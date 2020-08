Rostock

Eigentlich hätte die Sonntagsschule in Warnemünde in diesem Jahr ihr 20. Jubiläumsjahr gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen muss sie nun allerdings ausfallen. „Es ist ein komisches Gefühl – als würde etwas fehlen“, sagt „Schulleiter“ Hartmut Voß.

Vom Referenten zum „Schulleiter“

Seit mittlerweile sechs Jahren organisiert der Warnemünder die Traditionsveranstaltung. Sein Debüt in der Sonntagsschule hatte er bereits 2012. Allerdings nicht als Veranstalter, sondern als Referent. „Damals habe ich noch bei den Stadtwerken gearbeitet. Als man mich bat, einen Vortrag zu halten, habe ich direkt zugesagt“, erinnert sich Voß.

Weil ihm das Konzept so gut gefallen hat, habe er dem damaligen Organisator Gerhard Lau angeboten, die Leitung zu übernehmen, sollte sich dieser eines Tages dazu entschließen, seine Tätigkeit aufzugeben. „Eigentlich war das nur so dahingesagt“, merkt Voß mit einem Augenzwinkern an. Umso überraschter war er, als 2015 der Gemeinnützige Verein für Warnemünde – einer der Träger der Sonntagsschule – auf ihn zukam, um ihn an sein Angebot zu erinnern.

Veranstaltung ist Selbstläufer geworden

„Obwohl ich noch nicht in Rente war und gerade erst eine Krebserkrankung überstanden hatte, habe ich ohne zu zögern zugesagt“, berichtet Voß. Mit der Hilfe zahlreicher Unterstützer, allen voran seiner Frau, hat er innerhalb weniger Wochen den Themenplan für ein ganzes Schuljahr ausgearbeitet. Alles neben seinem Beruf. „Das war anfangs gar nicht so einfach, aber mit der Zeit hat sich die Veranstaltung zu einem Selbstläufer entwickelt.“

Mittlerweile hat sich der im Ruhestand befindliche Ehrenamtler ein großes Netzwerk erarbeitet. Probleme Referenten zu finden habe er nicht. „Es gibt so viele tolle Menschen, die spannende Geschichten rund um Warnemünde und seine Einwohner zu erzählen haben. Hier bekommen sie die Möglichkeit“, meint der Organisator. Aber auch interessierte Zuhörer gebe es viele.

Absagen war die sicherste Option

Zwischen 80 und 100 Teilnehmer – hauptsächlich Warnemünder – melden sich jedes Jahr zu den Vorträgen rund um den Heimatort an der Ostsee an. Hätten die Organisatoren die Traditionsveranstaltung trotz der coronabedingten Abstandsregelung in diesem Jahr stattfinden lassen, könnten gerade einmal 30 Sonntagsschüler dabei sein. „Für uns hätte das bedeutet, dass wir auswählen müssten, wer kommen darf und wer nicht. Das wollten wir aber nicht“, so Voß bestimmt.

Die Sonntagsschule ausfallen zu lassen, sei die sicherste Option. Allen voran, weil die meisten der Besucher im Rentenalter seien und somit zur Risikogruppe zählen. „Sicherheit geht vor. Wir wollen, dass alle Schüler gesund bleiben.“

Warten aufs nächste Schuljahr

Stammgäste müssen aber nicht traurig sein, dass ihnen etwas entgeht. Der Schulleiter ist optimistisch, dass das Schuljahr 2021 wieder wie gewohnt stattfinden kann. Für alle die nicht warten wollen, wird im September das alljährliche „Sonntagsschulheft“ herausgegeben, in dem die Referenten jeweils einen Beitrag zu ihrem Thema verfasst haben. Damit die diesjährige Ausgabe pünktlich erscheinen kann, habe Voß bereits im April mit den Vorbereitungen begonnen. „Das steckt eine ganze Menge Arbeit drin.“

„Außerdem haben alle Redner zugesagt, dass sie im nächsten Jahr ebenfalls auftreten werden.“ Ob Erzählungen einer Weltreisenden, die Geschichte der Rostocker Brauerei oder Einblicke in die Arbeit eines Seefunkers zu früheren Zeiten: Auf diese und einige weitere spannende Themen dürfen sich die Teilnehmer freuen. „Wie immer wird es sehr abwechslungsreich sein. Für jeden ist bestimmt etwas dabei.“

Von Susanne Gidzinski