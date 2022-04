Rostock

Nach Absagen an den letzten beiden Neujahrstagen soll das Warnemünder Turmleuchten jetzt am Samstag, 9. April über die Bühne gehen – allerdings etwas anders als gewohnt. Die Promenade, die Dünen und der Strand werden eingezäunt, um die Zugangsberechtigungen kontrollieren und die Dünen schützen zu können, so die Veranstalter. Drei Bereiche sind für die maximal zugelassenen 25 000 Besucher vorgesehen: zwei auf der langen Promenade und einer am Strand.

Erstmals wird auch ein Eintrittsgeld erhoben. Dieses liegt zwischen vier Euro am Strand und acht Euro im Leuchtturm-nahen Promenadenbereich. Restkarten gibt es für Kurzentschlossene online und bis 18 Uhr in der Tourismuszentrale, es wird empfohlen, bereits frühzeitig da zu sein.

Am Samstag ab 17 Uhr mehrere Videostreams bei OZ live

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet am Samstag ab 17 Uhr hier in mehreren Livestreams von der Veranstaltung. OZ-Reporterin Luisa Schröder spricht vor der Kamera mit Besuchern, dem Sänger Max Zeug, den Feuerwerkern und Lasershow-Künstlern und den Veranstaltern. Natürlich zeigen wir hier auch die Show im Video.

Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser. Hier berichten wir am Sonnabend ab 17 Uhr vom Warnemünder Turmleuchten.

Das Turmleuchten trägt in diesem Jahr das Motto „Zusammen“. Erstmals sind laut Veranstaltern in der Show nur Live-Versionen von Musiktiteln zu hören. „Grund für die Musikauswahl ist der lange Verzicht auf Live-Konzerte“, hieß es. Thematisch reicht die Titelauswahl von Filmmusik über Rock- und Pophymnen bis hin zu einem emotionalen Finale. Es würden viele neue Licht- und Flammeneffekte zu sehen sein.

Von OZ/rb