGzRS gebe es in solchen Fällen Hilfsangebote.

Bisher sei glücklicherweise kein Schiffbrüchiger an Bord der „Arkona“ gestorben. „Alle, die wir lebend aus der Not befreit und zu uns an Bord geholt haben, konnten wir auch lebend an Land an den Rettungsdienst übergeben“, sagt Waßner.

Auf Spenden angewiesen Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist die deutsche nicht staatliche Seenotrettungsorganisation, die bei Seenotfällen im deutschen Nord- und Ostseeraum zuständig ist. In MV verfügt der Verein zwischen Poel und Ückermünde über 17 Stationen, von denen verschiedene Besatzungen aus in See stechen können. Die DGzRS erhält keine staatlichen Gelder und deckt den größten Teil ihrer Kosten durch freiwillige Zuwendungen. Spenden können Sie an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unter der IBAN DE 36 2905 0101 0001 0720 16 und der BIC SBREDE22.

In Erinnerung bleibt ihm die Suche nach einem verschwundenen Wassersportler. Vor einigen Jahren seien zwei Männer auf Höhe des Hotel Neptun mit einem kleinen Katamaran ins Wasser gegangen – einer von beiden sei ins Wasser gefallen, sein Freund habe ihn nicht mehr gesehen, sei zurück an Land gesegelt und habe Hilfe geholt. „Wir sind mit der Arkona rausgefahren, hatten noch Unterstützung von anderen Fahrzeugen, unter anderem vom Deutschen Roten Kreuz“, erinnert sich Waßner.

Nach einer langen Suche habe man den Vermissten gefunden – kurz bevor dieser ohnmächtig wurde. „Später hat er uns besucht, sich bedankt und berichtet, wie es ihm geht. Das ist eine schöne Sache. Das kommt gar nicht so oft vor, dass sich Betroffene auch noch Jahre später bei uns melden.“

Von Katharina Ahlers